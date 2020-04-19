هل يتخلى المجتمع الدولي عن الأردن بمواجهة أزمتي “كورونا” واللجوء؟

إيمان الفارس

عمان – فيما حذرت منظمات أممية من مخاطر عدم توفر مرافق المياه والصرف الصحي للاجئين في المنطقة العربية، تطفو على سطح أزمة فيروس “كورونا” المستجد، تساؤلات حول استمرارية وصول الدعم الدولي للمجتمعات المستضيفة للاجئين في المنطقة العربية، ومنها الأردن.

وفي حين أبدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) مخاوفها من تعرض ما يتجاوز 74 مليون شخص في العالم العربي لجائحة “كوفيد-19” نتيجة افتقارهم لمرافق غسل اليدين، اعتبر خبير المياه دريد محاسنة أن هذا التقرير يفتح الباب على مصراعيه نحو مخاطر عدم صياغة خطة طوارئ لاحتواء احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين خصوصا في ظل عددهم الكبير في الأردن.

محاسنة، في حديثه لـ”الغد”، تساءل، تعقيبا على الدراسة الأممية الصادرة مؤخرا، والتي توقعت أن يتعرض نحو 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة العربية لخطر الإصابة بفيروس “كورونا” إثر افتقارهم لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حول ما إذا تمت صياغة خطة طوارئ أردنيا، في حال خفّضت المنظمات الدولية مساهماتها المالية للدعم اللازم نتيجة ما يعانيه العالم أجمع في حربه على “كورونا”.

وقال محاسنة إنه في حال تقاعس الظروف المالية لمختلف الجهات الدولية المانحة وتقلصت قدرتها على تقديم المساهمات المالية والتي من شأنها تحصين الظروف المحيطة باللاجئين من صحة وبيئة ومياه، ستكون انعكاسات الأزمة، أشد خطورة.

وانتقد محاسنة غياب الدعوات المرتبطة بكيفية دعم ظروف البيئة والمياه والطاقة في الأردن، مقابل اقتصار تركيزها على أنواع الدعم الاقتصادي الأخرى، محذرا من تبعات أي أزمة على عنصر شح المياه في الأردن، ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا.

وفي التفاصيل، نبّهت (الإسكوا) من أن “اللاجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحمّلون عبئا إضافيا”، موضحة أنه في “قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة”.

وأشار التقرير الأممي لافتقار نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة.

وتعد مرافق غسل اليدين الوسيلة الأنجع للوقاية من فايروس “كورونا” المستجد، وفق ما أفادت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتي أوردت أنه “فيما يتوافق العالم على أنّ غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس “كورونا”، تتحوّل هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين”.

وتوقعت (الإسكوا) أن يراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً في المنطقة الشحيحة أساسا، موضحة أن “ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 دول عربية من أصل 22”.

وحذّر التقرير ذاته من “استخدام الحرمان من المياه كسلاح من أسلحة الحرب” في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفايروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، ولا تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب ما يتجاوز مليوني شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات الآلاف.

وبحسب خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في الأردن والتي تقدر بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا للأعوام 2018-2020، من ضمنها حوالي 229.1 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، فإن الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية وعلى جميع القطاعات، بما فيها التعليم، والصحة، والإسكان، والمياه، والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء.

ولا يمكن إنكار ارتباط عوامل ارتفاع تأزم الوباء دون الأخذ بالاعتبار لدور عملية النظافة والتعقيم المستمرة عبر استخدام المياه الآمنة، مترافقة مع مواد التعقيم الصابونية، وهو الأمر الذي نجح فيه الأردن، وذلك رغم تصنيفه ثاني أفقر دول العالم مائيا، في الوقت الذي تجتاز فيه خدمات الصرف الصحي ما نسبته 69% في الأردن.

وبالمقارنة بين مؤشرات المنظمات الأممية لتوفر المياه في الأردن، محدود الموارد مائيا والأشد فقرا بالمياه عالميا، وبين دول متقدمة، فإن إدارة المياه الأردنية تمكنت من تجاوز أزمة “كورونا” بقدرتها على إيصال مياه آمنة وصالحة للاستخدامات المنزلية، خاصة فيما يتعلق بأولويات وقاية صحة المواطن الأردني، وإتاحة المجال لاستمراريته في القيام بعمليات التنظيف والتعقيم المستمرة سواء الشخصية أو المنزلية.

ورغم انخفاض حصة المواطن الأردني من المياه لما دون 100 متر مكعب سنويا، مقابل متوسط نظيرتها في مختلف دول العالم بنحو 1000 متر مكعب سنويا، إلا أن إيصال خدمات المياه الكافية لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية، من شأنها أن تحصر تفشي “كورونا”، وذلك لإمكانية وصول الأشخاص للمياه الآمنة.