همة وطن يصرف 27 مليون دينار لحساب المعونة الوطنية

عمان– قررت لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسة لصندوق همة وطن صرف مبلغ 27 مليون دينار لحساب صندوق المعونة الوطنية.

ويأتي التبرع لبرنامج دعم عمال المياومة والعاملين بأجر يومي والمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يتولي تنفيذه صندوق المعونة الوطنية وفق أسس منح المساعدات النقدية الطارئة (غير المنتظمة) لأسر العاملين في قطاعات العمل غير المنظم والمتضررين من أزمة كورونا والتي صدرت بموافقة رئيس الوزراء ووفق قواعد الحاكمية الرشيدة.

وصدرت أسس منح المساعدات النقدية الطارئة (غير المنتظمة)، لغايات تمكين صندوق المعونة الوطنية من البدء بتنفيذ البرنامج والصرف لأرباب الأسر المتضررة.

(بترا)