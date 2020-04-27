هل يتم تجميع منتخب النشامى في غضون شهر؟

خالد الخطاطبة

عمان – تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن المنتخب الوطني الأول، يدرس إعادة التجمع بشكل متقطع اعتبارا من الثلث الأخير من شهر رمضان، في حال سارت الأمور بشكل جيد في ما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الانباء فإن الجهاز الفني لمنتخب النشامى، يرى أن الوقت حان لتجميع الفريق، وعقد تدريبات متقطعة، تحسبا لتحديد موعد جديد لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي، في المواجهة المهمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويرى الجهاز الفني أنه من الصعب استمرار ابتعاد اللاعبين عن التمارين طيلة هذه الفترة الطويلة، خاصة وأن المنتخب تنتظره مباراة أمام الكويت، ستشكل منعطفا مهما في مسيرته خلال التصفيات.

ويتابع المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمانز، جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتخب، كما يتابع بدقة تفاصيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويملك معلومات دقيقة عن الوضع الوبائي في الأردن، وهو الأمر الذي سيستند اليه في موضوع تحديد موعد تجميع اللاعبين، حيث يتوقع أن يكون الموعد في نهاية شهر رمضان، أو بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

وتفيد المعلومات أن فيتال وحتى لو لم يتمكن من الحضور في نهاية رمضان، فإنه يفضل عودة اللاعبين للتدريبات تحت قيادة أي عضو في الجهاز الفني يتواجد في عمان في هذه المرحلة.

وتفيد الانباء أن اتحاد الكرة لديه استراتيجة جديدة تتعلق بالمنتخب الأول، تتضمن دعوة نجوم المنتخب الرديف “الذين شاركوا في نهائيات تحت سن 23”، لاشراكهم في عدد من تدريبات المنتخب الأول، انطلاقا من رؤية سمو الأمير علي بن الحسين وتوجيهاته في الفترة الماضية، بضرورة تواصل الاجيال الكروية، في إطار الحرص على بناء منتخب وطني مستمر لسنوات، بحيث يضم جيلين من اللاعبين اصحاب الخبرة والشباب، وبالتالي تواصل العطاء دون انقطاع.

مشاريع في أدراج الاتحاد تنتظر القرار

في ظل الظروف الحالية التي تعيشها كرة القدم الأردنية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفي ظل التغييرات الحديثة في أمانة سر الاتحاد، تفيد المعلومات أن هناك مشاريع في أدراج اتحاد الكرة تنتظر القرار لرؤية النور، أو طمسها واستبدالها بمشاريع اخرى.

ووفق الانباء فإن مشروعا في الاتحاد لم ير النور حتى الآن، يتلخص في بناء مركز تدريب واعداد لكرة القدم “على شاكلة مركز الاعداد الأولمبي”، يشتمل على مبنى من أربعة طوابق تقريبا، ويضم مراكز تدريب ومنامات وجميع احتياجات اللاعبين، الأمر الذي يساهم في تخفيف التكلفة العالية التي يتحملها الاتحاد لمعسكرات المنتخبات الوطنية في فنادق عمان، واستضافة المنتخبات القادمة من الخارج لاقامة معسكرات أو مباريات ودية.

وياتي البناء المقترح لهذا المركز الذي ما تزال اوراقه في الادراج، وينتظر قرار الهيئة التنفيذية، عن طريق منحة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحت بند أحد البرامج المعروفة في الاتحاد الدولي، من خلال تقديم دعم بقيمة 2 مليون دولار على مدار 4 سنوات، وضمن شروط معينة.

ووفق الدراسة فإن المركز المنتظر وفي حال تجسيده على أرض الواقع، سيوفر على الاتحاد مبالغ عالية ينفقها المنتخب الوطني الأول والمنتخبات الأخرى، نظير اقامة معسكراته في الفنادق بعمان، بحيث يصبح هذا المركز مقرا للمنتخبات ولمراكز الواعدين، كما تفيد الدراسة، أن هذا المركز سيتم تأجيره بمبالغ رمزية للأندية الراغبة باقامة معسكرات قبل مبارياتها في المنافسات المحلية.

وتفيد المعلومات أن هذا المشروع وصل إلى مراحله النهائية، بانتظار موافقة مجلس الإدارة، لارسال الطلب رسميا إلى “فيفا”.

ومن المشاريع التي ما تزال في أدراج اتحاد الكرة، مشروع لبث المباريات عبر تطبيق معين، إلى جانب مشروع أرشيفي للمباريات واحصائيات المنتخبات واللاعبين، بحيث يشكل هذا المشروع الذي أنجزته الدائرة الاعلامية في اتحاد الكرة التي بذلت جهدا كبيرا فيه، مصدرا للمعلومة، مع امكانية الاستفادة منه ماديا وفق آلية معينة.