هل ينجح 2020 في تحقيق أثر سياسات 2019؟ – ملف – (فيديو)

فريق الغد

عمان – مضى العام 2019، وندخل عاما جديدا متفائلين فيه بتصريحات حكومية قالت إن حزمها التنشيطية الأربع سوف تظهر نتائجها فيه.

متابعون وخبراء، أكدوا أهمية بعض الحزم التنشيطية التي أطلقتها الحكومة تباعا أواخر العام الماضي، والذي انتقدوا فيه السياسات الضريبية التي لم تلفت إليها الحزم، رحبوا كثيرا بحزم خففت القيود على بعض القطاعات، وأدت إلى ظهور نتائج إيجابية مباشرة، مثل قطاع العقارات والسيارات، إضافة إلى زيادات الرواتب، والسماح بصرف رصيد التعطل من الضمان الاجتماعي، ما أدى إلى تنشيط الحركة في الأسواق.

مع نهاية 2019، وبدء عام جديد، يأمل الأردنيون في أن يكون عاما أقل صعوبة من سابقه، لما حمله لهم على المستوى المعيشي من إرهاق، ولما تسبب به من أزمات فردية وعلى مستوى البلاد.

عام مثقل بالترقب والتأملات، تنقل بأحداثه، وتقلب بها؛ ومع تباشير العام 2020، يغض الأردنيون الطرف عن رفع أسعار المحروقات في مستهله، بدون أن تتبلور لهم صورة عملية الرفع التي ما تزال مبهمة، ولم تلق حتى اللحظة أي تجاوب رسمي، يعيد الأمور إلى نصابها، ويوقف بورصة الرفع التي أرهقت المواطنين.

وكالعادة؛ برزت “السوشال ميديا” كفاعل في صياغة أحداث، وإشغال الناس بأحداث، فبدت في كثير من الأحيان محمومة بأخبار تستحق أن تكون محط اهتمام، لكن كثيرا مما أثير اللغط حوله، بقي يراوح مكانه من حيث تدني أهميته، وعدم أحقيته بالتداول.

إضراب معلمي وزارة التربية والتعليم الذي استمر نحو 20 يوما دراسيا، وصف بأنه أطول إضراب تشهده البلاد منذ تأسيسها. وكان واحدا من المحركات التي ألقت الضوء بقوة على “المعضلة التعليمية” ومقتضياتها.

الدبلوماسية الأردنية، بدت برغم ما يشتعل في المنطقة من أحداث وأزمات، متماسكة، تمكنت من معالجة عدد من الملفات باقتدار. أبرزها حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وحسم ملف وقف تأجير الباقورة والغمر لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والتمكن من الإفراج عن الأسيرين لدى الاحتلال هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي، وإعادتهما للبلاد، واستعادة شابين من الاعتقال في مصر، مع تسليط الضوء على ملف المعتقلين في الخارج.

في الإصلاح السياسي، ما تزال الرؤية غير واضحة، فلم تتبلور بعد رؤية وثيقة حكومة النهضة التي أعلنتها وزارة عمر الرزاز، في ظل برود النشاط الحزبي، بل ويمكن قياس تراجعه، بدل أن يشهد تطورا ونهوضا، في ظل إقرار نظام تمويل جديد للأحزاب.

ويمكن القول إن 2019 كان بالنسبة للنقابات المهنية، عام إنجازات، وإن تفاوتت نسبتها وأهميتها من نقابة لأخرى، وقد تكون مسألة “العلاوات” أبرز ما تمكنت من تحقيقه غالبية النقابات وعلى رأسها نقابة المعلمين.

اقتصاديا؛ بقي واقع الحال لاقتصاد البلاد، يراوح مكانه، وفق تأكيد خبراء بأنه لم يختلف عما كان عليه في أعوام سابقة، وبقي تباطؤه السمة الأوضح، في المقابل، ظل أداء الحكومة متقلبا حيال هذا الملف، بين تردد واندفاع نحو أداء افضل.

أربع حزم تحفيزية، تناولت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتنشيط بعض القطاعات وتحسين مستوى الخدمات، لكن تأثير هذه الحزم لم يتبلور بعد، ولم يشعر المواطنون بقوة إثره.

باقي الملفات استمر وضعها في التردي، فما يزال الفقر والبطالة والزراعة والنقل والطرق والمياه والصحة والتعليم، تراوح مكانها، ولم تجد كل اللجان والمعالجات التي لها الى اليوم، وهو ما يشير الى غياب الاستراتيجيات الحيوية والخطط المبتكرة، للانتهاء من هذه الملفات، التي تعرض غالبية الحكومات لمواجهات قاسية مع الرأي العام.

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