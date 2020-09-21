هندوراس تأمل بنقل سفارتها إلى القدس بحلول نهاية العام

تيغوسيغالبا- أعلنت هندوراس الأحد أنها تأمل بنقل سفارتها لدى “اسرائيل” من تل أبيب الى القدس قبل نهاية العام، ما يضع حدا لسياسة الحياد التي اتبعتها منذ وقت طويل حيال أزمة الشرق الأوسط.

كما ستفتح إسرائيل ايضا مكتبا دبلوماسيا في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس.

وقال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز على تويتر “لقد أجريت محادثة الآن مع رئيس الوزراء نتانياهو لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والاتفاق على موعد فتح سفارتين في تيغوسيغالبا والقدس تباعا”.

وأضاف “نأمل بأن نخطو هذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام”.

وكان هرنانديز قد بدأ العام الماضي بالابتعاد عن سياسة الحياد الثابتة والقديمة التي اتبعتها بلاده في ما يتعلق بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

وفتحت اسرائيلي مكتبا تمثيليا في تيغوسيغالبا الشهر الماضي، حيث قال هيرنانديز حينها إن “هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونحن واثقون أن هذا الاعتراف سيكون بركة كبيرة ويحمل فوائد متبادلة”.

ويوجد في هندوراس ثاني أكبر جالية فلسطينية في اميركا اللاتينية بعد تشيلي.-(ا ف ب)