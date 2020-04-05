هل يمكنك الحفاظ على صحة جيدةً أثناء بقائك في المنزل؟

عمان-فقط لأنك الآن ملتزم منزلك، فهذا لا يعني أنك يجب أن تتخلى عن صحتك ولياقتك. قد لا تكون الصالات الرياضية والحدائق ومراكز اللياقة البدنية من بين الأماكن المتوفرة في الوقت الراهن، ولكن يمكنك أن تصبح مبدعًا في كيفية ممارسة الرياضة في المنزل. بدءًا من المعدات المنزلية إلى التدريبات البسيطة والوجبات الصحيحة، وحتى القدر المثالي من النوم. حان الوقت الذي يمكنك فيه بالفعل مراقبة صحتك ولياقتك. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على لياقتك أثناء البقاء في المنزل.

1. احصل على بعض التدريبات المنزلية

سواء أكانت تدريبات منزلية معقدة للخبراء أو الأساسيات للمبتدئين، فهناك مجموعة واسعة من التمارين المنزلية التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت وممارستها في المنزل بما يلائمك، مثل تمارين الضغط أو السحبالبسيطة كل يوم، إلى جانب رفع أثقال صغيرة، أو حتى الركض على جهاز المشي لفترة من الوقت والذي يساعد في حرق بعض السعرات الحرارية الإضافية. الأفضل من ذلك،أنه وبما أن العائلة بأكملها في المنزل،فلماذا لا تجعله تمرينًا جماعيًا كاملًا مليئًا بالموسيقى والرقص؟المرح للجميع!

مع ساعة HuaweiWatch GT 2، يمكنك تتبع ما يقرب من 190 نوعًا من البيانات لمجموعة واسعة من الأنشطة. وهذا يشمل أيضًا الأنشطة الداخلية مثل المشي أو الجري على أجهزة المشي، والآلات الإهليجية بالإضافة إلى التمارينالحرة! ما يزيد الأمر تميّزًا هو أنه بالإضافة إلى البيانات الدقيقة عن التمرين، تحصل أيضًا على نصائح احترافية، تمامًا مثل وجود مدرب معك طوال الوقت! يمكنك أيضًا ملاحظة جميع البيانات وتسجيلها للمقارنة في تطبيق Huawei Health الذي تم تثبيته مسبقًا على هاتفHuaweinova 7i.

2. تتمرن بمفردك؟ قد تحتاج إلى بعض الألحان

هل قمتبإعداد قائمة موسيقى التمارين لتمنحك الحافز الذي تحتاجه؟ هل أنت قلق من أن سماعات البلوتوث الخاصة بك قد تكون عالية جدًا أو لا تمنحك جودة الصوت التي تريدها؟ مع سماعاتHuaweiFreeBuds 3، كل ما يتطلبه الأمر هو اتصال بسيط بهاتفك الذكي، والنقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى لإلغاء الضجيج حولك والاستمتاع بأغنياتك المفضلة أثناء حرق تلك السعرات الحرارية! سماعة مريحة بالفعلوتحتوي على بطارية تدوم طويلاًما يجعلها مثاليةلجلسات التمرين الطويلة.

3. كن ملمًّابجميع التفاصيل

عندما لا تمارس الرياضة، عليك التأكد من أن جسمك يعمل بشكل جيد. مع تقنية مراقبة معدل ضربات القلب Truseen™ 3.5 الجديدة كليًا التي تم تطويرها ذاتيًا فيساعة HuaweiWatch GT 2، يمكنك الحصول على قراءات دقيقة لمعدل ضربات قلبك في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان معدل ضربات قلبك أعلى من 100 نبضة في الدقيقة أو أقل من 50 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق في حالتها الخاملة، فسوف تنبهك الساعة أيضًا. يمكنك أيضًا مراقبة مستويات الإجهاد لديك بفضل تقنية Huawei™TruRelex التي ستساعدك في تهدئة نفسك وتخفيف إجهادك وتوترك مع بعض تمارين التنفس.

يمكنك أيضًا استخدامميزانHuaweiSmart Scale للحصول على قراءات دقيقة لوزن جسمك وتكوينه وحتى قراءات مفصلة مثل نسبة الماء وكتلة العضلات وغيرها الكثير، والتي يتم تسجيلها أيضًا لإجراء مقارنات ومراجعتها لاحقًا عبر تطبيق HuaweiHealth على هاتفك.

4. نم جيداً

القدر الجيد من النوم مهم لصحة جيدة. يحتاج جسمك إلى الراحة واستعادة مستويات طاقته، مما يعني أنك بحاجة إلى الحصول على النوم الجيد كل ليلة. للتأكد من أنك فعلت ذلك، تتيح لك ميزة TruSleep ™ 2.0 من ساعةHuaweiWatch GT 2 مراقبة جودة نومك، كما أنها تحدد ست مشاكل نموذجية للنوم مثل صعوبة النوم، والنوم الضحل، والنوم الخفيف أثناء الليل، والاستيقاظ المبكر، والأحلام المتعددة، وجدول العمل غير المنتظم. وتقدم لك هذه الميزة اقتراحات لتحسين جودة النوم وخدمات النوم الشخصية، مثل التأمل، وإرشاد النوم العميق، تمارين الاسترخاءالسريع، النوم الليلي،وغيرها من الإرشادات. ويتم تجميع كل هذه البيانات في تقارير شاملة تساعدك على تحسين نومك للاستيقاظ بصحة جيدة في اليوم التالي.

5. تحرك دائمًا

الجلوس على مكتبك طوال اليوم للعمل أو على الأريكة لمشاهدة البرامج والأفلام لن يساعدك على الحفاظ على صحتك، كما أنك في بعض الأحيان تشعر وكأنك لا تريد الاستيقاظ والتحرك من السرير! لحسن الحظ، ستهتز ساعة HuaweiWatch GT 2 في هذه الأثناء لتحثك على الانتقال من مكانك وتحريك جسدك إذا اكتشفتْ أنك جالس لفترات طويلة. عندما ترن الساعة،استيقظ،تحرك، وتمدد قليلاً قبل الجلوس مرة أخرى.

مع هذه النصائح، وبوجود أجهزة هواوي الذكية تحت تصرفك، مثل ساعةHuaweiWatch GT 2، وهاتفHuaweinova 7i، وتطبيقHuaweiHealth، وسماعاتHuaweiFreeBuds 3، وميزانHuawei Smart Scale، أصبح الحفاظ على لياقتك أثناء وجودك في المنزل أكثر سهولة.

لا تنسَ أن تشرب الكثير من الماء وتتناول أطعمة صحية؛فإذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك حقًا، فهذا يتطلب تفانيًا لا يأتي إلا منك!