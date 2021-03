هل ينبغي أن نقتل الكلاسيكيات؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إم. جي. بيتي* – (كاونتربنتش) 12/2/2021

هؤلاء المفكرون الكلاسيكيون، ما الذي لديهم ليعلموه لنا؟ كانت مجتمعاتهم وحشية، شهدت مظالم اجتماعية واقتصادية تتقزم أمامها حتى تلك التي تميِّز مجتمعنا المعاصر الذاهب إلى مزيد من الظلم واللامساواة باطراد. أضف إلى ذلك حقيقة أنهم قدموا زاداً لمطحنة الفكر التفوقي للبيض منذ القرن السابع عشر على الأقل، إن لم يكن حتى أطول من ذلك، وسيكون لديك ما يبدو أنه سبب مشروع للتخلص من الكلاسيكيات كفرع أكاديمي. هذا هو موقف أستاذ الكلاسيكيات في جامعة برينستون، دان-إل باديلا بيرالتا Dan-el Padilla Peralta، على أي حال. ويجادل باديلا في مقال نُشر حديثاً في “مجلة نيويورك تايمز” بأن “فرع الكلاسيكيات متشابك جدًا مع فكر التفوق الأبيض بحيث لا يمكن فصله عنه”. ويقول إنه ليس متأكدًا من أن “الفرق يستحق أن يكون له مستقبل”.

يذهب ظني إلى أن هذا ضرب من المبالغة. يجب أن يعرف باديلا، بعد كل شيء، أننا نستطيع تعلُّم الكثير من قراءة متأنية للكلاسيكيات. خذ “الجمهورية”، على سبيل المثال. “الجمهورية” هو محادثة واحدة طويلة حول العدالة؛ محادثة ينبغي أن تكون كاشفة جدًا للقراء المعاصرين إذا وجهوا إليها ما ينبغي من الانتباه. في بداية المحادثة، ينطلق أحد المشاركين، تراسيماخوس Thrasymachus، وهو سفسطائي، ومدرس الخطابة للشباب الأثينيين الأثرياء، بزعم “ما كانت العدالة سوى مصلحة الأقوى ليس إلا”. أي أن ترازيماخوس يجادل بأن أولئك الذين يقبضون على السلطة في المجتمع يضعون قواعد تفيد أنفسهم بينما يزعمون أن هذه القواعد تمثل نوعًا متعالياً من العدالة.

حسنًا، هذه هي الولايات المتحدة، أليس كذلك؟ لدينا ما يشير إليه الباحثون بأنه “نظام قانوني خصامي”، حيث يتصارع جانبان في قضية ما من خلال محاميهم. والعيب الواضح في هذا النظام هو أن الطرف “الأقوى” تكون لديه دائمًا ميزة في نزاع. وبذلك، فإن نظامنا القضائي برمته يقوم، ضمنياً على الأقل، على المبدأ الشمولي القائل بأن القوة تصنع الحق.

سوف يحتج المدافعون عن النظام على هذا باعتباره تبسيطاً مفرطاً. سوف يجادلون بأن الافتراض هو أن الحقيقة ستظهر بشكل طبيعي كنتيجة لتنافس بين طرفين متعارضين. وهذا منطقي، مع ثبات العوامل الأخرى، أو تساوي كل الأشياء الأخرى، كما يقول الفلاسفة. أي أن رجحان الأدلة ينبغي أن يدعم، بشكل طبيعي، الجانب الذي يكون محقاً في جدال ما.

لكن هذا ليس دائمًا واقع الحال. يمكن أن تضيع الأدلة، أو يتم تدميرها -أو حتى حذفها- بفعل بعض من التقنية القانونية. ويمكن أن يكون القانون معقدًا للغاية. ويمكن أن تكون الحُجة بأهمية الأدلة التجريبية نفسها في البت في قضية. ومع ذلك، فإن المحامين ذوي المهارات العالية عادة ما يتقاضون بشكل عام أجوراً عالية بالمقدار نفسه. وهذا هو المكان الذي تشرع فيه كل الأشياء الأخرى في أن تكون غير متساوية. ليس كل شخص في وضع يسمح له بتحمل الرسوم المرتفعة التي يتقاضاها أفضل المحامين.

ثمة الكثير من الاهتمام الذي تركز مؤخرًا على العنصرية في تطبيق القانون. ومع ذلك، لا تقتصر العنصرية على تطبيق القانون وحده فقط. إنها تسود النظام القانوني بأكمله. بشكل عام، ما تزال إدانة السود أكثر احتمالاً من إدانة البيض المتهمين بالجرائم نفسها. وتؤدي تصرفات المؤسسات القانونية في بعض القضايا، مثل المسؤولية الصارمة عن حيازة المخدرات وجناية القتل، حيث يمكن إدانة شخص بارتكاب “جريمة قتل” لمجرد وجوده مع شخص ارتكب جريمة قتل، إلى إيقاع عدد كبير بشكل غير مقبول من الأشخاص الأبرياء الملونين.

هناك مشاكل عميقة في نظام العدالة الجنائية لدينا بالكامل من حيث أنه منحاز بطبيعته مع النافذين، أو “الأقوى”، بالعودة إلى تعبير تراسيماخوس، وضد أولئك الذين بلا سلطة. إذا كان لديك الكثير من المال، أعني مبلغًا هائلاً من المال، فيمكنك استئجار خدمات محامٍ يُرجح أن يكسب لك قضيتك بدلاً من محامٍ قد تحصل على خدماته إذا جهدت في البحث في الأنحاء عن واحد “يمكن تحمل أجوره”.

يستطيع الأشخاص الذين ليس لديهم نقود على الإطلاق اللجوء إلى المحامي العام. ولسوء الحظ، عادةً ما يتقاضى المحامون العامون أجورًا أقل من المدعين العامين، وبذلك يتمتع مكتب المدعي العام في المنطقة بميزة على محامي الدفاع العام في اكتساب المواهب القانونية. وليس كل المحامين مدفوعين بالمال، لكن العديد منهم لا يستطيعون تكلُّف المبالاة إزاء الراتب لأن معظمهم يضطرون إلى سداد القروض الضخمة التي يأخذونها للدراسة في كلية الحقوق. وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعاني دوائر المحامين العامين من نقص التمويل مما يؤدي إلى نقص حاد في الموظفين. وهذا يعني أن الأمر لا يقتصر على تلقي محامي الدفاع رواتب منخفضة فحسب، ببساطة؛ إنهم يعملون فوق طاقتهم أيضاً، وبذلك يكون لديهم وقت أقل من المدعين العامين للتعرف على تفاصيل قضايا موكليهم ووقت أقل لإعداد دفاعاتهم. وإحدى النتائج هي العدد الكبير الموثق جيدًا من الإدانات الخاطئة. وما عليك سوى التحقق من كتاب “براءة حقيقية” لباري شيك وبيتر نيوفيلد إذا ما أردت الحصول على خلفية حول كيفية حدوث ذلك وتكرارات حدوثه.

التحيز في نظام العدالة الجنائية ضد الضعفاء ومع الأقوياء معروف جيدًا، ولكن لم يتم عمل الكثير لتغييره. ومع ذلك، ليس نظام العدالة الجنائية وحده هو المنحاز إلى الثروة والسلطة. ليس هناك شيء مثل محامي الدفاع العام للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم مدنية وليست جنائية. سوف تكون وحدك إذا قاضاك أحد على شيء مثل انتهاك عقد أو تهمة تشهير. وسيتعين عليك تعيين محامٍ للدفاع عنك وأن تنبش عميقاً في جيوبك لدفع آلاف الدولارات، وأحيانًا عشرات الآلاف من الدولارات، التي قد يتكلفها الدفاع عن نفسك ضد مثل هذه الاتهامات.

وغني عن القول إنك إذا كنت تريد مقاضاة شخص ما أنت نفسك على جريمة مدنية، فسيتعين عليك الدفع لتفعل ذلك. ولنفترض، على سبيل المثال، أنك تشعر بأنك ضحية للتمييز في وظيفتك. يمكنك عندئذٍ نقل قضيتك إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية، EEOC، وإذا كنت محظوظًا، فسوف يمثلونك مجانًا. ونادرًا ما تتولى لجنة تكافؤ فرص العمل القضايا. وعادةً ما يكون أفضل ما يمكن أن تأمله من هذه اللجنة هو أن تجد لك ما يسمى “الحق في رفع دعوى”، وما يعنيه ذلك هو أنه سيتعين عليك تعيين محامٍ لتمثيلك.

وتزداد الأمور سوءًا. فلأن قانون العمل الأميركي هو ما يسمى “التوظيف حسب الرغبة”، من المستحيل عمليًا إثبات أنك طُردت من العمل بسبب العِرق الذي تنتمي إليه، وما إلى ذلك. لماذا؟ حسنًا، لأن التوظيف حسب الرغبة يعني أنه ليس من الضروري أن يكون لدى صاحب العمل سبب لفصلك. ويستطيع أرباب العمل طردك من دون سبب على الإطلاق. وقد تشعر أنك طُردت بسبب عِرقك، ولكن سيكون من الصعب جدًا إثبات ذلك نظرًا لأن صاحب العمل يمكنه دائمًا الرد بأنه طردك من العمل -لمجرد فعل ذلك فحسب.

لقد صُمم القانون لتفضيل أصحاب العمل على الموظفين. ولذلك، إذا كنت ترغب في رفع دعوى تمييز ضد صاحب عمل سابق، فإن صاحب العمل يمتلك الأفضلية. وأيضًا، إذا قررتَ مقاضاة صاحب عملك السابق، فمن الأفضل أن تكون لديك جيوب عميقة جدًا. وبغض النظر عن مدى عمق جيوبك، يُرجح أن تكون جيوب صاحب عملك السابق أعمق بكثير.

ولكن انتظر، كما قد تقول. ماذا عن المحامين الذين يتولون القضايا بحيث لا تكون مضطرًا للدفع لهم ما لم يكسبوا لك قضيتك؟ نعم، إنه موجودون. والأمر هو، حتى تكسب لقمة عيشك كمحامٍ من هذا النوع، فإنك يجب أن تفوز بمعظم قضاياك، ويجب أن تكون المكافآت التي تجلبها تلك القضايا كبيرة جدًا. وهذا هو السبب في أن معظم المحامين من هذه الفئة يفضلون تولي قضايا الأخطاء الطبية، حيث تميل الجوائز في مثل هذه الحالات إلى أن تكون كبيرة. لكنّ الشيء نفسه لا ينطبق على القضايا ضد التمييز. قد تستغرق إحدى هذه القضايا أعواما عدة لمتابعتها بنجاح. ويمكن للمحامي الذي يعمل بهذه الطريقة أن ينتظر بضع سنوات للحصول على مكافأة بمليون دولار -أو بملايين الدولارات. لكن معظمهم لا يستطيعون انتظار الفصل في قضية تنتج عنها بضعة آلاف من الدولارات فقط. ولذلك، حظًا سعيدًا في العثور على شخص يقبل بتمثيلك في قضية التمييز الخاصة بك على شرط دفع المكافأة عند الفوز.

ومع ذلك، لم أنتهِ بعد. يُنظر إلى جرائم الشركات على نحو أكثر تساهلًا مما يُشار إليه بشكل مضلل على أنه “جريمة عنيفة”. والأمر المضلل بشأن هذا التوصيف، كما يجادل جيمس كولمان في كتابه “النخبة المجرمة: فهم جرائم ذوي الياقات البيضاء” (2205)، هو أن الأبحاث تشير إلى أن جرائم الشركات مسؤولة فعليًا عن وفيات سنوية أكثر بكثير من “جرائم العنف”. ومع ذلك، كما يجادل جيد راكوف، وهو قاضٍ محلي في الولايات المتحدة، “أصبح المديرون التنفيذيون رفيعو المستوى للشركات، مع استثناءات نادرة، محصنين فعلياً من أي مقاضاة ذات مغزى على جرائم ارتكبت نيابة عن شركاتهم” (“الإفلات بالقتل”، نيويورك ريفيو أوف بوكس، 3 كانون الأول (ديسمبر) 2020).

فهل كان تراسيماخوس مُحقاً؟ هل “العدالة” مجرد نظام أو قواعد مصممة لصالح الأغنياء والأقوياء؟ هل هذا ما نعنيه حقًا عندما نستخدم المصطلح؟ هل هذا ما كان أفلاطون يحاول أن يقوله؟ قد يكون من المغوي للأشخاص الذين لم يقرؤوا الكثير من أفكار أفلاطون أن يفترضوا أن هذا هو موقفه. إنه معروف، بعد كل شيء، بأنه صديق للفاشيين.

لكن سقراط ورفاقه في “الجمهورية” يرفضون بشدة وجهة نظر تراسيماخوس. في الواقع، من العدل أن نقول إنه إذا كان ثمة شرير في “الجمهورية”، فهو تراسيماخوس. إنه يُقارن بـ”حيوان بري” في الحقيقة. إنه وحشي وغير متحضر. إنه ليس بطلاً للعدالة، وإنما محتفٍ بالقوة الغاشمة.

ولكن، حتى تراسيماخوس لا يسعه إلا أن يقبل في الحقيقة بمعيار متعالٍ للعدالة. وهو يتابع ليقول إن “أولئك الذين يدينون الظُّلم إنما يدينونه ليس لأنهم يخافون من فعل أشياء غير عادلة وإنما لأنهم يخافون من المعاناة منها”. ومن الواضح أن ما يعرفه تراسيماخوس بأنه “ظلم” هو الأشياء التي نفكر فيها عادةً على أنها ظلم؛ أشياء مثل إدانتك بجريمة لم ترتكبها بسبب لون بشرتك، أو لأنك لا تستطيع تحمل تكلفة استئجار محامٍ يتقاضى أتعاباً باهظة.

“الوضعية القانونية” Legal Positivism هي مقاربة للقانون ترفض فكرة أنه محاولة لإحداث نوع من المثال المتعالي للعدالة، ولذلك، فإنه يحتاج إلى تقييم وإعادة تقييم مستمرين لجعله أقرب باطراد إلى ذلك المثال. ويجادل الوضعيون القانونيون، تمشياً مع تراسيماخوس، بأن هذا القانون هو ببساطة ما وضعه المشرعون ليكون قانوناً. ويبدو أن هذا هو الرأي السائد لدى أولئك في نظام العدالة في الولايات المتحدة. ولا يوجد تفسير آخر يمكن تصوره للفشل واسع النطاق لمن هم داخل النظام في المطالبة بإصلاحه. “العدل” هو بالضبط ما تقرره المحاكم. إنه ما هو، أليس كذلك؟

من الغريب أن يربط أفلاطون ما يعتبره الكثير من الأميركيين نهجًا شرعيًا للفقه بالوحوش البرية بدلاً من البشر المتحضرين. لكن الأغرب، مع ذلك، كما يمكن القول، هو أننا لا نفعل.

يبدو أن هناك أشياء ما يزال بإمكاننا أن نتعلمها من الكلاسيكيات.

*M. G. Piety: تدرِّس الفلسفة في جامعة دريكسل. وهي محررة ومترجمة لكتاب “التكرار وفتات الفلسفة” لسورين كيركيغارد. أحدث كتاب لها هو: “طرق المعرفة: نظرية المعرفة التعددية لكيركغارد”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Should We Kill the Classics?