هل يكون الدوري الأميركي وجهة أوزيل القادمة؟

أبوظبي– كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الخطوة التالية لصانع ألعاب أرسنال، مسعود أوزيل، قد تكون في الدوري الأميركي، وتحديدا بفريق لوس أنجلوس غالاكسي.

ورجح تقرير نشره موقع “بليتشر ريبورت” أن يخلف النجم الألماني أوزيل، المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في النادي الأميركي.

وأشار الموقع أن غياب أوزيل بشكل ملحوظ عن مباريات أرسنال، وعدم دخوله قائمة فريقه منذ 4 مباريات، يجعل انتقاله واردا، وفق ما نقل موقع “آس”.

وقد يقدم الفريق الأميركي عرضا جديدا للنجم الألماني في ضوء المعطيات الحالية، وبالأخص إذا غادر إبراهيموفيتش مطلع العام المقبل 2020، في ضوء أخبار تفيد بأن نابولي الإيطالي يعتزم ضم الأسطورة السويدي.

وسبق أن أكدت صحيفة “ميرور” أن مدرب أرسنال، الإسباني يوناي إيميري يرغب “بالتخلص” من نجمه الألماني، بسبب راتبه المرتفع، وانعدام التزامه في التدريبات.

وخاض أوزيل مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل إيميري.

ويتقاضى أوزيل راتبا مرتفعا جدا، يصل إلى أكثر من 300 ألف دولار أسبوعيا، مما قد يزيد من رغبة إدارة “المدفعجية” بانتقاله.

وخاض اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ31 بعد أيام، 167 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله للفريق اللندني في 2013، قادما من ريال مدريد الإسباني.سكاي نيوز عربية