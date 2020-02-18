هواتف سامسونج Galaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra متوفرة للطلب المسبق

عمان– أعلنت شركة BCI عن حملتها للطلب المسبق لأحدث هواتف سامسونج Galaxy S20+

وGalaxy S20 Ultra، وذلك بعد الإعلان الرسمي مؤخرا عنها في حدث Unpacked والذي أقيم في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأميركية.

وتبدأ حملة الطلب المسبق من 12 شباط وحتى 4 آذار من خلال شبكة فروع BCI الممتدة في الأردن والموقع الإلكتروني لتوفر هاتفي سامسونج Galaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra بالإضافة إلى سماعة Galaxy Buds+ من سامسونج كهدية قيمة.

وقد علق فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة Mobile BCI قائلاً: “يسعدنا أن نوفر لعملائنا أحدث الأجهزة الخلوية وأكثرها تقدماً في السوق من سامسونج الكترونيكس، فحملة الطلب المسبق لهاتفي Galaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra ستمكنهم من أن يكونوا من الأوائل بحجز هواتفهم الذكية من سامسونج والتي طال انتظارها”.

وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 بتصميم جديد كليا للكاميرا، والذي يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج حتى الآن، مما يمَكن المستخدمين من التقاط صور وتسجيل فيديوهات بجودة استثنائية. كما تم تصميم هواتف سلسة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية، حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية وممارسة ألعابهم المفضلة بدقة ، مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.