هل نفهم الاعتماد على الذات؟

أخذ وصف الاعتماد على الذات موقعا متقدما في الخطاب السياسي الأردني خلال العقد الأخير، وكان يوحي بشكل مستمر إلى شعور الأردن بأن تراجعا ملحوظا سيطرأ على المساعدات العربية والدولية التي كانت تشكل جزءا مهما من تمويل الدولة الأردنية، وأن الحلول يجب أن تنصرف للبحث عن بدائل محلية، لم يشعر المواطنون الأردنيون إلا وأنها توجهت لهم، وأنهم سينتقلون بصورة تدريجية من الاستفادة من الدولة إلى الإنفاق المتواصل على الدولة، وأصبح «جيب المواطن» هو العنوان الأسهل مع تناسي حقيقة أن جيوبا مرهقة لا يمكنها أن تستمر طويلا في معادلة الاعتماد على الذات.

في واحدة من الدراسات العربية القليلة التي توجهت لمحاكمة واستقصاء مفهوم التنمية قدم الباحث عبد الوهاب محمود المصري، تصورا آخر للاعتماد على الذات بربطه بإنتاج تقنيات تنسجم مع قيم المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وتشبع الحاجات الأساسية للأكثرية الفقيرة، وعلينا أن نلتفت قبل أن نغادر مقولة جيوب الأردنيين إلى أنها بالفعل في معظمها جيوب فقيرة، وغير قادرة على تمويل تنمية حقيقية، ويتبقى خارج ذلك الحديث عن التقنية، وهي النقطة التي ما نزال نراوح مكاننا تجاهها، بل ونفهمها بصورة خاطئة، فالتكنولوجيا التي نعتمد عليها هي استيراد حلول أنتجت في دول أخرى وظروف وسياقات مختلفة، ويكاد اعتمادنا عليها، مثل التكنولوجيا المالية، هو جزء من الانضواء في منظومة عالمية أوسع، ولكنه لا يحقق المعنى المقصود من التقنية التي يمكنها أن تشبع الحاجات الأساسية للمواطنين.

التكنولوجيا الزراعية كانت نموذجا لفكرة الاعتماد على الذات في (اسرائيل)، فأمام واقع ندرة المياه أمام الطموحات الزراعية تطورت تقنيات الري والعمل على تطوير السلالات الخاصة بالمنتجات الزراعية، وهو الأمر الذي بدأت اسرائيل بتصديره إلى العديد من دول العالم وخاصة افريقيا، ومع أن مشكلة المياه في الأردن أعمق وأكثر إلحاحا، إلا أن الشيء نفسه لم يحدث، ولم نتمكن من تطوير تقنيات تناسب وضعنا الخاص وظروفنا، وعلى العكس من ذلك، نضيف إلى أزمة غياب الابتكار وتقديم الحلول إلى سوء التخطيط، فنجد زراعات شرهة للمياه تجد مكانها في الأردن، وذلك بدلا من إعمال مبدأ التشجيع من خلال الإجراءات التنظيمية لتشجيع أو تخفيض الرقعة الزراعية المخصصة لمجموعة من المحاصيل.

الاعتماد على الذات يجب أن يبدأ في البحث عن تعظيم الناتج من الموارد المحدودة الموجودة من خلال التقنية أو من خلال التعليمات التنظيمية ووجود الخطط متوسطة وبعيدة المدى، وذلك من أجل وجود عائد أفضل، يمكن أن يعود للمواطن بصورة دخل أفضل وفرص أوسع تعود من جديد لتغذي وظائف الدولة المختلفة، ولذلك يتطلب الأمر وقفة تقييم واسعة من أجل البحث عن السلم الذي يمكن أن ينقل انتاجيتنا إلى مرحلة أعلى، لتكون حصة التضحية بعد ذلك مقبولة وممكنة، وموجودة من الأساس.

السلم يشكل جانبا من المشكلة أما الجانب الآخر فهو الثعبان الذي يمكن أن يسحب الوضع إلى الأسفل، وتمثله القوى المستفيدة من الوضع السائد، وعدم رغبتها في تغيير المعادلة من خلال التمسك بامتيازات تكرست خلال العقود الأخيرة، بعضها شركات تعمل في أجواء خالية من التنافسية، وبعضها فئات مجتمعية استطاعت أن تفرض أجندتها وأولوياتها على الجميع من خلال استغلال حالة الاحباط العام مثل أحداث الدوار الرابع التي شهدت تحركات نقابية سعت لتطويع مقترحات قانون الضريبة لمصلحتها.

أين نبدأ في الاعتماد على الذات؟ كيف ومن خلال أي أدوات، هذه أسئلة ضرورية بعد أن نقتنع بأن المفهوم لا يعني ولا يجب أن يعني، مزيدا في البحث في الجيوب المرهقة.