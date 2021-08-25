هل هذا هو جيش الشعب؟

هآرتس

سامي بيرتس 25/8/2021

كل ضابط كبير في الجيش اعتاد على أن يذكر مرة تلو الاخرى، في الاحتفالات وفي الخطابات، بأن الجيش الاسرائيلي هو “جيش الشعب”. إن تمسك قادة الجيش بهذا التعريف هو تمسك استراتيجي. هو طريقته لمواصلة استيعاب في صفوفه الشباب الذين لهم دافعية عالية، الذين يشعرون بأنهم حلقة اخرى في السلسلة التي تأتي من داخل الشعب وتدافع عنه. في الجيش يعتقدون أنه بدون هذا النموذج فمن المشكوك فيه أن يشعر الشباب الموهوبين بالالتزام بهذه الفكرة، وألا يفضلوا تحقيق ذاتهم في أطر اخرى. لذلك، الجيش يهرب من مصطلحات مثل “الجيش المهني”، لأنه اذا كان مهني فانه في السوق الخاصة يمكن أن تعمل اكثر بقليل في مهن معينة.

لكن هذا النموذج تآكل بالتدريج. وفي هذا الاسبوع تعرض لضربات شديدة. الضربة الاولى هي قرار الحكومة خفض عمر الاعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين الى 21 سنة، الامر الذي يمكن أن يرسلهم بصورة مبكرة الى سوق العمل. وبالتأكيد ليس المثول بجموعهم في قواعد الاستيعاب والتصنيف في الجيش. الضربة الثانية هي قرار وزير الدفاع بني غانتس، ووزير المالية افيغدور ليبرمان، مأسسة وتثبيت زيادة مخصصات التقاعد لضباط وجنود الخدمة الدائمة بعد سنوات كان يتم فيها هذا الامر بشكل غير قانوني. بالتالي هم اوضحوا الى أين يفضلون أن تذهب الاموال، الى جنود الخدمة الدائمة وليس لجنود الخدمة الالزامية.

حقيقة أن الشباب والفتيات المتدينين لا يتجندون للجيش تقزم مفهوم “جيش الشعب”، وهذه نقطة انطلاق لكون الجيش الاسرائيلي ليس جيش كل الشعب، بل جيش قسم منه. ايضا لأن العرب لا يتجندون للجيش فان الوضع القائم يشير الى أن اقل من 50 % من اجمالي العدد يفعلون ذلك. هكذا بقينا مع نصف الشعب ومع شعار “المساواة في تحمل العبء”، الذي تم افراغه من المضمون.

عندما يتحدث الجيش الاسرائيلي عن جيش الشعب فهو يسعى الى تنمية النموذج الذي يقول بأن الشعب يوفر القوة البشرية بأسعار منافسة. الجنود في الخدمة النظامية هم الشباب الذين يحصلون على المكافآت الاقل في اسرائيل، راتبهم هو خُمس الحد الادنى للاجور. واذا كان سوق العمل هو هرم في قمته المديرون الكبار وبعدهم يأتي كبار الأجراء، أجراء الطبقة الوسطى، عمال الحد الادنى من الاجور، وعمال المناطق وعمال اجانب قانونيين وغير قانونيين، فقط بعدهم يأتي جنود الخدمة النظامية. هم يوجدون في قاع سوق العمل، وفي معظم الحالات هم يعملون ويعرضون حياتهم للخطر أكثر من أي قطاع آخر.

في الجيش يفضلون أن يسموا قوتهم البشرية بـ”خدام” وليس “عمال”. ولكن عندما ينظرون الى تقسيم كعكة الجيش الاسرائيلي فان الطريقة الصحيحة لتحديد الفجوة بين مكافآت الموظفين الدائمين في جهاز الدولة وبين ومكافآت الجنود النظاميين، هي الاسياد والعبيد.

المراسلون العسكريون والمراسلون الاقتصاديون الذين يجرون لقاءات مع كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي، في بعض الاحيان تكون هناك حاجة الى مسألة صورة الجيش ونقاط احتكاكه مع المجتمع المدني. في الجيش الاسرائيلي معنيون بالطبع بتحسين الصورة وتطوير نموذج جيش الشعب. ولكن عندما تكون فرصة لفعل ذلك يتبين أن كبار الضباط يفضلون الشعارات على الافعال.

النقاش حول “زيادة رئيس الاركان”، وهي نفس الزيادة غير القانونية في مخصصات التقاعد بـ9 % بالمتوسط والتي يحصل عليها جنود الخدمة الدائمة، تتم منذ بضع سنوات. التسريح المبكر في جيل 46 والحصول على مخصصات تقاعد ايضا بفضل الخدمة النظامية، هو افضلية يحصل عليها موظفو الخدمة الدائمة. تكلفتها للاقتصاد كبيرة وتقدر بـ1.1 مليار شيكل سنويا. وفي اعقاب الخطة الجديدة ستزداد لتصبح 1.5 مليار شيكل في السنة.

سنحت الفرصة للجيش الاسرائيلي لتعزيز الدافعية للتجند والشعور بالاهمية لدى الجنود بواسطة تعويض مناسب اكثر لجهودهم والاخطار التي يتعرضون لها. ولكن وزير الدفاع، بني غانتس، ورئيس الاركان، افيف كوخافي، فضلا تجاهل المورد الرخيص والمتاح لجنود الخدمة الدائمة، واستثمار الاموال في زيادة مخصصات التقاعد لرجال الخدمة الدائمة، الذين في معظمهم ليسوا من المقاتلين. هم مثل الطباخين الذين يأخذون افضل الطعام الى غرفة طعام الضباط ويبقون الباقي لغرف طعام الجنود الصغار.