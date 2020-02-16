هواتفنا تستطيع كشف المشاكل العقلية والصحية الآن فهل هذا شيء جيد؟

ترجمة: ينال أبو زينة

يمكن لاستخدام تقنية الـ”فينوتايبنغ” الرقمية، التي تكشف التفاصيل الصحية الخاصة بالشخص من خلال رسائله النصية وحركته ومتابعة مكالماته الهاتفية، أن تحول نظام الرعاية الصحية العالمي بالكامل. ولكن، هل ستكون معلوماتنا الشخصية على المحك؟.

يمكننا أن نستنتج بسهولة، خلال هذه الأوقات الفوضوية، كيف يمكن لشخص يعمل في وظيفة مرهقة أن يشعر بالعزلة ويتصارع مع القلق وآفات القلق أيضاً. هكذا وجدت كيتي، وهي محامية شابة، نفسها تنعزل عن الآخرين شيئاً فشيئاً وتقضي عطلاتها في سريرها، وفق صحيفة فوكس الأميركية

وفي سياق متصل، قالت كارولين أوغلفي، وهي الأخصائية الاجتماعية التي تابعت حالة كيتي عندما جاءت إلى مكتب الرعاية الأولية التابع لمستشفى “بريغهام آند وومين” في بوسطن تعاني الاكتئاب، أن كيتي: “كانت تحاول اجتياز اليوم فقط”.

وفي ذلك الوقت، كانت أوغلفي تطلب متطوعين للمشاركة في بحث أجرته المستشفى مع “كومبانيون إم إكس”، التطبيق الذي يستخدم بيانات الهواتف المحمولة لمراقبة صحة المرضى العقلية، وقد جعلت أعراض كيتي منها شخصاً مؤهلاً للمشاركة فيه.

وتمت متابعة المرضى الذين يستخدمون التطبيق عبر تحديد مواقعهم ومكالماتهم الصادرة ورسائلهم، بالإضافة إلى حفظ سجلات مزاجاتهم أيضاً، ليتم إثر ذلك تحليلها باستخدام أدوات تحليل الصوت. ويعتمد “كومبانيون إم إكس” نظام درجات يقاس عليه المزاج والاهتمامات والعلاقات الاجتماعية والطاقة – والتي تستخدم جميعها لتدريب المرضى على تغيير سلوكياتهم.

وتسمى عملية استخلاص التفاصيل عن صحة الشخص عبر عدد المرات التي يرسل فيها الرسائل أو التي يغادر فيها منزله بالـ”فينوتابينغ الرقمية”، وهي جزء سريع النمو من الأبحاث التكنولوجية في الوقت الراهن. وتعتبر الـ”فينوتايبس” بشكل عام أوصاف للشخص، مثل سلوكه ومظهره، تشتق من كيفية تفاعل الجينات مع البيئة. وهذه التفاعلات البيئية تحدث اليوم في العالم الافتراضي والعالم المادي في آن معاً.

ويستخدم الباحثون الآن بعض المصطلحات مثل “التقطها جميعاً” للبيانات التي يتركها الناس خلفهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الأخرى. وبطبيعة الحال، عادةً ما تولد الهواتف الذكية وتكنولوجيات شركة “فيتبيكس” الأميركية التي تُلبس في اليد ومتتبعات النوم وغيرها كميات هائلة من البيانات الاجتماعية والسلوكية.

وكان جوكا بيكا أونيلا، وهو عالم في مجال الشبكات من كلية “هارفرد تي إتش تشان للصحة العامة” ساعد في تأليف دراسة استخدام بيانات الهواتف لأغراض طبية، أشار إلى أن شيئاً ببساطة رسالة نصية يمكن أن يكشف الكثير عن صحة الشخص. “الأمر عبارة عن تقييم معرفي صغير، كمراقبة الوظيفة اللغوية والذاكرة- لأن هذه الأمور الصغيرة تعطي معلومات مفيدة عن حالة الشخص”.

ويمكن للـ”فينوتايبنغ الرقمية” في المستقبل، وفقاً لأونيلا، أن تساعد الأطباء في تشخيص الأمراض العقلية – مثل القلق والاكتئاب- إلى جانب أخرى مثل مرض شلل الرعاش. وقد حلل العلماء كيف يستخدم الأفراد هواتفهم للتنبؤ بأعراض داء الرعاش بدقة 100%.

وربما توفر التكنولوجيا أيضاً أساليب علاج أيضاً: بحيث وجدت دراسة أن آلية قياس السرعة التي تقيس حركتك أوتوماتيكياً على الهواتف وساعات اليد الذكية يمكنها أن تقدر قوة رجفان شلل الرعاش، مما يساعد المرضى على فهم تطورات مرضهم.

وربما يصبح بإمكان هذه الأدوات أن تتنبأ بالأمراض حتى قبل تشخصيها. ولنأخذ هنا اللغة المستخدمة في منشورات “فيسبوك”، والتي يقول العلماء أنها تتنبأ بحالات مثل السكري والاكتئاب.

والرابط غريب جداً بطبيعته، بحيث وجدت دراسة نُشرت في مجلة “بلوس وان” العلمية أن من يستخدمون كلمات مثل “إلهي” أو “صلاة” في منشوراتهم أكثر عرضة بأن يكونوا مصابين بالسكري من غيرهم بنسبة 15 مرة –ما يعني أن الكلمات تكشف الاختلافات الجغرافية والاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على الصحة.

وقد أجرى الباحثون دراسات تشير إلى إمكانية استخدام الهواتف والميكروفونات لكشف تغيرات التنفس التي تنشأ قبل الوفاة بجرعة زائدة من المواد الافيونية بدقة عالية، مما يمكن الهواتف من تنبيه الجهات المعنية حتى وإن كان المرء فاقد للوعي.

ولكن يبقى السؤال، هل ستخترق هذه التكنولوجيا حياتنا الشخصية بشكل يفقدنا الشعور بالاستقلالية والحرية كما فعلت بعض التطبيقات والمواقع من قبل، أم أن علينا أن نضع إيجابيات الأمر فوق سلبياته؟