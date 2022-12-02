هل وافق رونالدو على العرض السعودي بالفعل؟

ذكر تقارير الصحفية خلال الساعات الماضية المزيد من التفاصيل عن عرض النصر لضم كريستيانو رونالدو، بعد ان أفادت بعض المصادر بأن رونالدو وافق بالفعل على العرض.

لكن بيرس مورجان الإعلامي المقرب لرونالدو والذي خصه بأشهر تصريحاته مؤخرًا، أجاب على “تويتر” قائلًا إنه لم يقبل عرض النصر حتى الآن.

الموعد المرجح

كما أن التقارير التي تحدثت عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي أشارت إلى أن البرتغالي سيتخذ هذه الخطوة حال إتمامها، في أعقاب كأس العالم 2022 وانتهاء مشاركته برفقة المنتخب البرتغالي في مونديال قطر.

وأكدت أن رونالدو يريد إنهاء مسيرته بأفضل شكل ممكن برفقة سيليساو أوروبا، كي يضع اسمه بحروف من ذهب في كتاب التاريخ الكروي. وكالات