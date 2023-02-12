“هواتف بلا إنترنت”.. البحث عن الراحة والتوازن النفسي

رشا كناكرية

عمان- يتصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي تريند “الفليب فون بدلا من الهواتف الذكية”؛ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات تروج للعودة للهواتف القديمة بعيدا عن العالم الرقمي. وما بين استحسان ورفض، يقف الفرد ليختار ما يتوافق مع تفكيره وتوجهاته وراحته النفسية.

“العودة بالزمن للوراء”، هذا كان قرار البعض لاختيار عالم يغيب عنه ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن عيش حياة حقيقية بلا منصات تزيف الواقع، فالذين عاصروا تطور التكنولوجيا على مر السنوات اعتقدوا أن الاستغناء عنها أمر ممكن.

مراد (30 عاما) من الأشخاص الذين اختاروا العودة للهواتف القديمة من دون إنترنت، وبعيدا عن التكنولوجيا الصاخبة التي أفقدته الشعور بالعالم الواقعي. ويقول “أشتاق لما كنا عليه قبل سنوات، عندما كان العالم أبسط بكثير”، مبينا أن قضاءه وقتا طويلا في تصفح مختلف مواقع التواصل أفقده الشعور بنفسه.

ويبرر مراد هذا الخطوة، بأنه فقد السيطرة على حياته في مرحلة ما ودخل في حالة نفسية مرهقة من متابعة دائمة للعالم الرقمي، ما أثر عليه سلبا وزاد من التوتر والقلق.

ويشير مراد إلى أن الأمر بدأ عندما شاهد فيديو على إحدى المنصات لشخص أقدم على هذه الخطوة وابتعد عن الهاتف الذكي وصولا للراحة النفسية، وبقي هذا الفيديو يشغل تفكيره ليقدم على هذه الخطوة. واليوم، مر ما يقارب الشهر منذ أن بدأ الخطوة، ليشعر فعلا بعودة التوازن لحياته.

بينما سلام (28 عاما)، تعترف أنها انغمست بشكل كبير بالعالم الرقمي، محاولة بذلك أن تصنع حياة مثالية لها عليه، بمشاركة يومها وأنشطتها، ولكنها في مرحلة ما فقدت السيطرة ودخلت في هوس كبير، مما قادها لتعيش في حالة نفسية متعبة ومرهقة.

ولكن، بالرغم من ذلك، كان بداخلها الرغبة بالتركيز على حياتها الحقيقية بحثا عن الراحة النفسية، ما دفعها لتتبع هذا الترند، وتقول “كنت بدي ارجع لنفسي وحياتي بلا تصنع وما بدي هالعالم يتحكم بي.. أنا الي بدي اتحكم فيه”.

وتشير سلام الى أن الأيام الأولى كانت صعبة نظرا لتعلقها بهذه المواقع، ولكن الراحة النفسية التي شعرت بها دفعتها للاستمرار بها، فالهدوء والراحة النفسية اللذان كانت تبحث عنهما وجدتهما في الابتعاد عن العالم الرقمي.

الخبير في مجال التقنية وأمن المعلومات محمد مقدادي، يبين أن هذه طريقة للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم نرى الأشخاص يمسكون بهواتفهم لاستخدامات مختلفة بين القراءة أو متابعة محتوى، وهو أمر ليس بجديد، فإن هذه الظاهرة كانت موجودة سابقا، ولكن كان هنالك حد معين عند الفرد ويكتفي به.

ويوضح مقدادي، أن الإنسان لن يستمر في قراءة الجريدة أو الكتاب طوال الوقت، ولكن اليوم الوصول للمعلومة أصبح سهلا والمحتوى الترفيهي أصبح متوفرا بحجم كبير على الهاتف الذكي، لذا وصل الأمر لدى البعض حد الإدمان. ويشير مقدادي إلى أن الأشخاص فيما مضى كانوا يرفهون عن أنفسهم عن طريق مشاهدة التلفاز، إلى جانب قراءة الكتب والذهاب الى أماكن مختلفة، ولكن اليوم أصبح الوضع مختلفا والهاتف دائما باليد، وحتى جميع الألعاب موجودة ومتاحة للجميع.

“هذا التطور أمر طبيعي”، بحسب مقدادي، ولكن الأمر الذي يجب أن يبقى في فكر كل شخص، أن هذه التطبيقات سواء “انستغرام” أو “فيسبوك” أو “يوتيوب” وغيرها، تظهر الوقت الذي يمضيه الفرد عليها، فمنصة “انستغرام”، مثلا، تبين معدل الوقت الذي يمضيه الشخص عليها وتقدم له تحذيرا في حال تجاوز الفترة التي وضعها لنفسه لتصفح المنصة؛ إذ إن جميع التطبيقات الموجودة في هذا الوقت تحاول أن تحد من استخدام الرواد لها لأنها تعلم وتدرك أنها قد توصلهم حد الإدمان.

ومن جهة أخرى، فإن وجود الفرد على هذه التطبيقات لا يعني أنه لا يتعلم، إذ هنالك أشخاص يتابعون محتوى ترفيهيا، وآخرون محتوى بلا أي هدف، وغيرهم يدرس ويتعلم، فهنالك جوانب جيدة، ولكن تحدث المشكلة في الوقت الذي يستنفد الشخص الجانب الإيجابي بآخر سلبي، فالتكنولوجيا سهلت الحياة وحلت مشاكل كثيرة، وفي الوقت ذاته أوجدت مشاكل أخرى، وفق مقدادي.

ومن وجهة نظره، من المفترض أن يكون هنالك طريقة تحكم بالإدمان، فلا تستطيع أن تلوم الطفل الصغير لأن الأجهزة الذكية معه دائما وبرضا الأهل، وكأن عملية التربية هنا تعود للهاتف الذكي.

ويشير مقدادي إلى أنه فيما مضى كان الطفل يجلس على التلفاز، ويتم التحكم في القناة التي يتابعها من قبل والديه، ولكن اليوم بإصبعه الصغير ينتقل من فيديو لآخر، بعيدا عن الرقابة.

ويلفت مقدادي الى ضرورة تحديد وقت معين لمتابعة الصغار، وهنالك Google family تتحكم من خلاله بالمحتوى المقدم للطفل، كما أن الأدوات التكنولوجية لكي تساعدك على الحد من هذا الإدمان موجودة اليوم، ولكن كمية الوعي عند الأهالي والأشخاص باستخدام هذه الأدوات غائبة، منوها إلى أن الإدمان على المحتوى المصور والسمعي موجود منذ الأزل، ولكن ما اختلف هو التفاعل معه، كما اختلفت سهولة الوصول له، ما يتطلب وجود دورات توعوية وأن تكون جزءا من المناهج التعليمية للحد من هذا الهوس.

ويذكر مقدادي أن التداعيات التي سوف تظهر في السنوات المقبلة عديدة؛ حيث سيصبح هنالك مراكز تأهيل إدمان للأشخاص الذين يمارسون الألعاب الالكترونية والمدمنين على الالكترونيات، لذلك يؤكد أن التوعية يجب أن تكون جزءا أساسيا ضمن برامج حاضرة في حياة كل فرد.

ومن الجانب النفسي، يبين الدكتور علي الغزو، أن البعض يتجه لاتخاذ هكذا قرار بعد أن يكون مر بضغوطات نفسية كبيرة نتيجة استخدامه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، موضحا أن كل أمر له آثاره ومنافعه الإيجابية والسلبية.

ويوضح الغزو، أن من آثارها السلبية تتشكل الأسباب التي تدفع الأشخاص للإقدام على هذه الخطوة بأن يلجأ للهواتف القديمة التي ليس بها خدمة مواقع التواصل، فقد يكون نتيجة الإدمان الذي عاشه في فترة من الفترات الذي ألحق به ضررا جسديا ونفسيا وألما في المفاصل والرقبة واليدين وفي العمود الفقري نتيجة الاستخدام المفرط لها.

ويوضح، أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضغطا نفسيا كبيرا لمجرد أنك لم تتلق رسالة من صديقك أو قد يكون محتوى الرسالة أو سيئا، فإذا كانت البيئة التي يعيش فيها الفرد غير آمنة “بيئة مسمومة” سواء من الأصدقاء أو بالعمل، فإن هذا الأمر يولد عند الآخرين تراكمات نفسية، ليسأل نفسه “لماذا أبقى أعيش تحت وطأة هذا الضغط النفسي؟”، وتشغله فكرة أنه بغنى عنها وعن الرسائل التي مضمونها قد ترهقه نفسيا أو سماع خبر سلبي على إحدى وسائل التواصل، فهذه الأسباب التي من الممكن أن تدفع بالفرد لاتخاذ قرار الاستغناء عن الهاتف الذكي ولو بشكل مؤقت.

ومن جهة أخرى، البعض استغنى عنها بشكل تام وكانوا يظنون أنه أمر مستحيل، ولكنه أمر ممكن قدر الإمكان، وصولا للتوازن بنمط الحياة بعد هذه السموم الرقمية.

ويشير الغزو الى أن الآثار الواقعة على الفرد من هذا القرار كبيرة، فسوف يشعر في إحدى المراحل، أنه أفضل من الناحيتين الجسدية والنفسية، وأيضا الأمان النفسي، مبينا أن المشكلة لا تتوقف عند الفرد نفسه عندما يتلقى خبرا أو رسالة معينة، فردة الفعل تؤثر في تعامله مع أسرته وأطفاله وأصدقائه.

ويرجح الغزو أن كثيرون ممن اختبروا هذه التجربة تخلصوا من المشاكل النفسية التي مروا بها من توتر وقلق واكتئاب، نتيجة الاستخدام المتواصل لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويختتم الغزو حديثه، مؤكدا أن التكنولوجيا لها جوانبها الإيجابية، ولكن للأسف الشديد فئة كبيرة من الأشخاص تسيء استخدامها، وفضول الإنسان يدفعه لأن يجرب، ولكن العاقل بعد التجربة يكون لديه وعي أكبر بنفسه ويقوم بمراجعة ذاتية ويقيم نفسه ويحاول أن يعود للطريق الصحيح لكي يشعر بالأمان النفسي، إذ إن الغالبية تبحث عن الأمان والراحة النفسية سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المحيط الذي يعيش به.

وكشف تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن، أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ قرابة 7 ملايين مستخدم نشط.