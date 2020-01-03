هل يشكل الماضي مستقبل العلاقات الأميركية-التركية

إدوارد جي ستافورد* – (أحوال تركية) 27/12/2019

وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العام الماضي مستويات من التوتر ترقى إلى حد الأزمة. لكنها، من الناحية العملية، ليست أسوأ بكثير الآن مما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعكس هذا الواقع جزئياً عدم قدرة -أو عدم رغبة- الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما يتوقع المرء من رئيس أميركي تعرض بشكل متكرر للتضليل أو الإحراج أو الإحباط من نظيره التركي.

هل سيستمر هذا الوضع في العام الجديد عندما يحاول أردوغان الدفع بأجندة خارجية لتشتيت انتباه الناخبين الأتراك عن وضعهم الاقتصادي الصعب؟ هل قرر ترامب أن تركيا في عهد أردوغان ضرورية جداً لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا سيما في مواجهة إيران، حتى أنه سيواصل حماية أردوغان من غضب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين يخططون لاتخاذ إجراءات لفرض عقوبات؟

يبقى طرح التوقعات شأناً محفوفاً بالمخاطر، لكن العامين الأخيرين يشيران إلى العوامل الصعبة التي ستحكم العلاقات بين البلدين.

أولاً، يعني ترامب ما يقوله إزاء جعل “أميركا أولاً”. وما عليك سوى أن تسأل المقاتلين الأكراد في شمال سورية عما يحدث عندما يقرر ترامب أن المصلحة القومية الأميركية، كما يراها، لا يخدمها استمرار العلاقات معهم. لكن الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة هو أن تتحول “أميركا أولاً” إلى “أميركا وحدها”. وقد يرغب ترامب في التشاور مع وزير خارجية أردوغان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي يعرف جيداً كيف يمكن أن يؤدي سعي دولة إلى تحقيق مصالحها من دون اعتبار للتأثير على الجيران إلى شبه عزلة.

ثانياً، لا يهتم مبدأ ترامب “أميركا أولاً” بوضع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، بما في ذلك شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي حين يواجه الصحفيون والأكاديميون وغيرهم في تركيا والدول العربية الحليفة وأماكن أخرى من العالم درجات متفاوتة من الاضطهاد أو ما هو أسوأ، فإنهم يعلمون جميعاً أن الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب لن تضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في بلد إلا إذا كانت لديها بعض المزايا المباشرة لتحقيق أهداف السياسة الأميركية، كما هو الحال في نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا. وتشرح قضية هونغ كونغ ذلك بقوة -كان الكونغرس، وليس الجهاز التنفيذي للحكومة الأميركية، هو الذي تولى زمام المبادرة في الدعوة إلى احترام الديمقراطية والعدالة في هونغ كونغ.

ثالثاً، الجهود التي بُذلت للإطاحة بترامب من الرئاسة إما باستخدام نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر لإجباره على الاستقالة أو باستخدام المساءلة، لم يكن لها تأثير ملموس على سلوكه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولم تؤثر على السياسة الداخلية تقريباً. وفي ظل شبه اليقين بأن مجلس الشيوخ سيصوت لصالح إبقاء ترامب في منصبه وتزايد احتمال إعادة انتخابه بسبب الانقسامات بين خصومه السياسيين، يمكننا أن نتوقع منه أن يواصل صنع قرارات متهورة وفوضوية ومحيرة في السياسة الخارجية.

بالنسبة لتركيا، أو بتعبير أدق بالنسبة لأردوغان، فإن هذا يعني أن فترة العامين ونصف العام الماضية من التفاعلات مع ترامب تقدم نموذجاً للتعامل معه ومع الولايات المتحدة في المستقبل. ويشكل ذلك قائمة القضايا التي كدرت صفو العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، والتي قد تثأر أو لا تثار مرة أخرى في المستقبل:

• الإبادة الجماعية للأرمن: أدى تصويت الكونغرس على قرار يعترف بترحيل الأرمن وقتلهم في العام 1915 على يد الإمبراطورية العثمانية كعمل من أعمال الإبادة الجماعية إلى موجة من الإدانات الغاضبة أو الإشادة المبتهجة، اعتماداً على ما يعتقده الشخص أو يشعر به إزاء الأحداث التي وقعت في العام 1915. لكن هذا لا يعني، من الناحية العملية، شيئاً يُذكر. وهو السبب في أن تدخل ترامب مع حليفه القوي في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، كان يهدف فقط إلى تأخير قرار مجلس الشيوخ الذي تمت الموافقة عليه في كانون الأول (ديسمبر) وليس الحيلولة دون تمريره. سوف يضع ترامب الآن القضية وراءه، وستختفي الخطب العنيفة للحكومة التركية والبرلمان التركي في المستقبل القريب.

• سورية: سوف يستمر ترامب في حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة لمنع إيران من تشكيل جسر بري لا يمكن تحمله من إيران إلى البحر المتوسط وحدود إسرائيل. وبخلاف هذا الهدف، وبالنظر إلى مقتل أبو بكر البغدادي وتحول “داعش” إلى منظمة إرهابية مبعثرة بدلاً من دولة إرهابية، سيترك ترامب سورية إلى حد كبير تحت رحمة الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان. وإذا ارتكب أردوغان خطأ من منطلق أنه في موقع قوة وهاجم الأكراد غير الإرهابيين أو غيرهم، فقد يجبر مجلس الشيوخ الأميركي ترامب على الرد، لكن الرئيس التركي يمكن أن يكون واثقاً من أن ترامب لن يجعل الولايات المتحدة تلعب دوراً رئيساً في سورية.

• شرق البحر المتوسط: ما لم تتورط تركيا في أعمال عنف ضد قبرص أو إسرائيل أو الشركات الأميركية العاملة في موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط حول قبرص، فمن المرجح أن يترك ترامب زمام المبادرة في هذا النزاع للاتحاد الأوروبي. وتسمح ثروات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نتيجة التكسير الهيدروليكي بأن لا يقلق ترامب كثيراً على أسواق النفط أو الغاز العالمية. وفقط في حال سعت تركيا إلى تقويض سيادة إسرائيل أو المصالح المالية للشركات الأميركية عن طريق إعاقة التنقيب عن موارد الطاقة أو نقلها في نهاية المطاف إلى الأسواق العالمية، فسيتم حث ترامب على التدخل فيما يعتبره قضية الاتحاد الأوروبي وآخرين بشكل أساسي.

• فتح الله غولن وأتباعه: ربما ما يزال لدى ترامب بعض المستشارين الذين يدافعون عن احترام طلب تسليم رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بغض النظر عن الأدلة غير الكافية المقدمة حتى الآن من أنقرة لإثبات تورط غولن في محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016. لكن وزير العدل الأميركي، وليام بار، ليس الشخص الذي يمكن أن يوافق على الالتفاف على القانون ليناسب المصالح السياسية للرئيس. وفي الوقت نفسه، حصل أردوغان على أكبر قدر من رأس المال السياسي من محاكمات الانقلاب العادلة وغير العادلة. وستواصل الدولة التركية الضغط من أجل تسليم غولن والعديد من أتباعه من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكن التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في تركيا يجذب انتباه الناخبين أكثر من الجهود المبذولة ضد المتآمرين المزعومين في محاولة الانقلاب.

• حلف الناتو/ روسيا: قد يدعو بعض المنتقدين في واشنطن إلى طرد تركيا من حلف الناتو، لكن مثل هذه الدعوات ستذهب أدراج الرياح. ويبدو أن ترامب قرر أن حلف الناتو مفيد للولايات المتحدة، وبالتالي لم يعد يعامله بازدراء، على الرغم من أنه ما يزال يشكو من أن العديد من حلفاء الناتو قاموا بتقليص جيوشهم.

بعد أن قررت تركيا أن تتحول إلى روسيا لشراء نظام دفاع جوي لأن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كان قد قرر عدم بيع صواريخ باتريوت إلى تركيا، من دون أن تهتم بفقدان مشاركتها في البرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة لبناء الطائرات المقاتلة (إف-35)، يولي ترامب اهتماماً لحصول تركيا على نظام (إس-400) الروسي أقل بكثير من مجلس الشيوخ الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة تمويل الدفاع الأميركي للعام 2020 التي تمت الموافقة عليها مؤخراً تتضمن أموالاً للتخزين طويل الأجل لما يصل إلى ست طائرات من طراز (إف-35) مخصصة لتركيا، بالإضافة إلى دعوة لترامب لفرض عقوبات اقتصادية بموجب قانون معاقبة خصوم أميركا من خلال العقوبات. ومن الواضح أن الكونغرس الأميركي مستعد للضغط من أجل وضع نهاية حاسمة لمشاركة تركيا في برنامج مقاتلات (إف-35).

باختصار، نجح أردوغان في قيادة العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بمساعدة إعجاب ترامب الشخصي به وتركيز ترامب على أماكن أخرى وأصوات بعض المستشارين المؤثرين الذين ينظرون إلى سوء إدارة أردوغان لتركيا على أنه تحد مؤقت يجب التغاضي عنه من أجل استمرار مصالح الولايات المتحدة مع حليف جيو-استراتيجي. وبذلك، يجب أن تأتي أي مراجعة لمغامرات أردوغان في سورية أو ليبيا أو شرق البحر المتوسط أو أي مكان آخر أثناء سعيه لتشتيت انتباه الجمهور التركي عن الوضع الاقتصادي الحالي، يجب أن تأتي من الداخل وليس من الخارج.

*أكاديمي عمل في أقسام تابعة للشؤون الخارجية الأميركية ومتخصص بالشأن التركي.