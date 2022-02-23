هندي يتوج بذهبية دفع الكرة الحديدية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد- توج البطل البارالمبي أحمد هندي بذهبية مسابقة دفع الكرة الحديدية مسجلا 11.35 متر في مستهل مشاركته بالنسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها البحرين.

وشهدت الدورة افتتاح بنك الميداليات للمشاركة الأردنية عن طريق نجم ألعاب القوى أبي أسعد مسجلا 9.40 متر في نفس المسابقة التي شهدت منافسة قوية متوجا بميدالية فضية.

وبحسب المدرب الوطني محمد الحراسيس المدير الفني لمنتخب ألعاب القوى فإن أحمد هندي استطاع تحدي إصابة ألمت به خلال التدريبات وتمكن من المنافسة وتحقيق ذهبية جديدة في مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات

من جانبه عبر النجم البارالمبي أحمد هندي عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة إنجازاته والتي كان أخرها تتويجه بذهبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

في سياق منفصل كان منتخب كرة الهدف للمكفوفين قد اختتم مشواره في الدور الأول مساء الأربعاء بفوز كبير على المنتخب القطري (حامل اللقب) 10-4 ليحقق انتصاره الرابع مقابل خسارة وحيدة جعلته يتربع على المركز الثاني خلف المنتخب العراقي المتصدر وينتظر أن يظهر الخميس في دور النصف النهائي