هل يهتم المدراء بمهارات الخريجين أكثر من تخصصاتهم؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة

عمان- أمضى الأستاذ الجامعي ماكآندرو، 40 عاماً من حياته يعلم ويشرف ويرشد الطلاب الجامعيين في إحدى أرقى الجامعات الأميركية. وشارك خبراته في سيكولوجية الطلاب وتوجيههم وكيفية شق طريقهم.

أولاً، يؤكد ماكآندرو أهمية إتمام التعليم الجامعي. ففي المتوسط يجني الحاصل على شهادة البكالوريوس 25 % أكثر من غير الخريجين الجامعيين ويحصل على وظائف أكثر تنوعاً وتشويقاً.

العديد من المدراء يستعملون الشهادة الجامعية كأداة إفراز للمؤهلين للعمل. إذ أن الشهادة الجامعية تؤكد قدرتك على التأقلم على العمل بالقيام بواجبات ذات مواعيد محدودة والذي هو جزء أساسي من تركيبة معظم الوظائف. لذا فالحصول على شهادة البكالوريوس مهم، لكن ما يشغل بال الطلاب أكثر من أي شيء آخر قد لا يهم في الحقيقة، وفق ما نشر على موقع “سايكولوجي توداي”.

تخصصك لا يهم كما تعتقد

إن كنت تبحث عن تخصص ومجال عمل يتطابقان في المسمى – كالمحاسبة والهندسة الكهربائية والتعليم الأساسي والتمريض – فنعم يكون اختيار تخصص محدد شديد الأهمية.

لكن إن كان هدفك دخول عالم الأعمال أو العمل لدى الحكومة أو في وظيفة خدمية، فالمدراء لا يعيرون التخصص الجامعي الكثير من الاهتمام. في الحقيقة، فإن تخصصك الجامعي هو عادة مدخلك إلى وظيفتك الأولى لا أكثر – ومعظم الموظفين يأملون التحول وتخطي هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

يشعر غالبية الطلاب أنهم يقومون باختيار حياتهم ومستقبلهم عند اختيارهم تخصصهم الجامعي. لكن معظم طلاب علم النفس مثلاً ينتهون بوظائف لا تشمل علم النفس. من دون شك يتخرج من علم النفس العديد من المعالجين النفسيين والعاملين في الخدمة الاجتماعية. لكن هناك أيضاً العديد من خريجي علم النفس الذين ينتهون إلى العمل في القطاع المصرفي والمحاماة والتعليم والتسويق وكل ما يخطر على البال.

المدراء أكثر اهتماماً بالمهارات التي يمتلكها الخريجون لا تخصصاتهم. هل أنت كاتب ماهر؟ هل أنت جيد بالتعامل مع البيانات والحسابات؟ هل تتحدث لغة ثانية بطلاقة؟ هل تستطيع كتابة برامج حاسوبية؟ هل تمتلك مهارات اجتماعية؟ هذه أساسيات مهنية في نظر المدراء، ولا يهتمون فيما إذا كنت قد اكتسبتها خلال تعلمك الجامعي أو من خلال فلسفتك الخاصة أو من الخبرة المهنية.

معظم ما قد تتعلمه ويفيدك في حياتك المهنية يتم خلال الفترة التدريبية ما بعد التخرج. المدراء يهتمون بشكل كبير بقدرتك على التعلم ومرونتك ورغبتك في اكتساب مهارات جديدة.

تحصيلك الجامعي لا يهم كما تعتقد

قد تتفاجأ من هذه الحقيقة، إلا أن تحصيلك الجامعي لا يهم بقدر ما تعتقد. حينما ينهار الطلاب لاعتقادهم أنهم سوف يحصلون على تقدير +B بدلاً من -A، فهم يعتقدون أن ذلك سوف يكون ذا تأثير جوهري على حياتهم المستقبلية. ولكن كما أشرنا سابقاً فالمدراء لا ينظرون إلى الشهادة الجامعية والدرجات على أنها مؤشر على مهارة الخريجين. إظهار مهارات وذكاء اجتماعي خلال مقابلات العمل وقدرات قيادية وأخلاقيات عمل هي أكثر أهمية ومصداقية في نظرهم.

التقدير الجامعي قد يلعب دوراً في الحصول على الوظيفة الأولى، لكنه يبدأ بالتراجع في الأهمية بعد ذلك. نعم قد تكون الدرجات مهمة في حال كنت ترغب بإكمال دراساتك لاحقاً، ولكن ليس بالشكل المصيري الذي يعتقده الطلاب.

الخبرة في العالم الحقيقي

امتلاكك لخبرة عملية في بيئة العمل شديد الأهمية. لا يهم إن كان المسمى الوظيفي تدريباً أو عملاً حراً أو جزئياً، ما يهم أنك تمتلك دليلاً على معرفتك العملية في وظيفة ما. فأنت لن تقوم فقط باكتساب المهارات الجديدة بل وسوف تتعلم جميع الصفات الأساسية للموظفين الجدد: أن تصل على الموعد وكيفية التعامل مع المدراء والعملاء والقيام بعدة مهام في ذات الوقت على سبيل المثال.

في هذه الأثناء سوف تلتقي بأشخاص يقومون بمساعدتك وتوجيهك، إن قمت بالأداء بشكل جيد عبر تأمين وظيفة لك أو مساعدتك بكتابة رسالة توصية. ومن فوائد الخبرة العملية هو تعلم الطلاب والخريجين عن أنفسهم الكثير. فهذه الخبرة تساعدك على اكتشاف ما تجيد القيام به وما هو الأكثر تحديا لك.

سوف تقوم بتعلم إدارة وقتك والتعامل مع التوتر واكتساب الثقة بالنفس من النجاحات اليومية التي تمر بها خلال أي عمل تقوم به، أياً كان العمل بسيطاً أو سهلاً.