هل ينجح اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بإنقاذ العالم من المجاعة؟

تركيا – عكرت الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا أمس صفو الآمال التي أعربت العديد من الأوساط في العالم عن ارتياحا بعدما وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية بوساطة تركية وبرعاية أممية أول من أمس يتم بموجبها تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة من موانئ البحر الأسود.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ، الذي يعدّ أساسيا لتنفيذ الاتفاق الروسي الأوكراني حول استنئاف تصدير الحبوب.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة: “إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها (أمس) على ميناء أوديسا الأوكراني”.

وأضاف البيان أنه “لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا”.

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: “ضرب هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاق إسطنبول أمر مستهجن ويبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية”.

وبحسب الجيش الأوكراني فإن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا،، بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية القصف الروسي على أوديسا.

واعتبرت أوكرانيا أن روسيا وجهت “صفعة” إلى الأمم المتحدة وتركيا بعد الهجوم على ميناء أوديسا.

وكتبت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على تلغرام: “هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقا بدعم من الأمم المتحدة، يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

ومنذ اندلاع الأزمة في شهر شباط (فبراير) الماضي، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاعات العسكرية، ما تسبب في نقص عالمي في السلع الأساسية ترتب عليه ارتفاع الأسعار.

وتعد كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الغذاء في العالم.

وتعبتر صفقة إعادة تصدير الحبوب بين موسكو وكييف، هي الأولى بين الدولتين منذ اندلاع الأزمة.

ويشمل الاتفاق السماح للسفن الأوكرانية بتصدير الحبوب ونقلها عبر مياه البحر الأسود، على ألا تتعرض لها القوات البحرية الروسية، وأن يقوم مسؤولون أتراك بفحص الشحنات لضمان عدم استغلال الاتفاق لتهريب الأسلحة.

وعقب توقيع الاتفاق بتصدير الحبوب الاوكرانية دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ صارم وسريع للاتفاق، في حين اعتبر الرئيس الأوكراني أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في قصر دولمة بهجة التاريخي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووقع الاتفاق من الجانب الروسي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشكل منفصل مع نظيره التركي خلوصي أكار، وبعد ذلك وقع وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف على الاتفاقية مع الوزير التركي بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وتجنب الوزيران الروسي والأوكراني الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح خلال مراسم التوقيع على الاتفاق.

وفي تصريح للجزيرة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق بأنه اتفاق إنساني ووفق مبدأ “رابح رابح”، وأضاف غوتيريش أن الاتفاق المذكور دليل على فعالية الدبلوماسية لحل الأزمة ودليل أيضا على إمكانية توصل الطرفين لاتفاق سلام.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مقابلة للجزيرة إن الاتفاق في مرحلته الأولى وقابل للتمديد إذا رغب الطرفان في ذلك.

من جانبه، قال الرئيس التركي إن التوقيع على الاتفاقية يبعث على الأمل بالسلام والاستقرار بين أوكرانيا وروسيا. مشيرا إلى أنه يفخر بإطلاق هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا كبيرا في حل أزمة الغذاء العالمية.

وقي مقابلة مع الجزيرة، قال عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية مسعود حقي جاشين، إن ما حدث يعزز الثقة بدور تركيا في الوساطة، مضيفا أن تركيا استخدمت نفوذها وموقعها الإستراتيجي وعلاقتها مع الأطراف لإنجاح المهمة. واعتبر جاشين الاتفاقية مكسبا إنسانيا وتاريخيا سينقذ الملايين في العالم.

ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال في كلمته المصورة اليومية “الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق”.

وكشف زيلينسكي عن أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن من محصول العام الماضي عبر البحر الأسود، إضافة إلى إمكانية بيع محصول هذا العام.

وبعيد التوقيع، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده تثق بالأمم المتحدة وليس بروسيا، بينما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الظروف متوفرة لتنفيذ الاتفاق “في الأيام المقبلة”.

ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتوقيع روسيا والأمم المتحدة على مذكرة التعاون والمساعدة في مسألة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، قائلا إن التوقيع على هذه المذكرة يدل على الطبيعة المصطنعة لمحاولات تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء، وفق تعبيره.

وأوضح لافروف أن اتفاق إسطنبول يضمن رفع العقوبات الغربية عن السلع الغذائية والأسمدة الروسية ويسمح بتوريدها إلى الأسواق العالمية.

وفي ردود الفعل الدولية دعت الولايات المتحدة روسيا إلى تنفيذ “سريع” للاتفاق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي “ننتظر أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم سريعا للحؤول دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم، في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر”.

كما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن واشنطن ستحاسب روسيا في حال “أخلت” باتفاق تصدير الحبوب الموقع.

من جهته، غرد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على تويتر قائلا، إن الاتفاقية الخاصة بإخراج الحبوب الأوكرانية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه دعا إلى تنفيذها بسرعة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى التنفيذ الصارم لاتفاق استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وإنجاحه، قائلا إنه يمكن للاتفاق أن يفيد الملايين حول العالم.

من جانبها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا تمثل مصدر أمل إزاء أزمة الغذاء في العالم، وشددت على أن أهمية الاتفاقية تكمن في تنفيذ بنودها.

أما وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، فأكدت أن عودة الأمن والاستقرار الاقتصادي في العالم تتطلب أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع حد للحرب وأن ينسحب من أوكرانيا.

بدوره، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إن الصفقة التي تسمح للحبوب بمغادرة موانئ البحر الأسود لا تقل عن إنقاذ حياة الناس في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون لإطعام أسرهم.-(وكالات)