هنية: نفضل المشاركة بالانتخابات عبر “قائمة وطنية موحدة”

غزة- قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، إن حركته تُفضّل المشاركة في الانتخابات التشريعية، عبر قائمة وطنية موحدة، تضم “أوسع طيف سياسي وطني”.

جاء هذا في مقال، نشره، الأربعاء، في صحيفة “القدس” الفلسطينية.

ولم يكشف هنية، تفاصيل إضافية حول القائمة، والفصائل المرشحة للانضمام لها.

لكنه قال إن القائمة يجب أن تستند على “قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية، متمثلا ذلك بوثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامون”.

وكان رؤساء الفصائل الفلسطينية (الأمناء العامون) قد اجتمعوا في سبتمبر/أيلول 2020، في بيروت ورام الله، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وأصدروا وثيقة، عرفت باسم “الوفاق الوطني”، وتضمنت تمسكهم بهدف “إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967”.

كما توافقوا على ضرورة “التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل”.

وأوضح هنية في مقاله أن حركته تفضل عقب الانتخابات، تشكيل “حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع حتى تلك القوى التي لم تشارك في الانتخابات”، لتشرف على ازالة “كل رواسب الانقسام”.

وأضاف “ترى حركة حماس في تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام مدخلاً أساسياً لتعظيم القوة الذاتية الفلسطينية، ومدخلاً أساسياً لحشد قوى الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني خصوصا في هذه الفترة التي ترغب فيها قوى إقليمية ودولية لأن تشرعن كيان الاحتلال ليكون دولة مهيمنة في المنطقة”.

وتابع “إن المرتكز الأساس الذي انطلقت منه حركة حماس في رغبتها بإجراء الانتخابات يقوم على تفعيل دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في اختيار القيادة التي تمثله، ويرى أنها قادرة على تحقيق أهدافه وتطلعاته”.

كما شدد على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني، كبداية “لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتجديد مؤسساتها على قاعدة الشراكة، لتضم جميع فصائل شعبنا، وتدير الصراع السياسي مع الاحتلال، وتحمل القضية إلى كل المحافل وتدير الصراع وفق هذا الاطار الوطني الجامع”.

وبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، حوارا، في القاهرة، بهدف تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.

​​​وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 مارس/آذار الجاري، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.