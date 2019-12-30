هنري مرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

مدن – كشفت تقارير اخبارية أن الفرنسي تييري هنري، المدير الفني الحالي لنادي إيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة حال عدم توصل إدارة النادي الكتالوني لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه.

وينتهي عقد فالفيردي في يونيو/حزيران المقبل مع البرسا لكن هناك بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر.

لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالتشامبيونز ليج ولم ينجح في العديد من الاختبارات المحلية هذا الموسم رغم أن الفريق يحافظ على صدارة الليجا، فإن البرسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.

وذكرت صحيفة (سبورت) أن هناك قطاعات داخل النادي تؤيد التعاقد مع هنري (42 عاما) اللاعب السابق للفريق، والمدرب السابق لموناكو، خاصة وأنه صديق للمدير الرياضي للنادي وزميله السابق، إريك أبيدال، كما أنه زامل نجوم الفريق الحاليين المخضرمين أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس.

وأكدت أن شخصية هنري تروق لبارتوميو، الذي قال له عند اعتزاله اللعب في 2012 “برشلونة سيظل دائما هو بيتك”. – (إفي)