هل يشكل الغضب تهديدا لعلاقاتنا؟

عمان – الكثير من الأزواج يعانون من تحديات في إدارتهم الغضب وتحكمهم به في علاقاتهم، فهل يشكل الغضب تهديدًا لعلاقاتنا؟

يعد الغضب من المشاعر الأساسية المنطقية وجزءاً من نظام العواطف الخاص بأجسامنا، فشعورنا بالغضب يعلمنا أننا قد تعرضنا للإساءة وأن علينا أن نحمي وندافع عن أنفسنا.

من الطبيعي أن نشعر بالغضب، لكن الطريقة التي نُعبر بها عن غضبنا قد تُسبب الضرر لعلاقاتنا. أحياناً يكون الغضب شعورا ثانويا ويظهره الأشخاص ليخفوا المشاعر الحساسة والرقيقة التي لديهم مثل الحزن والخوف والذُّل.

إذا أصبح الغضب يشكل تحديًا في علاقاتنا، فإن أفضل شيء يمكن أن يحدث هو أن يدرك ويعترف أزواجنا بأنهم يعانون في إدارة غضبهم ويتخذون إجراءات للتحكم بالغضب بشكل أفضل من خلال قراءة كتب تطوير الذات أو استشارة الاختصاصيين.

لكن، كما نعلم جميعاً، غالباً لا تجري الأمور في هذا المنوال، بل يُنكر الكثير من الأزواج أنهم يعانون من هذا التحدي، حتى عندما يدركون أن لديهم مشكلة، فهم يميلون إلى لوم أزواجهم أو أي ظروف خارجية على انفعالاتهم.

ما يمكننا فعله

لا يمكن إجبار الأزواج على التغير، لكن يمكننا تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع غضبهم. أقدم أدناه مجموعة من الخطوات التي يمكننا اتخاذها لمساعدتنا على التعامل مع أزواجنا الذين يعانون من تحد في إدارة غضبهم:

تقييم العلاقة الزوجية

التفهم والاعتراف بأن أزواجنا يعانون من تحد في إدارة الغضب.

تحديد الأنماط السلوكية التي نتبعها وكيفية تفاعلنا مع غضب أزواجنا. هل نستسلم إليهم وإلى غضبهم ونقوم بما يريدونه أو هل نبقى ثابتين على آرائنا وأفكارنا؟ هل نحاول تفاديهم لتجنب غضبهم أم نواجههم؟

والآن، بما أننا حددنا كيفية تفاعلنا مع غضبهم، يمكننا أن نبدأ بالتفكير في الأمور التي يمكننا تغييرها.

إعادة إرساء حدودنا الخاصة

تحديد وفهم حدودنا الجسدية والعافية وما يمكننا تحمله وتقبله وما يجعلنا نشعر بالانزعاج والضغط النفسي.

تحديد مشاعرنا؛ فالانزعاج والاستياء هما عادةً الشعوران الرئيسيان اللذان نشعر بهما عندما يتجاوز أحدهم الحدود معنا. فشعورنا بالانزعاج والاستياء يعني أن حدودنا قد تم تجاوزها.

تحديد أفكارنا وتغييرها

تحديد وتتبع أفكارنا، فهي تُحدد مشاعرنا.

استبدال الحوار السلبي الداخلي، مثل: لوم أنفسنا على غضب أزواجنا، بالحوار الإيجابي الذي لا يضعنا في خانة الضحية، بل يجعلنا نطالب بأن نُعامل باحترام.

تجنب مكافأة الغضب

تجنب الاستسلام والرضوخ لغضب أزواجنا والتعبير عن رأينا بكل هدوء ووضوح؛ بهذا سنوضح لأزواجنا أن احتياجاتنا ومطالبنا هي أمور مهمة وأننا لن نشعر بالخوف أو التهديد من فورة غضبهم.

لنكن حازمين

بدلًا من تهميش أفكارنا وعدم إبداء آرائنا، من الضروري أن نُعبر عن مشاعرنا وأفكارنا واحتياجاتنا بكل محبة وهدوء.

في حال كنا لا نعرف كيف نتحلى بالحزم، يمكن استشارة الاختصاصيين أو المستشارين

في حال شعرنا أننا في علاقة مسيئة وأن أزواجنا قد يعنفوننا لفظيًا أو جسديًا، من الضروري ألا نستمر في العلاقة ونسعى لاستشارة الاختصاصيين والتكلم مع أشخاص نثق بهم عما يحصل معنا.

مريم حكيم

مستشارة في العلاقات الزوجية

مجلة “نكهات عائلية”