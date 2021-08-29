عمان – هل يستغرق أطفالكم الكثير من الوقت لإنهاء واجباتهم المنزلية؟ هل يكون أطفالكم دائمًا من أواخر من يكملون مهماتهم الموكلة إليهم؟ هل يحتاج أطفالكم دائمًا إلى وقت أطول من المعتاد لإكمال أي مهمة؟

بالنسبة للأمهات والآباء الذين تكون إجابتهم “نعم”، فهناك احتمال كبير أن أطفالكم يعانون من بطء سرعة المعالجة. إن سرعة المعالجة هي القدرة على أداء المهام بسرعة ودقة، وخاصة تحت الضغط. قدرتنا على الحفاظ على التركيز تحت الضغط تعتمد بشكل كبير على سرعة المعالجة لدينا.

قد يؤدي ضعف سرعة المعالجة إلى:

ضعف في مهارات القراءة الأساسية والإنشاء والرياضيات.

صعوبات في التعامل مع المسائل المعقدة.

تأخر في الأداء بشكل عام.

الحاجة إلى تكرار التعليمات.

قد يعاني العديد من الطالبات والطلاب من انخفاض سرعة المعالجة، ولكن الخبر السار هو أنه لن يتعين عليهم الكفاح إلى الأبد. فقد أظهرت الدراسات أن الدماغ يمكنه إعادة تركيب نفسه وتحويل نقاط ضعفه إلى نقاط قوة. والدماغ قادر على بناء وتقوية الروابط، مما يؤدي إلى تحسين ما كنا نعتقد في السابق أنه ضعف دائم.

قد يعاني العديد من الطالبات والطلاب من انخفاض سرعة المعالجة، ولكن الخبر السار هو أنه لن يتعين عليهم الكفاح إلى الأبد. فقد أظهرت الدراسات أن الدماغ يمكنه إعادة تركيب نفسه وتحويل نقاط ضعفه إلى نقاط قوة. والدماغ قادر على بناء وتقوية الروابط، مما يؤدي إلى تحسين ما كنا نعتقد في السابق أنه ضعف دائم. تدريب الدماغ

تتشابه فكرة تدريب الدماغ مع غيرها كالتدريب البدني: فإذا تدربنا بما يكفي سنبني مهارات جديدة وعضلات أقوى. لذلك، عندما نخوض تجربة جديدة أو نمر بموقف يصعب علينا مواجهته، فإن تدريب أدمغتنا من شأنه تفعيل عمل الخلايا العصبية وتجديدها وبالتالي إنتاج خلايا دماغية جديدة ونشيطة.

لكن كيف يتم هذا التدريب؟ يكون ذلك عن طريق تعلم لغة جديدة أو تعلم العزف على آلة موسيقية أو ألعاب الألغاز أو سودوكو أو حتى بعض البطاقات.

وليكن الهدف الرئيس هو أن زيادة السرعة، لذا فإن استخدام مؤقت مهم جدًا. لنحدد وقتا للمهام المختلفة ونراقب سرعة إنهائها. لنجعل الهدف الحصول على نتيجة أسرع مع الحفاظ على نفس الجودة. إن استخدام الإنذارات قد يساعد أيضًا على تذكر أن على الطالبات والطلاب الإنتهاء سريعًا. ويمكن استخدام موقتًا للتذكير للخروج من الحمام أو ارتداء الملابس. قد يسبب استخدام المؤقت التوتر للكثيرين، لذا علينا استخدامه بحذر.

تتشابه فكرة تدريب الدماغ مع غيرها كالتدريب البدني: فإذا تدربنا بما يكفي سنبني مهارات جديدة وعضلات أقوى. لذلك، عندما نخوض تجربة جديدة أو نمر بموقف يصعب علينا مواجهته، فإن تدريب أدمغتنا من شأنه تفعيل عمل الخلايا العصبية وتجديدها وبالتالي إنتاج خلايا دماغية جديدة ونشيطة. لكن كيف يتم هذا التدريب؟ يكون ذلك عن طريق تعلم لغة جديدة أو تعلم العزف على آلة موسيقية أو ألعاب الألغاز أو سودوكو أو حتى بعض البطاقات. وليكن الهدف الرئيس هو أن زيادة السرعة، لذا فإن استخدام مؤقت مهم جدًا. لنحدد وقتا للمهام المختلفة ونراقب سرعة إنهائها. لنجعل الهدف الحصول على نتيجة أسرع مع الحفاظ على نفس الجودة. إن استخدام الإنذارات قد يساعد أيضًا على تذكر أن على الطالبات والطلاب الإنتهاء سريعًا. ويمكن استخدام موقتًا للتذكير للخروج من الحمام أو ارتداء الملابس. قد يسبب استخدام المؤقت التوتر للكثيرين، لذا علينا استخدامه بحذر. مزيد من النصائح للأمهات والآباء

يستطيع الأهل مساعدة طفلهم في هذا التحدي عن طريق التشاور مع المعلمات والمعلمين حول مقدار الوقت الذي يجب أن تستغرقه كل واجب منزلي وعليهم تبني تقنيات مختلفة لدعم أطفالكم.

لنتجنب معاقبة الأطفال على بطئهم. يمكن للأطفال أن يتحسنوا إذا تم توعيتهم بالاستخدام السليم لأجهزة ضبط الوقت والمنبهات والساعات والجداول.

كتبت: دينا هلسة

اختصاصية علم نفس تربوي

مجلة نكهات عائلية