هل ينبغي أن يحل الطفل مشاكله بمفرده من دون تدخل الآباء؟

علاء علي عبد

عمان – كيف يمكنني ترك طفلي يعاني من مشكلة ما وأنا أملك الحل ولا أساعده؟ هل من المفيد تركه يعثر بنفسه على حلول بعض المشاكل التي تعترضه؟ هل وجودي دائما إلى جانب طفلي لمساعدته عند أي عقبة تعترض طريقه مهما كانت صغيرة يؤدي لحرمانه من أشياء أثمن من ما أقدمه له من مساعدة؟

هذه الأسئلة يمكن أن تخطر في بال كل أب وأم، فتربية الأطفال غالبا ما يتم التفاعل خلالها بطرق بديهية؛ فعندما يرى المرء بأن طفله يواجه مشكلة ما، فإنه يسارع لحلها له وذلك حتى لا يعرضه للمعاناة وهو في سن صغيرة، لكن ماذا لو كان السماح بشيء من المعاناة مفيدا للطفل بل وضروريا له ليتكون لديه شخصية صلبة وناجحة في المستقبل؟

عندما تجد أن طفلك أمام مشكلة معينة ولا يعرف كيف يخرج منها، من الأفضل تركه يحاول العثور على الحلول بنفسه حتى لو أخطأ مرة بعد أخرى فيكفي أن تتابعه من بعيد. كل تجربة يمر بها المرء في حياته تحمل له درسا يستطيع الاستفادة منه لاحقا، لذا فإنه من الأفضل عدم حرمان أطفالنا من هذه الدروس والعبر التي سيتسلحون بها في حياتهم القادمة.

السماح للطفل بتجريب شيء من المعاناة لا يقتصر علينا نحن البشر فحسب، فقد تبين أن أنثى النسر تقوم بدفع طفلها الذي خرج حديثا من بيضته خارج العش المبني على منحدر صخري، وتتابع الأم سقوط الفرخ وقبل أن يلامس الصخور تكون انطلقت لتلتقطه بمنقارها وتعود للتحليق من جديد لمستوى العش وتفلته مرة أخرى فيما يمكن تسميته بالسقوط الحر وكل هذا من أجل تعليمه على الطيران.

ترى عندما يتعرض طفلك لمعاناة ما، هل تصبر حتى يقترب من الصخور كما فعلت أنثى النسر؟ وهل لو أنقذته تسمح له بالتعرض لمشكلة أخرى كما فعلت هي أم أنك ما باب الحرص تبقيه في مكان آمن وتوفر له الحلول لكل معاناته؟

على الرغم من أن حماية أطفالنا وإبقائهم تحت أعيننا يعد أسهل بكثير من رؤيتهم يعانون، لكن هذه السهولة تقتصر علينا فقط لكنها ليست جيدة للطفل على المدى البعيد. فاعتياده على أن يجد لديك الحلول لكل مشاكله سيجعل من مواجهته الحياة بمفرده لاحقا أمرا صعبا جدا عليه.

المعاناة والمحاولات الخاطئة والناجحة تكسب الطفل ترسانته التي سيحتاجها لاحقا. المقصود هنا ليس ترك الأطفال لمواجهة كل شيء بمفردهم وإنما السماح لهم بشيء من المعاناة التي تحمل لهم الكثير من الفائدة.