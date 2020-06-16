“همتنا”.. متطوعون يستثمرون أزمة “كورونا” لتقديم أعمال إنسانية

تغريد السعايدة

عمان- ما إن دبت الحياة والأجواء الروحانية في المساجد والكنائس من جديد، وبعد غياب قسري طويل فرض لحماية المواطنين من خطر عدوى انتشار وباء “كورونا”، حتى تهافت المصلون لأداء عباداتهم، في ظل إجراءات مشددة تستدعي من المصلين القيام بها بشكل شخصي ومباشر وعلى المدى الطويل بدون استهتار.

“همتنا” مبادرة تطوعية تم إطلاقها دعما للجهود الوطنية لمكافحة فيروس “كورونا”؛ إذ سعى الفريق للتواجد أمام المساجد والكنائس في هذه اللحظات التي انتظرها الجميع بفارغ الصبر، ليسهموا بتقديم ما يلزم للمصلين من متطلبات وقائية، كما في الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.

وتزينت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من صور فعاليات للعديد من المبادرات التي وقف متطوعوها أمام المساجد والكنائس، فيما سبقهم الكثيرون منهم قبل ساعات أو أيام، للتحضير للصلاة من خلال ترتيب أماكن أداء الصلوات في المسجد والكنيسة، من خلال وضع ملصقات تبين المكان المناسب، وضرورة الالتزام به.

مؤسس ومنسق مبادرة “همتنا” راكان فاخوري، تحدث عن تفاصيل المبادرة منذ بدء إطلاقها، والتي لم تقتصر فقط على الفعاليات في المساجد والكنائس، بل كان لهم الكثير من المبادرات خلال فترة حظر التجول، والتي كانت تتطلب وقفة مجتمعية واضحة، وعليه سارع العديد من الشباب المتطوعين للانضمام إلى المبادرات الخيرية التي رسمت أبهى صورة للوطن خلال تلك الفترة، وما تزال مستمرة لغاية الآن.

فاخوري قال لـ”الغد”، إن “همتنا” مبادرة وطنية أردنية لها أهداف إنسانية واضحة تؤسس لعمل منظم في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأسر المحتاجة، وتحديداً من عائلات عمال المياومة ممن تعطلت حياتهم العملية خلال إجراءات الحظر، كونهم فقدوا مصدر الدخل الوحيد لهم في الأغلب.

“همتنا” التي أطلقها فاخوري من مدينة الزرقاء، كانت حاضرة بشبابها من مختلف الأطياف، تمد يد العون للجميع، تهافت طالبو الخير والمساعدة الإنسانية إلى أن يكونوا جزءا منها، ورسم خلالها مزيج متألق عن الشباب الأردنيين، الذين تزينت بصورهم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تساندهم وتدعوهم للاستمرار في عمل الخير، كون هذه الفترة تحتاج إلى “وقفة وطنية لمختلف الأفراد ممن لديهم القدرة على العمل الخيري ومساعدة الآخرين.

فاخوري، يشعر بالفخر لما قام به شباب وفتيات “همتنا” الذين تسابقوا إلى أبواب المساجد والكنائس، لا فرق في الديانة في تقديم الدعم، فالمسيحي ينظم الدخول للمسجد من خلال تقديم متطلبات السلامة من كمامات وقفازات، وترتيب الأماكن للتباعد، وكذلك المسلم الذي يحمل المسؤوليات ذاتها على باب الكنيسة، ترافقها ابتسامة ودعوة بأن يديم السلامة والعافية على المصلين الذين لجؤوا في صلواتهم للدعاء إلى الله بأن يزيل الغمة ويحمي الوطن.

لطالما كان المزيج الأردني صورة مشرفة في العالم، تبعث على الأمن والطمأنينة والسلام، جسدت بصور العودة للصلاة أفضل الأمثلة على ذلك، فكانت الخدمات التي قدموها خلال الفترة الماضية تصل إلى أعداد كبيرة من محتاجيها، بصورة منظمة؛ إذ بين فاخوري أن ما يقارب ألفي طرد غذائي وصلت إلى العائلات المحتاجة وأُسر عاملي المياومة، من جميع فئات المجتمع، ولكل من يحتاج سواء كان أردنيا، سوريا، عراقيا، مصريا، أو سودانيا، وفي أيام الحظر وخلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم عمل 60 شابا وفتاة كمتطوعين طيلة تلك الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد فريق “همتنا”، بحسب فاخوري، إلى توفير خدمة التمريض المنزلي لمساندة الكوادر الطبية وتخفيف الضغط على مرتبات الدفاع المدني وطوارئ المستشفيات من خلال متطوعين مؤهلين من أطباء وممرضين قانونيين، وتم تغطية ما يزيد على 120 حالة منزلية، كما تم تخصيص فرق خاصة لصرف وصفات الأدوية وتوزيعها على المنازل؛ إذ تم صرف ما يقارب 600 وصفة من الخدمات والصحة.

كما تشارك المتطوعون مع المواطنين بالاحتفالات والأعياد خلال فترة حظر التجول، بعدم قدرتهم على الخروج من المنزل، فقاموا خلال أحد الشعانين بتقديم الشموع وأغصان الزيتون للأطفال الى بيوتهم، وفي عيد الفصح قدموا لأكثر من 700 بيت قطع الشوكولاته الخاصة بالعائلات المسيحية في الزرقاء، كما قاموا بتوزيع 1190 وجبة على الصائمين في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك، حفاظاً على سلامتهم؛ حيث يقوم المتطوع بتجهيز الوجبة وتوزيعها، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة في تقديم الخدمات الإنسانية حتى هذا الحين، سعياً للوصول لأكبر قدر ممكن من محتاجي الدعم والمساعدة.

فاخوري، من خلال حماس وعمل شباب “همتنا”، يتمنى أن تنتقل عدوى “الإيجابية” إلى جميع المواطنين القادرين على تقديم أي نوع من المساعدة والدعم، وأن لا يقف الخوف من انتشار “كورونا” عائقاً في سبيل عمل الخير، وبث الروح المعنوية العالية في المجتمع، مؤكداً الدور الكبير والاستغلال الأفضل الذي تقدمه منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في هذه الظروف من خلال بث الروح الإيجابية، ونقل الأفكار والمساعدة.

وتبقى “همتنا” وعشرات المبادرات الفردية والجماعية التي يقوم بها الشباب الأردني في هذه الفترة “بارقة أمل” في امتداد عمل الخير مهما كانت الظروف المحيطة في المجتمع، بل تزداد قوة واستمرارية في تقديم العون في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع.