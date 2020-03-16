“همم”: مستعدون للتطوع للتصدي لوباء الكورونا

عمان – الغد – أعلنت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن تأييدها للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت “همم” في بيان صادر عنها “نقف مع الحكومة وأجهزة الدولة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية؛ ليظل الأردن وشعبه في صحة وأمان”.

ودعت “همم” الحكومة والأجهزة المعنية إلى إيلاء الاهتمام بالفئات المُستضعفة والأكثر عُرضة للخطر، وتوفير حماية إضافية لهم؛ لتجنب انتقال العدوى لهم، مما يحفظ صحتهم وكرامتهم، كما دعت إلى الإفراج عن الموقوفين، والاهتمام بتدابير الحماية؛ لإبقاء مراكز الإصلاح والتأهيل بيئة آمنة بعيدة عن عدوى فيروس كورونا.

وطالبت “همم” الناس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية الوقائية، وتدابير السلامة التي تدعو لها وزارة الصحة، وتجنب السلوكيات والعادات التي يُمكن أن تُسهم في الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت “همم” على أهمية التحلي بالوعي المجتمعي، والتصدي للإشاعات والأخبار الزائفة والكاذبة، والاعتماد على مصادر المعلومات الموثوقة في نشر المعلومات المُتعلقة بالمرض، مؤكدة على ضرورة نبذ كل من يُروّج للإشاعات والأخبار الكاذبة؛ لأنها تُلحق ضررا بالأمن والسلم المجتمعي.

وناشدت “همم” مؤسسات المجتمع المدني للتحرك بفعالية في نشر التوعية الضرورية، وأفضل الممارسات لمواجهة فيروس كورونا، والمساهمة في أي جهد مجتمعي تطلبه الدولة، لتعميق الوحدة والتعاون في التصدي للأزمات.

وأكدت “همم” أن كل مؤسساتها والعاملين والعاملات فيها مستعدون لأي عمل تطوعي تطلبه الحكومة يُسهم في سلامة المجتمع، ويُعزز صموده لمنع انتشار هذا الوباء، والحفاظ على الأردن منيعا قويا معافا.