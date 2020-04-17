هل يحمل عقار “Remdesivir” أملا لعلاج فيروس كورونا المستجد؟

إسراء الردايدة

عمان– هل سيكون دواء “Remdesivir”، هو الحل والأمل الأكبر لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد -19؟ خاصة بعد أن حققت نتائجه الأولية التي أجرتها “غيلياد ساينس”‏، نتائج واعدة.

في تغريده لمدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، اليوم الجمعة، قال إن أخباراً إيجابية تأتي من شيكاغو بالولايات المتحدة بشأن دواء لعلاج مرض فيروس كورونا.

اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريض من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة. — Asem Mansour (@AsemHMansour) April 17, 2020

وقال منصور عبر “تويتر”: اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة.

حيث تحسن ١٢٣ مريضا من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة.

أمال ولكن!

تشير البيانات الأولية حول دواء مؤسسة غيلياد الطبية المتخصصة بالبحوث والاكتشافات العلمية وتسويق العقاقير الخاصة لمضادات الفيروسات ومصابي الإيدز والتهاب الكبد الوبائي نوع C والإنفلونزا وغيرها، أن المرضى يستجيبون للعلاج.

وكان الموقع العلمي الطبي المتخصص STAT للأخبار الطبية أول من نشر عن قيام مستشفى شيكاغو للطب المتخصص بتجربة اكلينيكية تمت مشاهدتها بعناية، شوهد فيها استراد سريع واستجابة لمن عانوا من الحمى وأعراض التنفس لمصابين بفيروس كوفيد -19 وخرجوا جميعا تقريبا في اقل من أسبوع.

ويعد دواء ” Remdesivir أحد الأدوية الأولى التي تم تحديدها على أنها تحمل إمكانية التأثير على فيروس SARS-Cov-2،.

وفي اختبارات مخبرية، ينتظر العالم أجمع نتائج غيلياد السريرية، التي من المحتمل ان تقود نتائجها الإيجابية للحصول على موافقة سريعة من جانب إدارة الغذاء والدواء وغيرها من الهيئات التنظيمية. وإذا كان هذا العلاج آمناً وفعّالاً فقد يصبح أول علاج معتمد ضد المرض.

فقد جندت جامعة شيكاغو للطب 125 شخصاً مع Codid-19 في تجربتين سريريتين في غيلياد في المرحلتين الثالثة. ومن بين هؤلاء الأشخاص، كان 113 شخصا يعانون من مرض خطير. وقد تم علاج جميع المرضى بجرعات منظمة يومية.

وبحسب كاثلين مولان المتخصصة في الأمراض المعدية في جامعة شيكاغو والتي تشرف على دراسات دواء “Remdesivir” في المستشفى فإن غالبية المرضة تعافوا في الفعل.

وبلغت الحصيلة العالمية للوباء 145673 وفاة من أصل 2182740 إصابة أحصيت رسميا في 193 دولة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء مع تسجيلها 33.286 ألف وفاة من أصل 671425 إصابة، تليها إيطاليا (أكثر من 23 ألف وفاة من أصل 168941 إصابة) ثم إسبانيا (19478 وفاة) وفرنسا (18681 وفاة من أصل 165027 إصابة) والمملكة المتحدة (14576 وفاة).

وفي فيديو مسجل لمناقشات حول نتائج التجربة مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة شيكاغو بدا فيه الجميع راضيا عن النتائج ومتفائلين، في حين أنه من المستحيل ان تحدد نتائج الدراسة بالكامل بأي قدر من اليقين.

إلا انه لم يتم حتى الآن إصدار أي بيانات إكلينيكية أخرى من مؤسسة غيلياد، في الوقت الذي أثنى عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامت الشهر الماضي على إمكانات دواء Remdesivir كحال العديد من العلاجات لم تثبت كفاءته بعد لكنه قال”يبدو أن النتائج جيدة للغاية”.

وفي تصريح يوم الخميس، قالت مؤسسة غيلياد: “وما يمكننا أن نقوله في هذه المرحلة هو أننا نتطلع إلى البيانات التي قد تتوفر من الدراسات الجارية”.

وأضافت أنه يتوقع نتائج لتجربته في إبريل. وقالت مولان خلال عرضها أن البيانات الخاصة بأول 400 مريض في الدراسة أقفلت من قبل غيلياد يوم الخميس، مما يعني أن النتائج قد تأتي في أي يوم.

مولان، رغم تشجيعها لبيانات جامعة شيكاغو، أوضحت ترددها في استخلاص الكثير من الاستنتاجات، مبينة أنه “من الصعب مقارنة التجارب الآن خاصة أولئك الذين وضعوا على أجهزة التنفس، وتراجعت الحمى لديهم، لكن كان أداء مرضانا طيباً للغاية في الإجمال”.

وأضافت: “إن أغلب مرضانا يعانون من شدة المرض، وأغلب مرضاهم يغادرون المستشفى في غضون ستة أيام، وهذا يعني أن مدة العلاج لا ينبغي أن تكون عشرة أيام. فلدينا عدد قليل للغاية من الناس الذين خرجوا خلال عشرة أيام، وربما ثلاثة”.

وفي بيان لها، قالت جامعة شيكاغو للطب “إن استخلاص أي استنتاجات عند هذه النقطة أمر سابق لأوانه وغير سليم علميا”.

بحسب موقع The Times تضم دراسة غيلياد لمرضى مصابين بفيروس كوفيد -19 الحاد 2400 مشارك من 152 موقعاً تجريبيًا سريرياً مختلفاً في مختلف أنحاء العالم، وضمت دراسة أيضا 1600 مريض في 169 مركزا مختلفا.

وتقوم التجارب بالتحقيق في دورات علاج مدتها خمسة أيام وعشرة أيام لعقار Remdesivir، والهدف الرئيسي هو مقارنة إحصائية بين تحسن المرضى خلال العلاج. ويتم قياس التحسن باستخدام مقياس رقمي من سبع نقاط يشمل الموت (في أسوأ تقدير) والخروج من المستشفى (أفضل نتيجة)، مع درجات مختلفة من الأكسجين الإضافي والتنفس بين الاثنين.

وقد يؤدي عدم وجود ذراع تحكم في الدراسة إلى جعل تفسير النتائج أكثر صعوبة.

وقد أدى نقص البيانات إلى ضعف التوقعات بالنسبة للعقار. وقد علقت دراستان في الصين الالتحاق بالمدارس في نهاية الدراسة لعدم توفر المرضى. ولقد أسفر تقرير حديث صادر عن المرضى الذين أعطوا العقار في إطار برنامج خاص لجعله متاحاً لهؤلاء المرضى الذين يعانون من حالة من سوء المعاملة عن إثارة وتشكيك.

ومن الناحية العلمية، تكون جميع البيانات غير وافية حتى تقرأ التجربة الكاملة، بمعنى أنه لا ينبغي استخدامها لاستنتاج استنتاجات نهائية. ولكن بعض الحكايات الدرامية مثيرة.

وكان سلومير ميكالاك، وهو عامل مصنع يبلغ من العمر 57 عاما من ضاحية غرب شيكاغو، من بين المشاركين في دراسة شيكاغو. بدأت إحدى بناته تشعر بالمرض في أواخر مارس وتم تشخيصها فيما بعد بفيروس كوفيد-19 أما ميكالاك فقد أصيب بحمى شديدة وأبلغ عن ضيق في التنفس وألم شديد في ظهره.

وفي إطار حث زوجته، ذهب ميكالاك إلى مستشفى شيكاغو الطبي يوم الجمعة، 3 إبريل/نيسان. وكان يعاني من الحمّى وقد بلغت درجة حرارته 40 سيلسيوس ويعاني من صعوبة شديدة في التنفس.

وفي المستشفى، أُعطي أكسجين إضافي. كما وافق على المشاركة في التجربة السريرية لعلاج كوفيد-19 مع غيلياد.

ويوم السّبت، 4 إبريل اخذ جرعة من العقار وقال: “لقد هبطت حرارتي على الفور تقريبا، وبدأت أشعر بتحسن أفضل.”

وقال ميكالاك أنه تم إزالة الأكسجين بجرعة ثانية يوم الأحد. وتلقى جرعتين يوميا من ريمدزيفير كما استرد عافيته وكان كافيا يخرج من المستشفى بحلول الثلاثاء، بحسب موقع USAtoday.

دراسة جامعة شيكاغو للطب

النتائج الواعدة التي حققتها الدراسة الصغيرة التي أجرتها الجامعة على دواء Remdesivir ، شملت 125 شخصا من المصابين بمرض COVID-19، وجميعهم عولجوا بجرعات من ريمدزيفير، وهو ما لا يتم اعتماده حاليا في الولايات المتحدة لعلاج أي مرض.

من ال 125 مريضا في شيكاغو، 113 كانوا في حالة صعبة، يعانون صعوبة تنفّس. وفي المناقشة التي أجريت على شريط الفيديو، قالت كاثلين مولان، أستاذة الطب بالجامعة التي تشرف على التجربة أنّ معظم المرضى الذين يتناولون الدّواء قد تحسّنًوا بدرجة كافية لنقلهم من المستشفى، ومات اثنان فقط.

ولم تكن مولان متاحة لمناقشة النتائج، ولكن في بيان لها، قال متحدث باسم الجامعة “إن البيانات الجزئية من التجربة السريرية الجارية غير مكتملة بحكم التعريف ولا ينبغي استخدامها أبداً لاستنتاج استنتاجات بشأن سلامة أو كفاءة العلاج المحتمل الذي يجري التحقيق فيه.

وفي هذه الحالة، تم بدون إذن نشر معلومات من محفل داخلي للزملاء في مجال البحوث عن العمل الجاري. إن استخلاص أي استنتاجات عند هذه النقطة “أمر سابق لأوانه وغير سليم علميا”.

“عدم وجود تحليل نقدي”

تقرير أخبار ستات، بناء على فيديو تم الحصول عليه من محادثة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة شيكاغو حول التجربة، رسم صورة متفائلة عن دواء Remdesivir وقال المقال إن المرضى يتمتعون بالتعافي السريع من الحمى وأعراض التنفس مما مكنهم من مغادرة المستشفى بعد أقل من أسبوع من العلاج. حتى أن أحد المرضى وصف عقار غيلياد بأنه “معجزة”.

من المهم ذكر أن هذا دليل حكايات، وليس بيانات تم التحقق منها. ولا يتوقع أن تسفر التجربة عن نتائج رسمية حتى وقت لاحق من هذا الشهر، مع توفر المزيد من البيانات في مايو/أيار. ولقد ركز تقرير ستات نيوز على مستشفى واحد فقط، وليس العشرات من التجارب الجارية في مراكز إكلينيكية أخرى.

وتتبع نتائج جامعة شيكاغو نتائج مشجعة أخرى من دراسة نشرت في 10 أبريل في مجلة نيو إنجلاند الطبية التي تبعت 53 مريضا تم علاجهم بنفس العقار في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان على أساس الاستخدام الرحيم. في تلك الدراسة، تحسن 68% ولم يعد 57% من الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس بحاجة إلى دعم للتنفس بعد تناول الدواء لمدة 10 أيام.

كما تجري غيلياد نفسها دراستين عن دواء Remdesivir وتأثيره على مرضى COVID-19، واحدة منها للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس أكثر اعتدالاً، وآخر لدى المصابين بمرض تنفسي أكثر شدة. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى هذه النتائج في غضون عدة أشهر.

وفي دراسات أخرى عن الدواء في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك دراسة في جامعة شيكاغو، مستمرة أيضا، على الرغم من أن الدراسات الأقدم في الصين، كان يجب تعليقها مؤخرا لأن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على المرضى الذين يعانون من مرض حاد للالتحاق بالتجربة.