هل يعرقل عجز الموازنات قرار استحداث بلديات جديدة؟

فرح عطيات



عمان – أعاد قرار مجلس الوزراء الصادر في كانون الثاني (يناير) الماضي، والقاضي باستحداث عدد من البلديات في المملكة، الى الأذهان مشروع “فصل البلديات واستحداث أخرى جديدة، الذي كان توقف العمل به العام 2013، لوجود عدة إشكاليات إدارية، ومالية، وفنية رافقته آنذاك”.

وكانت وزارة البلديات، فرغت في شهر أيار (مايو) 2012، من تحديد أعداد البلديات التي سيتم استحداثها، والتي قدرت بنحو 86 بلدية من أصل 93 طلبا لاستحداث بلديات، وبموازنة قدرها 35 مليون دينار.

بيد أنه وفي العام 2013 كانت أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن “ملف فصل البلديات أغلق نهائيا لوجود عدة إشكالات رافقته، منها ما يتعلق بالموظفين، والأملاك، والاستثمارات المشتركة، والحدود المتداخلة بين البلديات، إضافة الى العجوزات المالية الكبيرة التي تعاني منها البلديات، والتي قاربت 100 مليون دينار، ما يجعلها عاجزة عن القيام بأدوارها حال أنجز قرار الفصل”.

هذه الإشكالية هي التي تواجه حالياً قرار الاستحداث الجديد، إذ إن البلديات المستحدثة سترث “مديونية البلديات المنشقة عنها، والذمم المترتبة لها على المواطنين، والقروض المالية التي لم يتم تسديدها لصالح بنك تنمية المدن والقرى”، كما أنها “ستتقاسم معها مخصصاتها المالية من عوائد المحروقات”، بحسب مصدر مطلع.

فيما “سيتم رفد الكوادر البشرية اليها من العاملين السابقين في كل بلدية، مع عدد من الآليات”، تبعا للمصدر ذاته.

وبررت الحكومة، في تصريحات سابقة، أسباب اللجوء الى هذا القرار، مشيرة إلى أنه جاء “من أجل الارتقاء بالواقعين التنموي والخدماتي في المناطق التي سيشملها استحداث البلديات، وتخفيف العبء عن بعض البلديات القائمة التي تخدم مساحات جغرافية واسعة”.

لكن هذه الخطوة، فتحت الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة الحكومة على تخصيص مبالغ إضافية جديدة لهذه البلديات، التي سيكون لها بالضرورة موازناتها المالية السنوية، لتتمكن من القيام بأدوارها على أكمل وجه، في ظل ارتفاع مديونية البلديات الى 320 مليون دينار، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وانخفاض الموازنة المالية السنوية لها العام الحالي لتصل لـ168 مليونا، بعد أن كانت تتجاوز 300 مليون دينار قبيل العام 2020.

و”تدرس لجنة مشكلة حالياً، وبقرار سابق من مجلس الوزراء الحالي، المعايير والأسس التي سيتم وفقها استحداث البلديات، بهدف إنهاء أعمالها قبيل نهاية العام الحالي، ليصار من بعدها إلى تشكيل لجان للبلديات بهدف استكمال مراحل هذه العملية كافة”، وفق ما أكده مصدر مطلع.

وكان حدد قرار مجلس الوزراء، في كانون الثاني (يناير) الماضي، معيارين أساسيين لاستحداث البلديات الجديدة هما: استحداث بلدية في أي لواء ليس مركزاً لبلدية، وكذلك استحداث بلدية في كل قضاء ليس مركزاً لبلدية، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديات القائمة حاليا، ومن دون إلغاء أي من البلديات القائمة.

ولفت المصدر، في تصريحات لـ”الغد”، الى أن “هنالك العديد من المطالبات التي قدمت لوزارة الإدارة المحلية لاستحداث البلديات، والتي يجري العمل على دراستها في الوقت الحالي”.

لكنه أكد أن “الوزارة صادقت على الموازنة المالية السنوية لـ50 بلدية للعام الحالي، فيما سيتم إنهاء الأخرى خلال الأسبوع المقبل، وبصورتها النهائية”.

وكان كشف تقرير نشره بنك تنمية المدن والقرى في حزيران (يونيو) الماضي عن “ارتفاع مديونية بلديات الفئة الأولى العام 2020، لتصل إلى أكثر من 56 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ15.6 % مقارنة بالعام السابق 2019”.

في حين أشار تقرير متخصص عن ارتفاع مديونية بلديات الفئة الثانية “ب” العام 2020 لتصل إلى أكثر من 22 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ83.1 % مقارنة بالعام السابق 2019، وفق التقرير المالي للبلديات، الصادر عن الوزارة والبنك الشهر الماضي.

ورغم ما أشارت اليه تقارير البنك لكن الحكومة ماضية في قرارها، وعلى خطى حكومات سابقة، كانت أدرجت في العام 2013، تحت ولاية البلديات ست مناطق فصلت عن أمانة عمان الكبرى وهي سحاب، والجيزة والموقر، وناعور، وأم البساتين، وحسبان، بحيث أنفقت أمانة عمان الكبرى زهاء 51 مليون دينار لإتمام هذه العملية.