“همة وطن”: أسماء المتبرعين للصندوق.. ودعوات للمزيد من التبرع

عمان-الغد– أهاب رئيس الهيئة المكلفة بإدارة صندوق “همة وطن” عبدالكريم الكباريتي، الخميس، بالأفراد والشركات المقتدرة على تلبية نداء الواجب تجاه الوطن في مواجهة هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في بناء شبكة أمان اجتماعية ترفد جهود الدولة لمعالجة الآثار الصعبة والمؤلمة التي يواجهها أبناؤنا من الفئات المجتمعية الأكثر تضرراً جراء وباء الكورونا.

وأشاد الكباريتي على حس التكافل الوطني للمساهمين في الصندوق الذين استجابوا مشكورين على مساهماتهم والحاجة إلى مزيد من المشاركات مشيراً ان حجم المساهمات بلغت 72 مليون دينار.

وأضاف الكباريتي ان اللجنه تقدم شكرها وتثمينها وتقديرها للتضحيات والجهود التي تقوم بها الكوادر الصحية والأمنية للحفاظ على صحة وأمن الوطن الغالي.

وقدم الكباريتي كشفاً بأسماء المساهمين لغاية ظهر هذا اليوم: