هل يفتح جنين الأسيرة “أنهار الديك” عينيه على الحياة بين قضبان معتقلات الاحتلال؟

إسلام البدارنة

عمان – “العد والتفتيشات”.. “دق الشبابيك”.. “الصراخ”، كل ذلك من المحتمل أن يعيشه الجنين المقبل على الحياة، إبن الأسيرة أنهار الديك.

الأسيرة “أنهار الديك” ذات الـ 25 عاماً، اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي حامل في شهرها الرابع، وهي الآن في شهرها التاسع ومن المفترض أن تلد خلال الأيام القادمة.

من بين 39 أسيرة في سجون الاحتلال، هناك قرابة 8 نساء أنجبن أولادهن في ظل ظروف قاسية يعشنها بين قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي.

طالب أهل الديك من هيئة شؤون الأسرى بتكثيف المطالبات بالإفراج عنها، لكونها تحتاج إلى رعاية خاصة جداً بسبب ظروف ولادتها التي تقتضي بوضع جنينها عن طريق عملية قيصرية.

وقالت الأسيرة من خلال محامية الهيئة “نحن الكبار نخاف فكيف لطفل يولد ويربى داخل المعتقل؟ كما وأعاني من تعب شديد والبرش غير مناسب للنوم وخاصة أنني حامل، وأطالب الرئيس أبو مازن وجميع القيادات والمؤسسات وأصحاب الضمائر الحية للعمل على إطلاق سراحي لكي ألد بكرامة”.

خيّم الحزن على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، إثر استمرار اعتقال الشابة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع، والأسيرة في السجون منذ شهر آذار (مارس) 2021.

حفلت صفحات “السوشال ميديا” بحملات تطالب فيها بالإفراج عن الأسيرة، نظراً لظروفها السيئة التي تعاني منها، ولرفض فكرة أن يعيش الطفل بين قضبان السجون، لما فيه من انتهاك لحقوقه وطفولته.

وتصدر هاشتاغ “#أنقذوا_أنهار_الديك” قائمة الترند على موقع توتير، حيث نشر عدد كبير من المغردين ردات فعلهم حول استمرار حبس الأسيرة في سجون الإحتلال الأسرائيلي.

كتب “عمر” عبر موقعه الخاص على توتير تفصيلات حول قضية الأسيرة في السجون وختم وله بـ”إحنا مقصرين حتى بالحكي عنها”.

أنهار أسيرة لدى الاحتلال اعتقلت وهي في شهرها الرابع من الحمل واليوم وهي في شهرها التاسع والأخير تتجهز للولادة خلف القضبان في عتمة السجن وظلم السجان ..

الأسيرة أنهار رح تعيش التجربة الأعظم للأم في سجون الاحتلال ، واحنا مقصرين حتى بالحكي عنها !

#انقذوا_انهار_الديك — عُمر (@Omarabujaber6) August 23, 2021

وعلق “محمد عوده” على السكوت الدولي والعربي في التعدي على حق الأسيرة أنهار، خاصةً في ظل ظروفها الاستثنائية.

شابة بعمر الورد 25 سنة أسيرة لدى الاحتلال اعتقلت وهي في شهرها الرابع من الحمل واليوم هي في شهرها الأخير تتجهز للولادة في عتمة السجن، الأسيرة أنهار الديك ستخوض التجربة الأعظم للأم في عتمة السجن وسط سكوت حقوقي انساني دولي وعربي مخزي#انقذوا_انهار_الديك — محمد عودة (@Mohammedouda0) August 23, 2021

من حق كل ام ان تحظى بولادة آمنة وتنال الرعاية الكاملة لها ولطفلها

ولكن الحال عكس ذلك تماما هنا في سجون الاحتلال .

انهار امرأة فلسطينية روحها وصوتها حر لكنها مكبلة بقيود ,ما ذنب ذلك الطفل الذي سيلد في سجون الاحتلال؟ اين هو حق الامرأة الفلسطينية من هذا الظلم؟#انقذوا_انهار_الديك — نۨ 𓂆 (@Donotcallmee_) August 23, 2021

واكتفت المغردة “ميرا” بنشر صورة عبر حسابها الخاص.

وناشدت “آية” رواد مواقع التواصل الاجتماعي برفع الهاشتاغ، وحسب قولها “لعل وعسى أن نحدث فارقاً”.