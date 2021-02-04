هل نحن سعداء؟

عمان- مستوى السعادة في العالم في أدنى معدلاته منذ عقد، وحل الأردن في المرتبة الـ90 من أصل 156 دولة، وفقًا لتقرير غالوب للعام 2018.

لتحقيق أي شيء مهم في الحياة (إتقان رياضة ما أو التحسن والتقدم كمديرين أو كتّاب أو مطربين أو مبرمجين) نحتاج إلى التعلم والتمرن. كذلك الأمر بالنسبة للسعادة، فكي نصبح أكثر سعادة علينا أن نتدرب على مهارات السعادة.

لكننا عادة نسعى للسعادة في الأماكن والمجالات الخاطئة، مثل المظهر والثروة والترفيع في العمل والشهرة. بالرغم من أن هذه الأمور قد تجلب السعادة، يشدد عالم النفس والكاتب الدكتور دان غيلبرت أن هذه الأمور تجلب القليل من السعادة، ولفترة قصيرة.

ما الذي إذًا يسهم في زيادة مستوى سعادة الأشخاص؟ بالرغم من أن العامل الوراثي وظروف الحياة تلعب دورًا، إلا أن اختيارنا لسلوكنا وأفكارنا يؤثر على 40 % من مستوى سعادتنا، وهذه النسبة ليست بقليلة!

تدخلات علم النفس الإيجابي

تدعى الطرق التي تعزز مستويات السعادة بتدخلات علم النفس الإيجابي (Positive Psychology Intervention). يستخدم اختصاصيو علم النفس الإيجابي ومدربو الحياة، عادة، هذه التدخلات لتعزيز الصفات الشخصية ونقاط القوة عند المنتفعين. عندما يتقن المنتفع هذه التدخلات، يصبح بالإمكان ممارستها وحدها كتمارين معينة للذات مثبتة علميًا. أقدم هنا بعض الأمثلة على تدخلات علم النفس الإيجابي :

أفضل نفس ممكنة: يتطلب هذا التمرين تصور أنفسنا في وقت بالمستقبل عندما نكون قد حققنا جميع أهدافنا (ربما عند التقاعد).

خطوات هذه الطريقة كما يلي:

خطوات هذه الطريقة كما يلي: تحديد 15 دقيقة يوميًا لتصور أنفسنا في المستقبل حين نكون قد حققنا جميع أهدافنا.

كتابة أكبر قدر من التفاصيل حول شعورنا والأمور التي نراها ونسمعها (حتى اللمس والرائحة) عند تحقيقنا أهدافنا.

خلال الكتابة، لا نحتاج إلى الانتباه كثيرًا إلى قواعد اللغة أو الترقيم، يجب التركيز فقط على كتابة جميع عواطفنا وأفكارنا بطريقة تعبيرية.

الامتنان: يرتبط بتحسين الصحة العقلية والجسدية، وهو مضاد للمشاعر السلبية والعدائية والقلق والانفعال. أما تسجيل اليوميات فهو طريقة مفيدة وفعالة للتأمل والتفكير في حياتنا والتركيز على ثلاثة إلى خمسة أشياء نشعر بالامتنان لها. قد تكون أشياء عادية، مثل: توفر ماء الساخن للاستحمام، أو أشياء كبيرة، مثل: توفر علاج متقدم ساعد على تعافينا من مرض خطير.

تشير الدراسات إلى أن غالبية الأشخاص يتوجب ممارستهم هذا التمرين مرة في الأسبوع فقط، أما بالنسبة للآخرين فيكون الأمر أكثر فعالية في حال تم القيام به يوميًا أو ثلاث مرات بالأسبوع. عدد المرات التي تكون مناسبة وأكثر فعالية يعتمد على الشخص.

تشير الدراسات إلى أن غالبية الأشخاص يتوجب ممارستهم هذا التمرين مرة في الأسبوع فقط، أما بالنسبة للآخرين فيكون الأمر أكثر فعالية في حال تم القيام به يوميًا أو ثلاث مرات بالأسبوع. عدد المرات التي تكون مناسبة وأكثر فعالية يعتمد على الشخص. الكرم: وجوده تجاه الآخرين قد يساعد الأشخاص المتلقين، لكن تشير الدراسات الأخيرة إلى أن هذه الأعمال تعود بالنفع على الشخص الفاعل الكريم نفسه. هنالك طرق لامتناهية للكرم، يجب فقط أن نتمتع بعقل منفتح وننظر حولنا. يمكننا شراء ساندويشة الشاورما لشخص خلفنا في الطابور أو مدح العامل في المطعم لخدمته الجيدة، أو يمكن التطوع في مركز محلي يساعد اللاجئين أو الأفراد الأقل حظًا.

تشير الدراسات إلى أنه يجب علينا معرفة كيفية استخدام هذه الطرق وأين ومدى تكرارها بشكل دقيق للحصول على أفضل النتائج. لكن، بشكل تقريبي، القيام بأعمال تنم عن الكرم بشكل منتظم ولفترة طويلة وإدخال عنصر التنوع يزيد من فعاليتها.

إبراهيم منكو

مدرب مهارات حياتية واختصاصي علم النفس الإيجابي

مجلة “نكهات عائلية”