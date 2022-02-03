هل يمكن شرب القهوة أثناء تناول الطعام؟

شرب القهوة أثناء تناول الطعام ممكن، بحسب ما بينته الدكتورة أنتونينا سافاليوك، خبيرة التغذية الروسية، خاصة إذا كان المشروب طبيعيا ولا يحتوي على مواد مضافة.

وتقول الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “المواد البيولوجية النشطة، ومضادات الأكسدة والمواد العضوية من مجموعة الفلافونويد الموجودة في القهوة، ترتبط بسهولة بالبروتينات والكالسيوم.

فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع أطعمة دهنية وبروتين حيواني، عليه إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، وبعكسه ستفقد جميع فوائدها. كما ان مادة التانين عند تفاعلها مع البروتين تصبح صعبة الهضم”.

وتنصح الخبيرة بشرب القهوة مع وجبة الفطور أو بين الوجبات الخفيفة، وبعدها شرب كوب من الماء.

وتقول، “القهوة تجفف الجسم جدا و”تؤكسد” قليلا التوازن الحمضي- القاعدي. كما أن لها تاثير مدر للبول، ما يخفض نسبة الماء في الأوعية الدموية.

لذلك فإن شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هو تقليد مفيد للجميع”.

وتضيف، من المهم أن نتعرف على موانع شرب القهوة.

وتقول، “باستثاء الموانع الطبية مثل احتمال الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع مستوى ضغط الدم أو وجود مكورات بكتيرية في الجسم.

لذلك إذا أوصى الطبيب بعدم شرب القهوة يجب الالتزام بذلك، وفق موقع روسيا اليوم.

كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، والقرحة بشرب القهوة. وأما الآخرون فيمكنهم شرب القهوة حسب رغبتهم مع الحلوى أو التمر أو الفواكه المجففة”.