هل يجب أن تجري فحص الكشف عن فيروس كورونا؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

هيئة التحرير* – (نيويورك تايمز) 16/8/2020

بعد ستة أشهر من بدء تفشي وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يظل الأميركيون الذين يحاولون شق الطريق لمواصلة حياتهم اليومية محاصرين بين وضع مثالي واضح -تحتاج البلاد إلى إجراء فحص الكشف عن الإصابة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بحثًا عن الفيروس، بشكل منتظم قدر الإمكان، ولأطول فترة ممكنة- وبين واقع يقول إنه لا يوجد مكان قريب من إجراء ما يكفي من الاختبارات في الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

إجراء الفحوصات بشكل واسع النطاق هو المفتاح لفتح المدارس والأعمال بأمان. وهو الطريقة الوحيدة لفهم الأماكن التي ينتشر فيها فيروس كورونا والتعامل معها، ومعرفة ما إذا كانت الجهود المبذولة للسيطرة عليه تعمل، وما هي الاحتياطات التي تلزم في أي مجتمع معين في أي لحظة معينة. لكن نقص التمويل والاختناقات تعني أن كل كيان في البلد تقريبًا يقصر كثيرًا عن تحقيق هذا الهدف.

وفقًا لمعظم التقديرات، تجري الولايات المتحدة أقل من خمسة ملايين اختبار أسبوعيًا في المتوسط ، وهو رقم بعيد كل البعد عن الـ30 مليون اختبار أسبوعيًا التي كان الخبراء يأملون في تحقيقها بحلول الخريف. وفي بعض المجتمعات، ما يزال من الصعب العثور على اختبارات من الأساس. وفي مجتمعات أخرى، يستغرق ظهور النتائج أسبوعًا أو أكثر، ما يجعلها غير مجدية على الإطلاق.

تركت هذه العيوب وأوجه القصور المؤسسات والأفراد مع سلسلة من الأسئلة المستعصية: متى يجب إجراء فحوصات الكشف عن المرض للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض؟ من الذي يجب منحه الأولوية عندما تكون الإمدادات محدودة؟ ما أنواع اختبارات فيروس كورونا التي يجب استخدامها في ظل أي نوع من الظروف؟

لا يبدو أن هناك أي إجماع على إجابات هذه الأسئلة. بعض المدارس تطلب اختبار دخول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب العائدين، حتى في الأماكن التي يصعب فيها إجراء الاختبارات. والبعض الآخر لا تطلب مثل ذلك، حتى عندما تكون معدلات العدوى والتفشي عالية. ويجري اتحاد كرة السلة الأميركي للمحترفين اختبارات للجميع؛ لكن صناعة تعبئة اللحوم لا تفعل. وبينما تعمل إدارة ترامب، حسب ما ورد، على تزويد دور رعاية المسنين في البلاد باختبارات سريعة في نقاط الرعاية مباشرة -كما هو مطلوب بشكل عاجل- فقد أهملت فعل الشيء نفسه مع مرافق معيشة مشابهة أخرى، مثل السجون؛ حيث أدى تفشي المرض إلى إلحاق أضرار بليغة للنزلاء.

كان من الممكن منع الكثير من هذا الخلاف لو أن أميركا طورت استراتيجية اختبار وطنية في وقت مبكر من الوباء -مع عمل المسؤولين المحليين وعلى مستوى الولاية والفيدراليين معاً لإزالة اختناقات سلسلة التوريد وعمل الكيانات العامة والخاصة معًا لتطوير اختبارات سريعة في نقاط الرعاية.

وليس هناك عوز في خرائط الطريق لتصحيح المسار. يمكن للإدارة أن تنفض الغبار عن خطة الاختبار الوطنية التي وضعها مستشاروها. أو يمكنها أن تنظر إلى خطط المنظمات -بما فيها مؤسسة روكفلر- التي طورت مقترحات مماثلة. ولكن، حتى في هذه المرحلة من الوباء، مع فقدان الآلاف من الأرواح وسبل العيش، ما يزال القادة الفيدراليون يتصرفون ببطء شديد.

وسط هذا الفراغ في القيادة -ووفرة الارتباك بشأن الاختبارات عبر أميركا في الوقت الحالي- إليك ما يجب على القادة المحليين والقادة على مستوى الولاية، والآباء وأصحاب الأعمال والأفراد مراعاته في هذه المرحلة.

• ماذا يجب أن تفعل الحكومة الفيدرالية؟ يدعو تقرير مشترك من جامعة ديوك وكلية جونز هوبكنز للصحة العامة إلى استثمار 75 مليار دولار في استراتيجية وطنية للفحوصات. وهذا قدر كبير من المال، لكنه ثمن ضئيل يجب دفعه مقابل السيطرة على وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وحتى لو لم يستثمر القادة الفيدراليون كثيرًا، فإن عليهم على الأقل التفكير في منح شركات إجراء الفحوصات حافزًا أقوى لإجراء اختبارات للأشخاص بسرعة. وكما اقترح بيل غيتس وآخرون، يجب أن تقوم شركات التأمين بتعويض هذه الشركات، أو أن تدفع لها الحكومة الفيدرالية، بناءً على مدى سرعة تقديم نتائج الاختبارات: يقترح السيد غيتس دفع مبالغ إضافية مقابل النتائج التي تصل في غضون 24 ساعة، ونقود أقل لتلك التي تستغرق 48 ساعة، ولا شيء لتلك التي تستغرق وقتًا أطول (لأنه بحلول ذلك الوقت، تكون هذه النتائج بلا فائدة).

• ما الذي يمكن أن تفعله حكومات الولايات والحكومات المحلية في الأثناء؟ بقدر ما يبدو الأمر محبطًا، فإن بعض شركات الاختبار كانت مترددة في زيادة عدد الاختبارات السريعة عند نقاط الرعاية، لأنها لم تتأكد من شراء تلك الاختبارات الإضافية. ويمكن لقادة الولايات تهدئة بعض هذا التردد إذا اجتمعوا مع الشركات لتقديم ضمانات لشراء الفحوصات -كما بدأ البعض في عمله مسبقاً.

يجب على قادة الولايات والقادة المحليين أيضًا التفكير في استراتيجيات مراقبة أوسع للكشف عن تفشيات فيروس كورونا، مثل فحص مياه الصرف. ويجب عليهم تقديم أي بيانات لديهم حول عدد الحالات ومعدلات الاختبار الإيجابية وما إلى ذلك لتكون متاحة للجمهور وقابلة للاستخدام قدر الإمكان.

• ماذا عن المؤسسات الفردية؟ حتى يتم توسيع قدرة الفحص بشكل كبير، سيكون من المستحيل تقريبًا وضع استراتيجية اختبار ذات مغزى للمدارس والمكاتب والمؤسسات الأخرى -ليس فقط لأن النتائج يجب أن تأتي بسرعة حتى تكون قابلة لاتخاذ إجراء بشأنها، ولكن أيضًا لأن أي استراتيجية ناجحة ستتطلب إجراء اختبارات متكررة على مدى أشهر عديدة.

أحد الأشياء التي يجب على الكيانات الفردية مراعاتها في ضوء هذا النقص هو وضع استراتيجية مراقبة مستهدفة؛ حيث يتم إجراء الاختبارات لنسبة من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض (الطلاب والموظفين والمقيمين) بشكل منهجي. وسوف يتطلب ذلك زيادة إجراء الاختبارات السريعة في نقاط الرعاية (من المحتمل أن تحصل ما يُعرف باسم اختبارات الأجسام المضادة) وتدريب الأشخاص على إدارتها، وهو شأن ينطوي على عقبات بالتأكيد. لكن القيام بذلك سيساعد المسؤولين على اكتشاف التفشيات المحتملة.

• هل يجب أن تطلب المدارس من الطلبة والموظفين إجراء الفحوصات؟ نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مؤخرًا بأن الجامعات لا تحتاج إلى أن تفكر في طلب إجراء اختبار كورونا للدخول -أي فحص الموظفين والطلاب قبل السماح لهم بدخول الحرم الجامعي. وحجة المراكز هي أنها لم تتم دراسة مثل هذا الاختبار على وجه التحديد لهذا الفيروس التاجي. ويقول كارل تي بيرجستروم، أستاذ الأحياء بجامعة واشنطن: “هذا أقرب إلى قول أن أحزمة الأمان في المركبات تنقذ الأرواح في كليفلاند، وإنما رفض التوصية بها في سينسيناتي لأن هذه مدينة مختلفة. من الأكثر منطقية بكثير أن نقول إن اختبار الدخول هو أفضل ممارسة. إننا نتفهم أن هذا ليس ممكنًا في الكثير من الأماكن، لكننا ما نزال نعتقد أن على الجميع المحاولة”.

يجب على المدارس أن تضع في اعتبارها مدى توفر الاختبارات المحلية عندما تحدد متطلبات الفحوصات الخاصة بها، ويجب أن تفكر في تنفيذ برامج المراقبة المستهدفة الخاصة بها عندما يكون ذلك ممكنًا -ربما التقرير بشأن كل مستوى من الصفوف من الحضانة إلى الصف الثاني عشر، أو بشأن غرفة صف بغرفة صف لتحديد أي مستوى من إعادة الفتح هو الذي سيكون آمناً. ويجب ألا تفتح المدارس في المجتمعات التي ينتشر فيها الفيروس بلا رادع.

• بالنظر إلى حالات النقص والتأخير في ظهور النتائج، متى يجب على الأشخاص السعي إلى إجراء الاختبار؟ من الناحية المثالية، يجب أن يخضع كل شخص في أميركا للاختبار كل بضعة أيام -لأننا نعلم أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض.

ولكن، لا توجد ببساطة قدرة كافية للقيام بهذا العدد الكبير من الاختبارات. ونظرًا لأن النتائج التي يستغرق وصولها أكثر من يومين غير مجدية فعليًا، فمن المنطقي فقط أن يخضع المرء للاختبار في ظروف معينة. إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفيروس كورونا، ولا يمكنك أن تحجر نفسك بسهولة إلى أن يمر خطر العدوى، فسوف تحتاج إلى إجراء ما يُعرف باسم اختبار “بي. سي. آر” PCR -هذا هو أكثر أنواع الاختبارات شيوعًا في الوقت الحالي، والمتوفر في أكثر مواقع الفحص -لكي تعرف ما إذا كان لديك عدوى نشطة وأنك تشكل خطرًا على الآخرين. ومن الناحية المثالية، ستخضع للاختبار مرتين -مرة بعد التعرض لاحتمال الإصابة بوقت قصير، ومرة أخرى بعد حوالي أسبوع. (غالبًا ما يستغرق الأمر أياما عدة لتطوير عدوى نشطة).

سوف تكون لإجراء الاختبار في حالة عدم ظهور أعراض أو التعرض الواضح لاحتمال الإصابة، في هذه المرحلة، قيمة محدودة لأنه لا يمكن إجراؤه بشكل روتيني. ولكن قد يكون من المنطقي الخضوع للفحص إذا كنت تخطط لزيارة الأصدقاء أو الأحباء المسنين أو الذين يعانون من نقص المناعة. وفي هذا السيناريو، من الأفضل أن تحصل على اختباري “بي. سي. آر”، يفصل بينهما أسبوع أو نحو ذلك، وعزل نفسك أثناء انتظار نتائجك.

لسوء الحظ، يفترض كلا السيناريوهين أنك تعيش في منطقة لا تعاني من تأخير طويل في إجراء الاختبار وظهور نتائجه -وهو افتراض كبير في الوقت الحالي. نعم، هذا محبط للغاية.

ما فائدة الاستثمار في إجراء الاختبار إلا إذا كان هناك لقاح قادم على الطريق؟ لن يلغي اللقاح بالضرورة الحاجة إلى إجراء الفحوصات بصرامة. لن يقتصر الأمر على أن نشر اللقاح سيستغرق وقتًا فحسب، ولكن إذا كانت فعالية اللقاح أقل من 100 في المائة، فسوف تظل هناك حاجة إلى إجراء الاختبارات لرصد انتشار الفيروس في المجتمعات.

بعبارات أخرى، لن يختفي فيروس كورونا في أي وقت قريب. وإذا أراد القادة -على أي مستوى- إبقاء المدارس مفتوحة وإعادة تشغيل الاقتصاد والعودة في النهاية إلى الحياة الطبيعية، فسيتعين عليهم الشروع في حل هذه المشكلات.

*هيئة التحرير هي مجموعة من صحفيي الرأي الذين تسترشد آراؤهم بالخبرة والأبحاث والنقاشات وبعض القيم الراسخة. وهي منفصلة عن غرفة الأخبار.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Should You Get That Coronavirus Test?