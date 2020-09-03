هندرسون يتطلع لإزاحة دي خيا عن مركزه بمانشستر يونايتد

لندن – أكد الانكليزي دين هندرسون أنه وضع نصب عينيه إزاحة الاسباني دافيد دي خيا من مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد، ويصبح حامي العرين الاساسي في منتخب الاسود الثلاثة هذا الموسم.

عاد هندرسون الى ملعب “اولد ترافورد” بعد موسمين ناجحين على سبيل الاعارة في صفوف شيفيلد يونايتد.

ووقّع ابن الـ23 عاما على عقد جديد لمدة خمسة اعوام مع الشياطين الاحمر الاسبوع الفائت، وهو واثق ان بإمكانة إزاحة دي خيا الذي ارتكب العديد من الاخطاء الفادحة الموسم الماضي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ العام 2018.

وكافأ مدرب منتخب انكلترا غاري ساوثغيت هندرسون على تألقه مع شيفيلد الموسم الفائت، واستدعاه للمرة الاولى الى التشكيلة التي ستواجه ايسلندا والدنمارك ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية السبت والثلاثاء تواليا.

ويخوض منافسة مع جوردان بيكفورد حارس ايفرتون ونيك بوب الذي قدم مستويات رائعة مع بيرنلي الموسم الماضي من أجل مركز الحارس رقم 1.

Dean Henderson wants to usurp David de Gea and has no interest in sitting on the bench – but Gary Neville insists there's a world of difference in being No.1 at Sheffield United and the main man at Old Traffordhttps://t.co/TOjAADDiB0 — Mirror Football (@MirrorFootball) September 3, 2020

وإذا ما أراد اللعب مع المنتخب الوطني، سيحتاج هندرسون لخوض المباريات في الـ”برميرليغ” وهو أنذر دي خيا انه لم يعد الى اولد ترافورد للجلوس على دكة البدلاء.

“وقال “بنسبة 100 في المئة هدفي للموسم المقبل هو ان العب كرة القدم، ولا أعتقد أنني لا أرغب في اللعب بعد موسم مميز جعلني متحفزا كثيرا”.

وتابع “لن يكون من الذكاء بالنسبة لي ان اجلس وألا العب كرة القدم، لا أعتقد أن هذا سيفيد أي من الاطراف”.

وساهم هندرسون في تلقي شباك شيفيلد 39 هدفا فقط في الدوري الممتاز الموسم الفائت، وهو رابع افضل دفاع بعد ليفربول البطل (33)، مانشستر سيتي (35) وغريمه يونايتد (36).

وأردف “اسمعوا، بالنسبة لي مع مانشستر يونايتد، من الواضح ان دي خيا كان حارسا رائعا لسنوات عديدة وكان استثنائيا”.

وتابع “هذا أمر أطمح أن أحققه، أن أحظى بمسيرة كمسيرته في النادي. لذا سأعود الى اول يوم تدريبات للموسم وأقوم بكل جهدي كي أتواجد في التشكيلة الاساسية”.

ورغم انضمامه الى اكاديمية مانشستر يونايتد عن 14 عاما، الا ان هندرسون لم يشارك بعد في اي مباراة مع الفريق الاول وامضى المواسم الخمس الماضية في اندية انكليزية على سبيل الاعارة.

وقال “أشعر وكأنني صفقة جديدة في +مان+ يونايتد، لم أكن في الفريق لخمس سنوات، لقد أمضيت الكثير من الوقت بعيدا” عن النادي.

ويدرك هندرسون انه سيكون من الصعب ان يصبح الحارس الاول في منتخب الاسود الثلاثة في حال بقي الحارس الثاني في يونايتد.

وردا على سؤال عن إمكانية ان يصبح الحارس الاساسي مع بطل العام 1966 “من الواضح انني اريد اللعب مع انكلترا ومع مانشستر يونايتد”.

وتابع “لذا سأستمر في العمل بجهد كل يوم وأتخطى التحديات الصغيرة وأهدافي الصغيرة وأنا متأكد أنني سأصل يوما ما الى حيث أريد”. (أ ف ب)