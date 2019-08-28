العرب والعالمدولي

هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل

منذ 3 ساعات

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تيغوسيغالبا – أعلنت حكومة هندوراس الثلاثاء ان الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى اسرائيل لافتتاح “مكتب دبلوماسي” في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس “إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل”، موضحا أن “المكتب الدبلوماسي” هو “امتداد” لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا “تحليله في الأجواء الدولية والوطنية”.

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 أيار/مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات. (أ ف ب)

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