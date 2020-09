هندرسون يتطلع لإزاحة دي خيا عن مركزه بمانشستر يونايتد

لندن – أكد الانكليزي دين هندرسون أنه وضع نصب عينيه إزاحة الاسباني دافيد دي خيا من مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد، ويصبح حامي العرين الاساسي في منتخب الاسود الثلاثة هذا الموسم.

عاد هندرسون الى ملعب “اولد ترافورد” بعد موسمين ناجحين على سبيل الاعارة في صفوف شيفيلد يونايتد.

ووقّع ابن الـ23 عاما على عقد جديد لمدة خمسة اعوام مع الشياطين الاحمر الاسبوع الفائت، وهو واثق ان بإمكانة إزاحة دي خيا الذي ارتكب العديد من الاخطاء الفادحة الموسم الماضي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ العام 2018.

وكافأ مدرب منتخب انكلترا غاري ساوثغيت هندرسون على تألقه مع شيفيلد الموسم الفائت، واستدعاه للمرة الاولى الى التشكيلة التي ستواجه ايسلندا والدنمارك ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية السبت والثلاثاء تواليا.

ويخوض منافسة مع جوردان بيكفورد حارس ايفرتون ونيك بوب الذي قدم مستويات رائعة مع بيرنلي الموسم الماضي من أجل مركز الحارس رقم 1.

Dean Henderson wants to usurp David de Gea and has no interest in sitting on the bench – but Gary Neville insists there's a world of difference in being No.1 at Sheffield United and the main man at Old Traffordhttps://t.co/TOjAADDiB0

— Mirror Football (@MirrorFootball) September 3, 2020