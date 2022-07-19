هل يلمس الجرشيون فائدة أكبر من مهرجان مدينتهم؟

صابرين الطعيمات



جرش – فيما تتكرر المطالبة بضرورة تفعيل الشراكة والتشبيك بين أبناء محافظة جرش وفعاليات مهرجانها السنوي لتعميم الفائدة، اكد رئيس بلدية جرش وعضو اللجنة العليا للمهرجان أحمد العتوم أن “عدد المشاركين بالمهرجان من أهالي جرش بشكل خاص سيرتفع 100 % هذا العام”.

الاستفادة الجرشية المحدودة من المهرجان والمقتصرة على معروضات للسوق الحرفي والجمعيات الخيرية وبعض المواهب المحدودة ولجان شكلية، باتت محط نقاش واهتمام شعبي مع كل موعد لإنطلاق المهرجان، في وقت تستمر فيه المطالب بضرورة ان يشعر اهالي جرش بفائدة وجدوى اقامة المهرجان سنويا في محافظتهم.

وعلى العكس، من ذلك يرى البعض ان كل ما يعود على الجرشيين من المهرجان هو ازمة السير الخانقة اثناء اقامته ونقص التزويد المائي للمنازل المحيطة بموقع المهرجان لحاجة المهرجان لكميات مياه زائدة، واحيانا انقطاع متكرر بالتيار الكهربائي نتيجة الاحمال الزائدة.

وأكد العتوم هذا الخصوص ان العام الحالي سيكون مختلفا تماما وسيلمس الجرشيون ارتفاع نسبة مشاركتهم بالمهرجان، ولن يكون هناك اي تأثير على موضوع التزويد المائي في محيط المهرجان او اي انقطاع للكهرباء.

ووفق جرشيين، فإن تاريخ وعمر المهرجان والذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمدينة جرش الاثرية ما يزال الجرشيون محرومين من الاستفادة منه من خلال تنشيط حركة التسوق بمحال المدينة أو إدخال الزوار إلى الوسط التجاري عبر مسار وادي الذهب والذي لم يتم تفعيله لغاية الآن رغم جاهزيته منذ سنوات.

وأكدوا ان مأسسة المهرجان من الممكن ان تجعله دائما على مدار العام، يقام على فترات، وهذا التوجه من شأنه أن ينشط الفعاليات الثقافية والسياحية في الموقع الاثري على مدار العام، ويخفف الضغط على الخدمات في موقع المهرجان خلال فترة إقامته.

واعتبروا أن مشاركتهم ما تزال محدودة من خلال بسطات تعرض منتوجاتهم في الساحة الرئيسة خلال فترة المهرجان على الرغم من وجود هيئات ثقافية وفعاليات ومنتديات وفرق شعبية ومحلية وتوفر كافة الخدمات السياحية التي يحتاجها الزائر للموقع.

وقالوا إن مهرجان جرش من أكبر الفرص الترويجية التي أخرجت المواهب والإبداعات وسوقتها عالميا، فيما تقبع المحافظة بعيدا عن التسويق والترويج الإعلامي رغم كثرة مواقعها ومنشآتها السياحية، وما تزال تفتقر لوجود فندق سياحي واحد يستقبل زوار المهرجان من اجل تفعيل سياحة المبيت.

يقول الناشط أحمد نهار العياصرة إن أهالي محافظة جرش ما يزالون منقسمين بين مؤيد ومعارض للمهرجان من حيث نسبة الاستفادة وحجم المشاركة، لا سيما وأن المهرجان ما يزال لا يمثل نسبة كبيرة منهم ولا يستفيدون منه، بل على العكس اذ يعود عليهم بأزمات السير الخانقة وانقطاع مياه الشرب واكتظاظ المحافظة بآلاف الزوار الذين يأتون لحضور الفعاليات ولا يستخدمون أي خدمات داخل الموقع أو المبيت في محافظة جرش ويقتصر ما يحتاجونه على شراء علبة ماء واحدة لحين العودة إلى محافظاتهم.

ويعتقد العياصرة أنه قد آن الأوان لتفعيل الشراكة المجتمعية بين أهالي جرش وإدارة المهرجان من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بالفعاليات وحضورها وتنظيم بعض الفعاليات في المواقع الاثرية والسياحية القريبة من المدينة الأثرية والتي تروج سياحيا للمدينة الأثرية.

على ان رئيس جمعية الحرفيين ورئيس لجنة الحرفيين في مهرجان جرش صلاح العياصرة يعتقد أن مشاركة الحرفيين في جرش فعالة منذ سنوات وتتمثل في منح كل حرفي أو فني منهم موقع لعرض منتوجاتهم في الساحة الرئيسة للمهرجان مجانا وتسويق منتوجاتهم والبيع المباشر للزوار وعدد المشاركين لا يقل عن 273 مشاركاً، 80 % منهم من أهالي محافظة جرش.

ويرى العياصرة أن المهرجان فرصة كبرى للترويج للمدينة والفرصة متاحة أمام الجرشيين للمشاركة في المهرجان من خلال الفعاليات والبرامج التي تدعم المواهب وتطورها، فضلا عن مشاركة واسعة لمختلف الجمعيات الخيرية والتعاونية والحرفيين والفنانيين وفرصة الدخول للموقع مجانا لجميع الزوار باستثناء فعاليات المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي.

ويعتقد العياصرة أن الشراكة المجتمعية بين المهرجان وأهالي جرش مناسبة مقارنة مع عدد الحرفيين والموهوبين الموجودين في المحافظة وإمكانية نقل بعض الفعاليات إلى مواقع أثرية أخرى قريبة من الموقع تحتاج إلى دراسة من قبل إدارة المهرجان.

في رأي آخر، يقول رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم إن مهرجان جرش يرتبط ثقافيا وفنيا وأثريا وتاريخيا بمدينة جرش الاثرية، ولا يمكن فصل المهرجان عن مدينة جرش وهو حدث تاريخي يميز المدينة ويجب ان يشارك فيه أبناء المحافظة.

ويرى العتوم، أن استثمار أهالي جرش للمهرجان يقتصر على مواقف السيارات وبعض المطاعم السياحية ومحطات الوقود التي تقع على مدخل المدينة، اما المحال التجارية والوسط التجاري للمدينة فلا علاقة لها بالمهرجان.

وبين أن الشراكة المجتمعية في المهرجان مناسبة وجيدة مقارنة مع الإمكانيات المتوفرة ومدة المهرجان وطبيعة الفعاليات فيه والتي تركز على الجانب الفني والثقافي والتاريخي.

ويعتقد أن أهالي محافظة جرش قادرون على زيادة مشاركتهم في المهرجان من خلال عرض منتوجاتهم والحصول على عطاء المشاريع في الموقع وتقديم خدمات سياحية في المواقع التي يرتادها الزوار.

وأوضح أن مشاركة الجرشيين ترتفع تدريجيا في المهرجان وتستفيد كذلك بلدية جرش الكبرى من خلال اللجان التي تشكلها وطواقم العمل التي تعمل في المهرجان.

بدوره، قال مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري إن مديرية ثقافة جرش لم تشارك في المهرجان أو إعداد اي فقرة فيه منذ تأسيسة ولغاية العام الماضي وهذا العام فقط عرض عليهم فكرة تجهيز الملف الثقافي المحلي المشارك في المهرجان ولأول مره منذ تأسيسه.

واضاف، أن مديرية الثقافة قادرة على إدارة الملف الثقافي المحلي في المهرجان، لاسيما وأنها تدير مختلف الفعاليات الثقافية في جرش والتي يقيمها شعراء وفرق فنية وحرفيون وفنانون تشكيليون ومطربون وكل ما يتعلق بالثقافة في جرش وقد قدمت مقترحات وشروط لإدارة المهرجان حتى تشارك هذا العام في إدارة الملف الثقافي فيه.

ويشكل مهرجان جرش للثقافة والفنون حالة استثنائية تتكرر سنويا منذ 36 عام في مدينة جرش وسينطلق هذا العام في 27 من الشهر المقبل تحت شعار “نورت ليالينا” التي ارتبط اسمها باسم المهرجان لينافس أكبر المهرجانات العالمية بالمحتوى الثقافي والفني والتاريخي والتراثي منذ لحظة انطلاقه وحتى نهايته ولمدة 12 يوما متتالية وسط مطالب بمأسسة المهرجان وإعلانه مهرجانا شاملا وعلى مدار العام.

ويحرص الآلاف من الضيوف والزوار من داخل وخارج الممكلة على الحضور خصيصا لمشاهدة فعاليات المهرجان ما يرفع من نسبة السياحة، وفق الخبير السياحي الدكتور يوسف زريقات.

وقال زريقات إن مدة المهرجان ترفع عدد زوار الموقع الأثري من السياح من داخل وخارج الممكلة بهدف حضور فعاليات المهرجان والسياحة داخل الموقع الاثري وتعد مدينة جرش من أكبر المدن الأثرية على مستوى العالم وقد ارتبط اسم المهرجان باسمها منذ عشرات السنين.

ويطالب زريقات أن يتم مأسسة مهرجان جرش للثقافة والفنون وتشكيل كادر وظيفي كامل على مدار العام لإدارة المهرجان، لاسيما وأن المهرجان من أهم الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية التي تمس الجرشيين بشكل مباشر.

إلى ذلك، ترفض المنتجة نبيلة أبو غليون المشاركة في مهرجان جرش نظرا لعدم تخصيص مواقع كافية للمشاركين وصعوبة الوصول إلى اماكن التسويق في الموقع.

وأوضحت أنها تتمنى منذ سنوات المشاركة في فعاليات مهرجان جرش والذي يعتبر من أكبر المهرجانات على مستوى العالم غير أن الاماكن المخصصة للمنتجين من ابناء جرش ما تزال محدودة وصغيرة وغير معروفة ولا يتم تسويقها بشكل مناسب.

وقالت إن أهالي جرش هم جزء من المهرجان ويجب أن يكون عملهم بالمهرجان على مدار العام من خلال تجهيز المنتجات وتسويقها وتصنيفها وفتح معارض دائمة للعمل والترويج لها فترة المهرجان.

إلى ذلك، قال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن البلدية توقع سنويا اتفاقية مع إدارة المهرجان بهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي، ومن اهم مطالبها مأسسة المهرجان، لاسيما وانه يرتبط ارتباطا وثيقا بمحافظة جرش ويوفر فرص عمل موسمية لأبناء المحافظة من حدادين وفنيين وخبراء صوت وإضاءة ومهندسين كهرباء وعمال ولجان محلية وحرفيين وجمعيات خيرية ويشارك فيه ما يزيد على 400 عامل من محافظة جرش بمختلف التخصصات، مشيرا الى انه من الضروري أن يكون المهرجان مؤسسة تقام فعالياتها في مدينة جرش الأثرية على مدار العام، خاصة وأن مدينة جرش فيها أكثر من 6 مهرجانات تقام فيها سنويا ودمجها بمهرجان جرش يوفر الوقت والجهد.

وينتظر أبناء محافظة جرش المهرجان للحصول على فرص عمل مؤقتة من بينها بيع العصائر والمياه داخل الأكشاك وتأجير مواقف السيارات وتجهيز المطاعم الشعبية والسياحية والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية للزوار.

بالعودة الى رئيس بلدية جرش الكبرى وعضو اللجنة العليا للمهرجان أحمد العتوم، فإن مشاركة الجرشيين هذا العام بالمهرجان ستكون واضحة وفعالة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سيشارك ما يقارب 1100 جرشي بالمهرجان ما بين موظفين من البلدية ومجتمع محلي ومشاريع متوسطة وذوي اعاقة وحرفيين وفنانيين وتشكيليين وسيدات مجتمع محلي وغيرهم من مختلف الهيئات التعاونية والأهلية والخاصة في المحافظة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن عدد المشاركين بالمهرجان من أهالي جرش بشكل خاص سيرتفع 100 % هذا العام، بجهود من بلدية جرش والتي توقع سنويا اتفاقية مع إدارة المهرجان لتقديم مختلف المساعدات والدعم الفني واللوجستي داخل الموقع وخلال الفعاليات وقد إنتهت من التنسيق بين جميع الهيئات المشاركة بالمهرجان من محافظة جرش بشكل خاص وقامت البلدية لأول مره بطرح عطاء أكشاك المهرجان لأهالي جرش تحديداً لتقديم مختلف الخدمات الأساسية داخل الموقع.

وبين العتوم أنه فترة المهرجان لن تتأثر المناطق السكنية القريبة من موقع المهرجان من إنقطاع مياه الشرب أو التيار الكهربائي أو حدوث اختناق مروري داخل الوسط التجاري كالسنوات السابقة، لاسيما وأن البلدية ستقوم بموجب الاتفاقية بتزويد موقع المهرجان بالمياه من خلال الصهاريج الخاصة وإيصال التيار الكهربائي للموقع من خلال الخلايا الشمسية لإحدى الشركات الخاصة.