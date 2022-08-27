هل يعد الكولسترول مادة مفيدة وضرورية للحياة؟

عمان- موضوع تناول الدهون والكولسترول يحتل حيزا كبيرا في المناقشات حول مسببات الأمراض التي لها علاقة بأمراض القلب والشرايين، وأهم نقطة تكون حول الكولسترول والجلطات وتأثير تناول الدهون، وما نشرته كثير من وسائل الإعلام حول الأبحاث الحديثة التي أثبتت، أنه يمكن للشخص تناول مصادر الكولسترول دون وجود خطر.

الاختلافات ليست فقط في وجهات النظر بل أيضاً في الأبحاث والتفسيرات العلمية وبين العلماء والباحثين، وعند تناقلها في وسائل التواصل الاجتماعي من نقل بدون تأكد أو مراجعة لما تعنيه الدراسة الناقلة للخبر تشكل على أغلب الناس بعض المعلومات الأساسية وانقلبت بعض الحقائق إلى أوهام وكثير من الأوهام يحسبها البعض حقائق من كثرة تردادها.

الطرق الوقائية من الأمراض المتعلقة بالدهون.

الموضوع شائك جداً، وفي بعض الإجابات معلومات غير متوقعة وغير شائعة، ولكنها حقائق علمية التبست على البعض بسبب كثرة من يفتي في الصحة والتغذية، ممن لا يملكون العلم الكافي أو من المجتهدين من الممارسين الصحيين غير المختصين في التغذية السريرية أو العلاجية.

هل الكولسترول مادة ضارة؟

الاجابة لا، لأن الكولسترول مادة نافعة بل هي ضرورية للحياة، فمنها يتم تصنيع فيتامين (د)، وكثير من الهرمونات مثل: هرمون البروجيسترون، والاستروجين (هرمون الأنوثة ومشتقاته: ايسترادايول، ايسترون، ايستريول)، وأيضاً الأندروجين (هرمون الذكورة ومشتقاته: أندروستيرون، تستوستيرون)، وهرمونات المينيرالواكورتيكويد، وهرمونات الجلوكورتيكويد (كورتيزول)، كما أنه ضروري ومهم لتصنيع أغشية الخلايا، وتصنيع أحماض عصارة المرارة (والتي تساعد في هضم الدهون).

هل الكولسترول نوع من أنواع الدهون؟

لا، الكولسترول نوع من الليبيدات، وهناك ثلاث أقسام لها: القسم الأول الدهون والزيوت ويندرج تحته الدهون الثلاثية والقسم الثاني هو الستيرولات ويندرج تحته الكولسترول والقسم الثالث هو الليبدات الفوسفاتية ويندرج تحته الليسيثين، فمن هذا نعم.. إن الكولسترول ليس من أنواع الدهون أو الزيوت، ولكنها كلها تندرج تحت عائلة تسمى الليبيدات، وهو مصطلح كيميائي عضوي ليس له ترجمة عربية.

هل يوجد الكولسترول في الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت الذرة وزيت النخيل وزيت الزيتون وغيرها؟

لا يوجد الكولسترول في جميع الزيوت النباتية بكل أنواعها، ولا يوجد الكولسترول في النباتات لأنه ليس لها عظام. ولا هرمونات بروجستيرون واساتروجين والندروجين وسواها.

إعلانات الزيوت النباتية أنها زيوت خالية من الكولسترول،هل هذا صحيح؟

نعم وبكل تأكيد الزيوت النباتية خالية فعلاً من الكولسترول، ولكن ذلك ليس بجهد مصانع الزيوت بل أساساً لا يوجد في الدهون النباتاية والزيوت كولسترول كما ذكرنا، ولكنها وسيلة إعلانية جاذبة للمستهلكين، لكي تشعرنا بأنهم بذلوا جهداً لكي يكون ذلك الزيت صحياً، ودائماً أشبهه بمن يقول: “سيارتي متميزة بعجلات سوداء”، فهو لم يكذب ولكنه أوهمنا بالمعلومة.

أين يوجد الكولسترول؟

يوجد في كل المنتجات الغذائية من مصدر حيواني مثل الشحوم الحيوانية والسمن والدهون في اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والحليب كامل الدسم ومنتجاته وصفار البيض، ويكثر في الجمبري والمحاريات ويقل في الأسماك.

لو تجنبت تلك الأغذية هل سينخفض الكولسترول؟ نعم.. ولكن ليس بالضرورة أن ينخفض ويعود لوضعه الطبيعي عند توقفك عن تناول تلك الأغذية. لماذا؟

لأن أغلب الكولسترول 60 % وأكثر يصنع داخل الجسم حتى لو لم يتناول الشخص أي مصدر له، والـ 40 % الباقية تأتي من الأغذية، ولهذا يمكننا التحكم فقط في الـ40 % بالغذاء قفط، ولكن يمكننا تحسين النسبة من خلال ضبط الغذاء وزيادة اللياقة البدنية.

لماذا يصنع الجسم 60 % ومن أين؟

لأن الكولسترول أساسي وضروري لاستمرار الحياة لفوائده التي ذكرتها سابقاً، ولهذا كفل الله توفيره لتحقيق تلك الضرورة، ويصنعه الجسم من الأحماض الدهنية والبروتينية والفوسفات من خلال عملية أيض معقدة.

ما الفرق بين الكولسترول النافع والكولسترول الضار؟

الكولسترول مفيد، ولكن زيادته عن الحد الطبيعي هي الضارة حسب الحالة الصحية للشخص، وما يشاع عن الكولسترول النافع والضار هي تسميات غير دقيقة ولكن يذكرها بعض المختصين بقصد تسهيل المعلومة للمتلقي، فما يسمى خطأ بالكولسترول المفيد هو نوع من الليبيدات البورتينية عالية الكثافة high-density lipoproteins (HDL) لأن نسبة البروتين فيها أعلى (45-50 %) من بقية مكوناتها مثل الجليسريدات الثلاثية التي تشكل 5 % والكولسترول الذي يشكل تقريباً 20 % والليبيدات الفوسفاتية التي تشكل تقريباً 30 %، ومهمة هذه الليبيدات نقل الكولسترول من الأنسجة والخلايا إلى الكبد التي تتخلص منه عن طريق الأمعاء الدقيقة وهذا يخفف تراكم الكولسترول في الأنسجة الخلايا والدم وعند ارتفاع الكولسرول في الدم نحاول زيادة هذا النوع ليتخلص من الكولسترول في الخلايا، وهذا يتم من خلال مزاولة الأنشطة البدنية، وما يسمى خطأ بالكولسترول الضار هو ليبيدات بروتينية منخفضة الكثافة low-density lipoproteins (LDL) لأن نسبة البروتين فيها منخفضة 25 % بينما الكولسترول مرتفع 45 % والليبيديات الفوسفاتية حوالي 20 % والجليسريدات الثلاثية 10 % ومهمة هذا النوع هو نقل الكولسترول من الكبد إلى الخلايا والأنسجة عكس النوع الأول وهذا يفيد بتوفير الكولسترول لتصنيع فيتامين د المهم للعظام والأنسجة وللهرمونات التي ذكرنا، ولكن عند ارتفاع الكولسترول في الدم فيجب أن نقلل من عمل هذا النوع بتقليل الدهون الحيوانية ومصادر الكولسترول في الغذاء كي لا يتراكم الكولسترول في الدم فيؤدي للجلطات.

هل أتناول الدهون والشحوم؟

هل أتناول الشحوم وصفار البيض والأجبان بلا خوف كما كانوا يحذروننا في الماضي؟

السؤال بحاجة إلى إجابة يمكن إيجازها بما يأتي:

المعلومة التي تتردد على مسامعنا في المجالس بالذات في الولائم والمناسبات وأمام “المنسف” قولهم: “كان آباؤنا وأجدادنا يأكلون “لية الخروف ونخاعه” بل إنهم يبدأون بها قبل تناول اللحم والأرز، ويصنعون من باقي الشحوم السمن البلدي ويأكلونه يومياً ويضيفونه للأطعمة بل يصبونه صباً على صحن الطعام، ومع هذا كانوا أصحاء ولم نسمع بالجلطات والكولسترول إلا هذه الأيام”، لأن آباءنا وأجدادنا كانوا يعملون ويحرقون تلك الدهون بالعمل والجهد البدني الكبير، ومع عدم دقة الإجابة إلا أنني سأركز على المحور الأساسي.

وأخيرا هل تناول الدهون والشحوم والكولسترول ضار بالصحة؟

الجواب لا، فتناول الدهون والشحوم والكولسترول باعتدال غير ضار بالصحة للشخص السليم الذي يعيش بشكل سليم وطبيعي.. أرجو أن يفهم جوابي بشكل سليم.

ماذا أقصد بعبارة الشخص السليم الذي يعيش بشكل سليم وطبيعي؟

أقصد أن الشخص السليم الذي يعيش حياة منظمة ونمط حياة سليم لا يضره تناول الأغذية الطبيعية ما دامت بتوازن، المشاكل الصحية التي برزت من تناول الشحوم والدهون والكولسترول ليست بسبب سوء تلك المواد الغذائية، ولكن المشكلة هي من نمط الحياة غير الصحي، البعض ينام بالنهار ويسهر بالليل، وجزء من طعامه إن لم يكن أغلبه غير صحي أو مشكوك في سلامته، فيه نسبة كبيرة من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة والسكر والملح والأغذية المصنعة والمحفوظة والمعلبة وما فيها من المواد الكيميائية الحافظة والملونة والمدعمة للقوام والمطولة لفترة الصلاحية وقليلة نسبة الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والماء، وغيرها من التغيرات الحياتية غير السليمة، ولهذا كثرت الإصابات بالأمراض من جراء نمط الحياة غير السوي والأغذية المصنعة والمستخلصة، وليس بسبب الأغذية الطبيعية.

وهل تعني أن نتناول الشحوم والدهون والكولسترول وصفار البيض والجمبري بلا خوف؟

بالطبع لا، المشكلة فينا وليست في الغذاء الطبيعي، وبدون أن نصحح نمط حياتنا وتسير مكونات الجسم من أنزيمات وهرمونات وأملاح وسوائل كما خلقها الله وترتبط حياتنا بساعتنا البيولوجية بشكل سليم لكي تعمل أجسامنا ضمن المسار الذي خلقه الله لها بلا تعديل كما تيسر المخلوقات كافة من نجوم وكواكب وطيور ونباتات وحيوانات برية، عندها يمكننا تناول تلك الأغذية من مصادرها الطبيعة كاملة باتزان وبلا خوف.

هل يعني ذلك أن أتوقف عن تناول أدوية خفض الكولسترول؟

لا بالطبع، تناولها حسب وصفة الطبيب ولكن لا تعتمد عليها، اعتبرها حلا مؤقتا حتى تضبط مستوى الدهون والكولسترول وغيره بالشكل السليم من خلال تحسين نمط الحياة والتغذية والنشاط البدني وضبط ساعة الجسم.

ابراهيم علي ابورمان/وزارة الصحة