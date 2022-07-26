هل يُحدد لقاء الثلاثاء مستقبل كريستيانو رونالدو؟

يلتقي كريستيانو رونالدو مع المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة مستقبله مع النادي.

ويريد المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، من النادي أن يسمح له بالرحيل هذا الصيف، وغاب عن جولة مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية.

ولم يتدرب رونالدو مع الفريق حتى الآن، لكنه عاد الآن إلى مانشستر.

وكان تن هاغ قد أكد في وقت سابق على أن رونالدو “ليس للبيع” و”في خططنا”

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعد أن لعب في صفوف ريال مدريد ويوفنتوس.

وقال تن هاغ إنه تحدث إلى رونالدو قبل جولة الفريق الخارجية، موضحا: “أجريت محادثة جيدة معه، وما قيل خلالها يظل بيني وبين كريستيانو. ما يمكنني تأكيده هو أننا أجرينا محادثة جيدة حقا معا”.

وأثار غياب رونالدو عن الجولة التحضيرية تكهنات بشأن مستقبله، كما غاب أيضا عن عودة النادي للتدريبات التمهيدية استعدادا للموسم الجديد في كارينغتون.

وبدلا من ذلك، تدرب رونالدو في مقر المنتخب البرتغالي.

كان رونالدو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي – وثالث هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز – لكن يُنظر إلى الموسم الإجمالي للنادي على أنه خيبة أمل كبيرة.

احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعني أن رونالدو، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بالإضافة إلى خيار التمديد لعام إضافي، قد يلعب في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى.

من المؤكد أن رونالدو لا يستمتع بذلك، ويشعر اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات بأنه قد تكون هناك خيارات أكثر جاذبية بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته الكروية.

وكان تشيلسي قد نفى اهتمامه بضم اللاعب البرتغالي في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تشير تقارير إلى اهتمام بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته.

ومن المفهوم أن مانشستر يونايتد لا يرغب في بيع اللاعب.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في النرويج يوم السبت قبل مباراته الأخيرة استعدادا للموسم الجديد على ملعب “أولد ترافورد” ضد رايو فايكانو يوم الأحد.

ويفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون على ملعبه يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس/آب.