هواتف “Galaxy” الذكية من “سامسونج” تحصل على التقييم “الأفضل”

عمان- حصلت هواتف سامسونج Galaxy S10 خلال العام المنصرم على أعلى تقييم (A+ grade) من موقع تقييم شاشات العرض الرائد على مستوى القطاع “ديسبلاي ميت- DisplayMate”، مع تصنيفات تراوحت بين جيد جداً بنسبة 100 % وممتاز عبر جميع الفئات. وليس من المستغرب أن يحظى DisplayMate أن يحظى هاتف Galaxy S10+ أيضاً على ثناء كبير لشاشة عرضه من نوع سوبر أموليد Quad HD+ مقاس 6.4 بوصات وبتقنية (Infinity-O)، والتي أسهمت في إدراجه ضمن قائمة “الأفضل – Best Of” التي تستعرض أفضل الهواتف الذكية للعام 2019.

وكان 2019 أيضاً عاماً رائعاً لجهاز Galaxy Note10+ فبعد حصده “جائزة أفضل هاتف ذكي” من موقع “ديسبلاي ميت – DisplayMate”، حاز الهاتف على ردود فعل إيجابية بشكل مستمر عبر وسائط المراجعات، إضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل الهواتف الذكية في 2019؛ حيث تم تكريمه ليس فقط لشاشة العرض الاستثنائية التي يوفرها بل أيضاً لفوائده وتعددية استخدامات قلم S Pen. كما حقق هاتف Galaxy Note10+ أيضاً أعلى مجموع نقاط في العام في اختبار قام به فريق خبراء مستقلون من موقع DxOMark. واحتل هاتف Galaxy Note10+ في الاختبار الذي يقارن أداء الكاميرا عند وجود إضاءة ضعيفة عبر أربعة هواتف رائدة، المرتبة الأولى في تصنيف أفضل كاميرات الهواتف الذكية للعام 2019 ضمن فئة الكاميرات ذات الزاوية الواسعة للغاية. وفي الاختبارات التي نشرتها جمعية المستهلكين المستقلة Which?، احتل هاتف Galaxy S10 5G المرتبة الأولى، يليه هاتفا Galaxy Note 10+ 5G وGalaxy S10+ والتي كانت الهواتف الذكية الوحيدة التي حققت درجة 90 % أو أعلى. كما تم منح جميع هواتف Galaxy S10 وNote10 شارة “Best Buy”.

لطالما كانت شركة سامسونج رائدة في مجال التصميمات المبتكرة وعوامل الشكل لأجهزتها المحمولة، وشهد العام 2019 استمراراً لريادة الشركة في هذا المجال. ونظراً لكونها أول شركة مصنعة تبتكر هاتفاً ذكياً بشاشة قابلة للطي في السوق، فقد أسست سامسونج أرضيات جديدة للعرض بطرق عددية وأكثر إثارة، لتستمر الشركة في كونها الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف ذكية عالية الجودة ليستمتعوا بالتعبير عن قدراتهم الإبداعية والكثير من الترفيه.