همم: نعمل على حوكمة القطاع المدني و”كورونا” عززت الاهتمام بالحقوق الاجتماعية

عمّان-الغد-أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” ان الشرعة الدولية لحقوق الانسان هي مرجعتيها في اتخاذ مواقفها وتوجهاتها مشيرة الى انها قامت بمراجعة وثائقها الأساسية التي اعتمدتها منذ تأسيس تحالفها وتمسكت بها كناظم لعملها.



وأعلنت همم انها اتخذت قرارا منذ عام بتسجيل وترخيص هذا التحالف، وتواصلت لهذه الغاية مع سجل الجمعيات وقدمت نظاما أساسيا يتوائم مع متطلبات الترخيص، معربة عن املها في نجاح هذه الخطوة مما يعزز من دور التحالفات وهيئات التنسيق في المجتمع المدني.



وجددت همم خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته في محمية عجلون على رفضها وادانتها لأي انتهاكات ضد حقوق الانسان مطالبة بتعزيز الحوار لبناء التفاهمات وحل النزاعات في البلاد مجددة التأكيد على اهمية التمسك بنهج حقوق الانسان والبدء بعملية اصلاح سياسي شاملة تتزامن مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي.



وبينت همم ان المؤسسات الأعضاء قرروا اصدار تقرير عن حالة حقوق الانسان في الأردن عام 2021، بالإضافة الى اعداد تقارير للأليات الدولية منها تقرير حقوق الطفل، والتعذيب، وسيداو، وتقرير بديل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير نصف المدة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR.



وذكرت همم ان جائحة كورونا قد اعادت الاهتمام والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعية الى حلول عاجلة تهتم بالفئات الأكثر حاجة للحماية والأكثر عرضة للخطر.



ونوهت همم بأهمية استمرار عملها لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المجتمع المدني مذكرة انها أرسلت مذكرة ومطالعة للحكومة بتوجهات واولويات همم للحوكمة .

وتعرضت همم في البحث لآلية التمويل التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدة انها ترحب باي خطوات مؤسسية إيجابية، وكلفت لجنة من أعضائها بإعداد مذكرة حول الفجوات في الممارسات والتطبيقات لهذه الالية.



ونبهت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني لأهمية ان توضع سياسات وأولويات التمويل من الحكومة والمانحين بالتشاور والتوافق مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة الى انها ستتبنى مبادرة للحوار مع كل الأطراف لمناقشة استراتيجية وأولويات التمويل ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع المدني وحاجاته.



وناقشت همم في هذا السياق ضرورة إعادة الاعتبار لقضية محلية العمل المدني Localization ،مؤكدة على ان تجاهل المجتمع المدني المحلي امر مرفوض ،وان الشراكة معه ركن أساسي ، وتواجده و مشاركته ليس تجميليا وتكميليا .



وارجأت همم تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر الوطني الأول لمؤسسات المجتمع المدني الذي باشرت في وضع تصور مبدئي له، وربطت تنظيمه باستقرار الأوضاع وتراجع الاخطار من فايروس كورونا على الصحة والسلامة العامة.



ومما يذكر ان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم اشهرت في اذار 2015 وتضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعد من الأكثر فعالية وهي: مركز آفاق للتنمية والتدريب، مؤسسة أهل، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الحياة -راصد، مركز حماية وحرية الصحفيين، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، جمعية النساء العربيات، محامون بلا حدود، مركز النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).