هل يجب ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟

دبي-رغم عودة نشاط الحركة وإرخاء قيود الإغلاق في بعض البلدان، إلا أن هناك العديد من التساؤلات التي تثير فضول الأشخاص حول العودة إلى حياتهم الطبيعية، أبرزها تتعلق بارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة.

هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟



ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة. ويمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو المكروبات. pic.twitter.com/wYli5xKXRt — WHO Egypt (@WHOEgypt) June 20, 2020

وفي تغريدة نشرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أوضح أنه “ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة”.

وأضاف: “يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات”، وفقا لما نشره موقع CNN بالعربية.

ويبقى من المهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة عند ممارسة الرياضة، حيث تذكر الصحة العالمية بضرورة الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد.

ارتداء الكمامات الطبية 😷 لفترات طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالضيق، لكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أُكسيد الكربون أو نقص الأكسجين. pic.twitter.com/ioYRV8P22F — WHO Egypt (@WHOEgypt) June 10, 2020

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، قد ذكر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن وضع الكمامات الطبية لوقت طويل، كما ينبغي، لا يتسبب في التسمم بثاني أكسد الكربون ولا يؤدي إلى نقص الأكسجين. CNN العربية