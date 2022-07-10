هل يسعى الأردن للمشاركة بتحالف عربي عسكري؟

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتحدث عن “ناتو عربي” ولم يبادر بالحديث عنه، لكن ذلك طُرح على جلالته على هيئة سؤال “افتراضي” حول إطار إقليمي وعربي مرتبط بتشكيل صيغة عسكرية أو دفاعية إقليمية افتراضيا، والملك جوابه انصبّ على هذا الجانب في سياقه الافتراضي.

وشدد الخصاونة في حديثه لقناة “بي بي سي” على أنه: لم يعرض علينا أحد ولم يتحدث معنا أحد بخصوص محاولات لتشكيل أي إطار عسكري إقليمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السعودية، قال إن الانطباع بأن هناك توترا في علاقة الأردن مع السعودية لم يكن موجودا على الإطلاق، فالعلاقة الأردنية السعودية ممتدة وهي علاقة تاريخية واستراتيجية.

وأضاف أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأردن، كانت زيارة ودودة وطيبة ودافئة بكل المقاييس، وجرى فيها استعراض لأوجه هذه العلاقة التاريخية الإيجابية وأوجه التعاون المستقبلي، لا سيما في مجال الاستثمارات المشتركة، وفق ما رصدت “الغد”.

وأشار إلى أن مواقفنا العامة في الأردن والأشقاء السعودية ومصر والإمارات إزاء مختلف القضايا العامة العربية والاصطفافات المتعلقة بالقضايا العربية وبتعريف منظومة التهديدات التي تتعرض لها دولنا مجتمعة ومنذ أكثر من 4 أو 5 عقود هي بقدر كبير ذات المنظومة في إطار هذه التقييمات، وتُترجم في إطار الفعل والتعاون الثنائي مثلما تُترجم أحيانا في إطار ترتيبات تتجاوز دولتين إلى 3 أو 4 دول تتعاون باتجاه معين وهو التعاون في المجال الاقتصادي بشكل أساسي.

وتابع: لم نتأخر يوما في الاستجابة لمتطلبات تتعلق بالاحتياجات الدفاعية لدول شقيقة إن تعرضت لتهديدات عسكرية، ولا تتأخر الدول الشقيقة في الاستجابة إلى متطلباتنا إذا ما تعرضنا إلى أي مخاطر- لا قدر الله-.