هنية ومشعل يشاركان بتشييع غوشة في عمان (فيديو وصور)

عمان- الغد- شارك رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وعدد من قياداتها اليوم الجمعة، في تشييع جثمان القيادي السابق في الحركة إبراهيم غوشة من مسجد الجامعة الأردنية في عمان.

وكانت حركة حماس شكرت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على موافقته هنية، ومشعل، وعدد من قياداتها للمشاركة في تشييع غوشة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عضو المكتب السياسي لـ”حماس” عزت الرشق، على حسابه في موقع تويتر، مساء الخميس، قال فيها: “كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد”.

وقال الرشق: “يصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، إلى عمّان يوم غد الجمعة، للمشاركة في تشييع جثمان الأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله”.

وتوفي، أمس الخميس، في العاصمة عمّان، المهندس إبراهيم غوشة، أحد أبرز قادة حركة “حماس”، عن عمر ناهز (85 عاما).

فيديو: لحظة وصول خالد مشعل وإسماعيل هنية إلى مسجد الجامعة الأردنية في عمان لتشيع جثمان القيادي السابق في حركة حماس إبراهيم غوشة تصوير أمير خليفة#الغد #الأردن #حماس pic.twitter.com/kFS2EjQYkH — جريدة الغد (@AlghadNews) August 27, 2021