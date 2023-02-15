هل يمكن أن يسبب الوزن الزائد مرض الزهايمر؟

ترجمة: حلا محمود مصطفى

عمان- اكتشف العلماء في جامعة McGill آلية يمكن أن يؤدي فيها الوزن الزائد إلى انتكاس عصبي مما يسبب التدهور المعرفي. وهذا يعني أن اتخاذ خطوات نحو فقدان الوزن والحفاظ على تكوين الجسم السليم قد يساعدان في الحماية من الخرف مع تقدمنا في العمر. بحسب ما نشر موقع psychologytoday

في الآونة الأخيرة، ارتفعت معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير مما جذب اهتمام الباحثين لفهم الآليات العصبية التي تقوم عليها السمنة. نعلم جميعا أن السمنة تعرض المرء لخطر العديد من المشكلات الصحية، ولكن كشفت أبحاث جديدة أنها قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر. أشارت عدد من دراسات التصوير العصبي إلى انخفاضات محتملة في كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من دماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يعبر عن تراكم الدهون المفرط في الجسم باسم زيادة الوزن والسمنة، ووجد أنهما يختلفان من ناحية كمية الدهون الزائدة المتراكمة ويتم تحديدهما عادةً باستخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI). تشير قيم الـ BMI من 25 إلى 30 إلى أن الشخص يعاني من زيادة الوزن، في حين أن قيم مؤشر كتلة الجسم البالغة 30 وما فوق يصنف الشخص على أنه يعاني من السمنة.

أجرى باحثون في مركز الأعصاب بجامعةMcGill مؤخرًا بحثًا رائدًا يكشف عن تأثير السمنة على أدمغتنا. يعرف معظم الناس أن السمنة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الجسم بأكمله، ولكن نادرًا ما فكر الناس في آثار السمنة على الدماغ أو ارتباطه بشكل مباشر بمرض الزهايمر والخرف.

وجد أن العلاقة بين السمنة والوظيفة الإدراكية متجذرة بعمق، بما في ذلك زيادة الالتهاب والتنظيم الهرموني واستقلاب الجلوكوز ومقاومة الأنسولين. جميعها تساهم في تدهور وظائف وخلايا الدماغ.

قال الباحثون: “إن هذه الدراسة كانت مدفوعة بدراسة سابقة ورأوا فيها أن أنماط الانتكاس العصبي المرتبطة بالسمنة تشبه بصريًا تلك الموجودة في مرض الزهايمر. في الدراسة، وجدوا ضمورا وفقدانا لخلايا الدماغ في كل من مرضى السمنة ومرضى الزهايمر.

من خلال إجراء تعديلات صغيرة ولكنها مهمة في نمط الحياة، مثل ممارسة المزيد من التمارين وإزالة الأطعمة المصنعة من نظامنا الغذائي وتقليل مستويات التوتر يمكننا التأثير بشكل إيجابي على صحة عقولنا.