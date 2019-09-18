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هل ينهي حضور الرزاز لاجتماع الحكومة والنقابة إضراب المعلمين؟

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء عمر الرزاز -(أرشيفية - ا ف ب)
رئيس الوزراء عمر الرزاز -(أرشيفية - ا ف ب)

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عمان-الغد- فتح انضمام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لاجتماع يعقد في هذه الأثناء، بين فريق حكومي ونقابة المعلمين في وزارة التربية والتعليم، باب التساؤلات حول إمكانية التوصل إلى توافق ينهي إضراب المعلمين المستمر الذي أنهى يومه التاسع.
وبحسب ما فهمت “الغد” من مصادرها، فإن في جعبة الحكومة ما تقدمه للتوصل إلى تفاهمات مع النقابة تنهي الإضراب.
وجاء عقد الاجتماع، بعد أيام من توقف اللقاءات بين الحكومة والنقابة، بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني لمناقشة اخر المستجدات حول إضراب المعلمين، فيما انضم الرزاز للاجتماع بصورة لم يكن معلنا عنها سابقا.
ويتنظر أن تعلن نتائج الاجتماع فور انتهائه في مؤتمر صحفي يتوقع أن يحضره الوزير المعاني، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، بينما لم يتأكد حضور نائب نقيب المعلمين، القائم بأعماله ناصر النواصرة، للاجتماع.

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