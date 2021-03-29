هل يمكن استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بأمان؟

عمان-الغد– لا تخلو خزانة ماكياج الكثير من النساء من مستحضرات تجميل قديمة تنسى أحيانا توقيت شرائها، فهل يمكن استخدام هذه المنتجات أم لها تاريخ صلاحية؟ ومتى يصبح من الضروري التخلص منها تجنبا لأضرارها؟

شراء أدوات الماكياج والعناية بالبشرة من الهوايات المفضلة للكثير من النساء لكنهن يقعن عادة في حيرة حول التوقيت المناسب للتخلص من مستحضرات التجميل القديمة.

يقول الخبراء إن لكل نوع من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة طريقة معينة في معرفة موعد التخلص منه:

أقنعة الوجه ومنتجات العناية بالعين

عادة ما تكون أقنعة الوجه معدة للاستخدام مرة واحدة لذا يفضل التخلص منها بعد فتحها، أما بالنسبة للمنتجات المخصصة للعناية بالمنطقة الحساسة المحيطة بالعينين فهي عادة لا تحتوي على مواد حافظة ويمكن الاحتفاظ بها عادة لمدة تصل إلى 12 شهرا، وفقا لتقرير نشره موقع “أبوتيكين أومشاو”.

أحمر الشفاه

يمكن الاحتفاظ بأحمر الشفاه لمدة تتراوح بين 12 و36 شهرا، بحسب النوعية لكن من المهم جدا عدم إعارة أحمر الشفاه لأي شخص آخر لأن هذا يساعد في نقل الأمراض، وفقا لما جاء في موقع dw.

الماسكارا

نظرا لحساسية العيون، ينصح الخبراء بتغيير الماسكارا مرة كل ستة أشهر علاوة على الاهتمام بإغلاق الزجاجة جيدا حتى لا يدخل إليها الهواء.

طلاء الأظافر

لا يمكن وضع تاريخ صلاحية محدد لطلاء الأظافر عادة، إذ يمكن استخدامه طالما ما يزال يعطي النتيجة المطلوبة.

كريمات الحماية من الشمس

لا تفقد منتجات الحماية من أشعة الشمس الضارة، كفاءتها إلا بعد مرور عام على فتحها، لكن في حال انتهاء صلاحية العبوة قبل هذا التاريخ، يفضل التخلص منها فورا، خوفا من تهيج الجلد.

البودرة

يتعين حفظ بودرة الوجه بعيدا عن الرطوبة وعدم وضعها مع الفرشاة في علبة واحدة.

وبعيدا عن تاريخ الصلاحية يجب التوقف عن استخدام مستحضرات التجميل والكريمات المختلفة بمجرد ملاحظة أي تغيير على رائحتها أو لونها.

ويتعين إتباع بعض الخطوات قبل استخدام مستحضرات التجميل، أولها غسل اليدين جيدا مع الحرص على استخدام الفرشاة أو الاسفنجة في وضع المستحضرات المختلفة على الوجه. ويشدد الخبراء على أهمية غسيل فرش الماكياج وتجفيفها جيدا.