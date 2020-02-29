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هل يُغني الشماغ عن الكمامة؟.. “الصحة العالمية” تحسم الجدل

منذ 36 دقيقة

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عمان- الغد- صرح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قبل أيام، بأن ارتداء الشماغ يغني عن الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال جابر، في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إن “اللجنة الوطنية والفرق الطبية التي لدينا تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة.. خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ”.

وأضاف أن الشماغ يغني (عن الكمامة) وهو يغسل ويعقم، موضحا أن هدف الكمامة هو حماية الناس الذين حولك وليس حمايتك (من العدوى).

بدوره، نقل برنامج “بي بي سي ترندينغ” عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها بأن كلام الوزير جابر غير صحيح.

وقالت المنظمة إن “الوشاح غير فعّال، الكمامات الطبية لا تصنع من الأقمشة العادية التي تصنع منها الملابس”.

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