هل يحتفظ الثلاثة الكبار بالمراكز الأولى للتنس في 2020؟ – فيديو

باريس – لا يزال الثلاثة الكبار، الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر يحتلون المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين مطلع السنة الحالية.

وتقاسم نادال (33 عاما) وديوكوفيتش (32 عاما) الألقاب الأربعة الكبيرة العام الماضي، فتوج الاسباني في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأحرز الصربي لقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الانكليزية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن الثلاثي المخضرم من انهاء العام في المراكز الأولى وسط تهديد جيل جديد مؤلف يضم الروسي دانييل مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النمسوي دومينيك تييم والالماني الكسندر زفيريف؟

🇷🇸 G-A-M-E O-N 🇷🇸@DjokerNole levels the #SRBFRA tie up in #Brisbane, def. Gael Monfils 6-3 6-2. #Brisbane | #ATPCup pic.twitter.com/E51727MLxn

— ATPCup (@ATPCup) January 6, 2020