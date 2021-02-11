هل يعاني طفلي من التهاب المسالك البولية؟

عمان- تعاني الطفلة هدى ذات العامين من حمى مستمرة من دون سبب واضح، ففحوصات الدم وتصوير الصدر بالأشعة السينية لا تظهر سببًا محددًا. عندما تم إجراء فحص البول، أثبتت الإصابة بالتهاب المسالك البولية بالرغم من أنها لم تكن تعاني من أي أعراض لها علاقة.

ينتشر التهاب المسالك البولية بين الأطفال، والسبب وراءه هو البكتيريا التي تعيش في القولون وتدخل المسالك البولية من خلال الإحليل الذي يعد القناة التي ينتقل من خلالها البول من المثانة للخارج. أكثر أنواع البكتيريا انتشارًا هي بكتيريا الإيكولاي (E.coli). عوامل الإصابة بالتهاب المسالك البولية المتكرر هي حبس البول، خاصة خلال اللعب والإمساك ومشاكل المثانة أو الكلى.

ما العلامات؟

عند الأطفال الكبار، تكون الأعراض واضحة مثل: الحرقة عند التبول، الذهاب المتكرر للحمام للتبول وآلام البطن. من العلامات الأخرى التبول اللإرادي في الفراش عند الأطفال الصغار، قد يظهر لديهم التهاب المسالك البولية من خلال الإصابة بالإسهال المزمن وعدم القدرة على اكتساب الوزن. أما عند الرضع، فتتمثل الأعراض بعدم الرغبة بالرضاعة والحساسية. الحمى قد تكون أيضًا من الأعراض، إضافة إلى طفح جلدي مستمر ناتج عن الحفاض.

كيف يتم تشخيص وعلاج التهاب المسالك البولية؟

إجراء فحص وتحليل البول أمر ضروري لعملية التشخيص. يتطلب العلاج من سبعة إلى عشرة أيام، وقد يتطلب الالتهاب الكلوي وقتًا أكثر للعلاج مقارنة بالتهاب المثانة. أيضًا نوع البكتيريا المسببة يحدد مدة العلاج، ومن الضروري البدء بعملية العلاج فورًا كون البكتيريا تسبب عدوى بالدم في حال انتقلت لمجرى الدم. عوامل الخطر تشمل انسداد المسالك البولية والحصى والسكري. عندما يصاب الطفل بالتهاب المسالك البولية، يطلب الأطباء في العادة صورة بالموجات فوق الصوتية للكلى. يمكن إجراء الفحوصات الأخرى اعتمادًا على نتائج الصورة وعمر الطفل.

كيف يمكن للأهل المساعدة على منع التهاب المسالك البولية المتكرر؟

الحفاظ على النظافة بشكل دقيق، خاصة لمنطقة الشرج ومسح المنطقة من المقدمة للمؤخرة أمر ضروري خاصة عند الفتيات كون البكتيريا تنتقل من القولون.

علاج الإمساك الموجود بالأصل باتباع نظام غذائي غني بالألياف مثل الخبز البني والشوفان والفواكه والخضراوات.

يفضل تجنب الأطعمة المسببة للإمساك مثل الخبز الأبيض والأرز المسلوق والبطاطا.

شرب كمية كافية من الماء.

يمكن إعطاء الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ثلاثة أشهر 30 ميلليلترا من عصير الخوخ المجفف مرة واحدة شهريا.

الدكتور كمال عقل

استشاري أول في طب وكلى الأطفال

مجلة “نكهات عائلية”