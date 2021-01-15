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هل يصعد ذات راس والبقعة رغم عقوبات “فيفا”؟

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد- يتساءل الشارع الرياضي المحلي في الوقت الحالي، عن مدى استمرارية ناديي ذات راس والبقعة في اللعب بدوري المحترفين في الموسم المقبل، في حال واصلا صدارتهما لدوري الدرجة الأولى.
ويتداول الشارع الرياضي حاليا، مسألة عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المرتقبة بحق الفريقين، في حال لم ينجحا في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهما لمحترفين ومدربين أجانب.
ويملك ذات راس والبقعة فرصة كبيرة للتأهل لدوري المحترفين، في ظل منافستهما القوية على المركزين الأول والثاني بدوري الأولى، لتأتي تساؤلات الشارع الرياضي عن قدرة الناديين على تجنب عقوبات “فيفا”.

وتوقع متابعون لقضيتي البقعة وذات راس، أن تشهد الأيام القريبة المقبلة، قرارات من “فيفا” في حال لم يتم تسديد المستحقات. –(أخبار النجوم)

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