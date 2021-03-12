هل يوقف “كورونا” التدريبات والمباريات المحلية؟

عمان – الغد – تدور أحاديث في أروقة كرة القدم المحلية، عن إمكانية صدور قرار بإيقاف تدريبات ومباريات الأندية في المرحلة المقبلة، في ظل التراجع السلبي للوضع الوبائي في المملكة.

ووفق الأحاديث، فإن اتحاد كرة القدم، وبطلب من الجهات المعنية، ربما يوقف تدريبات الأندية، ويلجأ الى تأجيل دوري المحترفين، لما بعد شهر رمضان، على أمل تحسن الوضع الوبائي.

ولم يتطرق اتحاد الكرة حتى الآن، لإمكانية التأجيل أو إيقاف التدريبات. -(أخبار النجوم)